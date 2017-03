Der Infoletter - Gesundes Pferd - by Sandra Fencl

Liebe Pferdefreunde, ich hoffe, Ihr hattet einen schönen Winter bis jetzt. Ich habe die Zeit mit dem tollen Schnee in Bayern sehr genossen und viele tolle Bilder von Pferden, Menschen und Bergen im Winterwonderland erstellt



Die Bilder findet Ihr wie gewohnt auf meiner Fotoseite:



Aber ich war auch vor der Kamera von meiner lieben Fotografenkollegin Eva Frischling Wer jetzt sagt: "Ich würde auch gern professionelle Fotos shooten lernen!" ist bei Evas und meinem gemeinsamen Fotografieseminar auf Island DIESES JAHR goldrichtig! Ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit auf Island mit Euch.



Der Islandworkshop wird ein großes Abenteuer und eine wundervolle Mischung aus Shootings, Theorie und tollen Praxis-Tipps zum Thema Fotografie und "Pferdekoordination", aber auch wundervolle Ausflüge zu den einzigartigen Naturwundern auf Island und herrliche Töltausritte stehen auf dem Programm



Gerne sende ich dir, wenn du Interesse hast, alle Informationen unverbindlich zu diesem Workshop auf Island per Email zu. Ein Bild vom Skogafoss auf Island findest Du noch ganz am Ende des Infoletters.



Nun viel Spaß beim Lesen!

Deine Sandra



PS: Ich bin jetzt auch auf Instagram Schau doch mal vorbei:



PPS: Für mein wichtigstes Seminar überhaut, nämlich "Das gesunde (Barhuf-)Pferd" in 79771 Klettgau-Grießen (auch Nahe der Schweiz und Vorarlberg!) vom 10. bis 12. März 2017 gibt es im Moment noch ein paar freie Restplätze.



Das Seminar ist an alle Pferdebesitzer gerichtet, die WIRKLICH verstehen möchten, wie sie ihr Pferd langfristig gesund, leistungsfähig aber auch rundum zufrieden und "in Balance" erhalten möchten... Hufe sind dabei ein wichtiger, aber auf keinen Fall der einzige Aspekt... Teilnehmerstimmen sagen regelmäßig: "Ein MUSS für jeden verantwortungsvollen Pferdebesitzer". Ich freu mich drauf! Nähere Infos sende ich gern unverbindlich per Email zu :) Mit diesem Seminar erhälst du auch EXKLUSIVEN EINLASS in die geschlossene Hufe-Gesundheitsfacebook-Gruppe Sandra Fencl!!





HEUREKA!!! ENDLICH: LIVE-Webinare für Euch im Februar und März 2017

So oft wurde ich von Euch gebeten, Webinare anzubieten, damit Ihr Euch die (weite) Anfahrt zu meinem Live-Seminaren spart.



Jetzt ist es so weit Ich habe ZWEI TOLLE LIVE WEBINARE zu sehr wichtigen Pferdethemen vorbereitet:



1. Webinar, Donnerstagabend, 23. Februar 2017 ab 19.00 Uhr: Mit den Pferden gesund und fit durchs Jahr: So fütterst du dein Pferd gesund!



Hier geht's unverbindlich zu allen Infos zu diesem Fütterungswebinar:





2. Webinar, Donnerstagabend, 02. März 2017 ab 19.00 Uhr: Die natürliche Schiefe des Pferde verstehen und ganzheitlich korrigieren!



HIER geht's zum

Ich freue mich auf euch





Beitrag des Monats: Knackende Gelenke beim Pferd - wo kommt das her?







































Regelmäßig kommen Kunden mit der Frage auf mich zu, weshalb sie die Gelenke ihres Vierbeiners knacken hören können. Meiner Erfahrung nach kann das ganz unterschiedliche Ursachen haben... Alle diese Ursachen habe ich für dich in meinem aktuellen Blogbeitrag "Warum knacken die Gelenke meines Pferdes" zusammengefasst.



Buch des Monats: Praxisbuch für Tierheilpraktiker von Kristina Vormwald Wie du sicherlich weißt, bin ich eine große Leseratte und immer auf der Suche nach Inspiration und wertvollem Wissen in geschriebenem Wort. Dieses Buch ist ein absolutes Highlight, wenn man sich mit der feinstofflichen Unterstützung der Gesundheit seines Vierbeiners beschäftigt.



Ein wirklich SEHR gutes Buch für alle Pferdehalter, Therapeuten und Interessierte am Thema „Gesundes Pferd“ (bzw. Hund oder Katze) mit bewährten Therapeutika für über 400 Indikationen!



Meine Lieblingsrubrik ist der Bereich "Alte Hausmittel" - die sind sooooo cool und ich verwende viele schon seit Jahrzehnten



Hier findest du meine persönliche Videorezension zu dem Buch, ganz viel Spaß beim Ansehen:

https://youtu.be/ILe61m1A0Fc





Externer Veranstaltungstipp: "Feira der Oliveira Stables - Die kleinste, FEINSTE Messe für dich und dein Pferd!" in 86875 Waal, Bayern



Unter dem Motto "Sehen, Lernen, Fühlen, Mitmachen, Erleben" laden die Oliveria Stables im Juli 2017 zu einem großen Event in ihrer wunderschönen Anlage in Waal ein!



Ein sorgfältig ausgewähltes Programm sorgt für praxisnahes Lernen, die anschauliche Vermittlung von theoretischem Wissen über korrektes Pferdetraining, gepaart mit bester Unterhaltung.



Hier nur ein kleiner Auszug der geplanten Messe-Dozenten: Das Freiheitsdressurteam um Franco Gorgi, Ruth Herrmann und Nick Muntwyler aus der Schweiz, Saskia Gunzer mit ihrer Arbeit am langen Zügel, und nicht zuletzt ist natürlich das Gesicht der Oliveira Stables, Manuel Jorge de Oliveira, vor Ort und begeistert sein Publikum mit Vorführungen zur Ausbildung von Pferden (auch von sogenannten "Problempferden" oder Pferden mit Handicap) und einem gesonderten Workshop zu Piaffe, Passage, fliegenden Wechseln und zu weiteren Lektionen der hohen Schule.



Ich freue mich wahnsinnig auf die Seminare, aber auch auf das ganz besondere Dressurturnier am Mittwoch 12. und Donnerstag 13. Juli, sowie am Samstag 15. Juli 2017.



Die Besonderheit dieses Turniers liegt in der Zielsetzung – Sehen lernen. Es geht nicht um Konkurrenz, oder darum, wer der Beste ist. Die Entscheidung für Platz 1, 2 und 3 in den einzelnen Kategorien liegt zunächst einmal beim Publikum und den anderen Teilnehmern des Turnieres. Bewertet wird in erster Linie Harmonie und Leichtigkeit von Pferd und Reiter!



Das finde ich sinnvoll und spannend zugleich, und freue mich über jedes bekannte (oder NOCH unbekannte) Gesicht im Juli vor Ort! Rufino und ich werden in der mittleren Klasse am Donnerstag starten und freuen uns über lautstarke Anfeuerung (ich bin jetzt schon nervös...).



Achtung: Es wird keine Tageskasse geben. Eintrittskarten also bitte vorab bestellen unter: http://www.wu-wei-shop.de/Veranstaltung/UEbersicht-Veranstaltungen/Oliveira-Stables-Feira.html UND: Falls du auch mitmachen möchtest, ich stehe übrigens die gesamte Zeit als Messefotografin vor Ort zur Verfügung Bilder findest Du wie gewohnt auf meiner Fotografie-Seite: https://www.facebook.com/SandraFenclPhotography/



Das komplette Programm und alle Informationen zur Messe findest du hier: http://www.wu-wei-welt.com/downloads/Katalog_Feira_A4-%2010%202016.pdf







Quick-Fact / Gesundheitstipp des Monats: Darmsanierung - wie geht das eigentlich richtig?

Der Darm des Pferdes ist ein ganz besonders wichtiger Bereich für den dauerfressenden Equiden. Nicht umsonst ist der Pferdedarm bis zu 30m lang! Wusstest du das?



Aber nicht nur die Länge des Pferdedarms ist erstaunlich, sondern auch die ganzheitliche Auswirkung der Darmflora auf das Immunsystem des Pferdes. Ihre GESUNDERHALTUNG und aktive Stärkung ist das A und O für ein gesundes Pferd, welches dann auch nicht anfällig für beispielsweise Husten, Schnupfen, Kolik, Ekzem, uvm. ist.



Sollte deinem Pferd in letzter Zeit eine Wurmkur, ein Antibiotikum oder andere Medikamente oder minderwertige Heuqualität (oder Heulage) verabreicht worden sein, solltest du dir unbedingt das folgende Video ansehen:



https://www.youtube.com/watch?v=jEpZ-GrFKGw



P.S. Hier ist noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verbesserung der Darmflora deines Pferdes. Bitte beachte: Wie immer ersetzen meine Tipps auf keinen Fall die Konsultation eines guten Tierarztes und stellen keine Diagnosen oder ähnliches dar.





Meine vorläufige Kursübersicht 2016/2017 Hier gibt es alle Informationen zu meinen Seminaren für dich zum Download.



Februar 2017:

Donnerstag, 23. Februar 2017 – ab 19.00 Uhr: So fütterst du dein Pferd gesund!

LIVE-WEBINAR *NEU*



Ein Pferd so zu füttern, dass es ein Leben lang gesund und fit bleibt, ist eigentlich einfacher, als man denkt. Natürliche Zusatzfutter wie Kräuter oder reine Mineralien und die richtige Abstimmung von Bewegung und Energiebedarf helfen, ein Pferd physisch und psychisch im Gleichgewicht zu halten. Nichts desto trotz gibt es heute bei unseren domestizierten Pferden mehr fütterungsbedingte "Zivilisationskrankheiten" beim Pferd als je zuvor.



Wie man diese Probleme vermeiden kann, bzw. wie man die Ernährung seines Pferdes wieder in die richtigen Bahnen bekommt, möchte ich Dir umfassend in diesem Webinar erläutern Hier gibt’s den Link zur Veranstaltung: https://www.edudip.com/w/231604 // Donnerstag, 23. Februar 2017, von 19.00 – 21.00 Uhr



März 2017: 02. März 2017 – ab 19.00 Uhr: Die natürliche Schiefe des Pferde verstehen und ganzheitlich korrigieren!

LIVE-WEBINAR *NEU*



Auf dieses Seminar freue ich mich schon jetzt ganz besonders, denn die natürliche Schiefe kann der Grund für SO VIELE Probleme mit deinem Pferd sein.

Deswegen setzen wir uns in diesem Webinar ganzheitlich damit auseinander: -> wo die Schiefe herkommt

-> wie sich die Schiefe Deines Pferdes auf seine Physis, Psyche und sein Trainingsverhalten auswirkt

-> wie man die Schiefe des eigenen Pferdes erkennt (rechts oder links hohl)

-> und natürlich GANZ WICHTIG: die individuelle und ganzheitliche Korrektur der Schiefe des Pferdes

-> Im Anschluss: Fragenbeantwortung HIER geht’s zum Webinar und zu mehr Infos! // Donnerstag, 02. März 2017, von 19.00 – 21.00 Uhr



10. bis 12. März 2017 – Das gesunde (Barhuf-)Pferd in 79771 Klettgau-Grießen in Baden-Württemberg - noch wenige Restplätze!



DAS ERFOLGSSEMINAR, damit Dein Pferd auch langfristig gesund und fit bleibt! Endlich auch in der Nähe der Schweiz und unweit von Vorarlberg! Ich freu mich auf Dich!!!

Mit diesem Seminar erhälst du auch EXKLUSIVEN EINLASS in die geschlossene Hufegruppe Sandra Fencl auf Facebook!!







25. - 26. März 2017 – Jin Shin Jyutsu für Mensch und Pferd (und ein bisschen Hund) mit Isabella Habsburg in Erlach/Dietramszell, Bayern Jin Shin Jyutsu (japanisch: dschin shin tschitsu) ist ein alte, sehr wirksame Methode, mit welcher der Energiefluss von Mensch und Tier wieder in Einklang gebracht wird. Die Selbsthilfe ist einfach erlernbar und leicht im täglichen Leben integrierbar. Ein ganz wundervolles Seminar, das sooo viel bewirkt... Nur noch Warteliste...



April 2017:

31. März - 02. April 2017 – Das gesunde (Barhuf-)Pferd in A-2761 Miesenbach, Niederösterreich



Das Seminar „Gesundes Barhufpferd“ gibt Aufschluss über die Zusammenhänge von Hufbearbeitung, Haltung und Fütterung, Training und die damit verbundene Gesundheit von Pferden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer die Hufbearbeitung ihrer Pferde kritisch zu beurteilen und üben Hufe zu schneiden und zu raspeln.



Bei diesem Hufekurs bitte die Anmeldung an Elisabeth Schweiger richten:

Mobil: +43 660 3444655

E-Mail: info@elisabethschweiger.com Nur noch Warteliste...





07. April 2017 – Abend-Intensivseminar zur Schiefe des Pferdes plus Blickschulung in 83104 Tuntenhausen, Bayern



Ich sehe oft, dass die natürliche Schiefe des Pferdes die ggf. am wenigsten verstandene Thematik im Reitsport ist. Gleichzeitig führt dieses „Unverständnis“ regelmäßig zu „Beziehungsproblemen“ zwischen Mensch und Pferd und kann Pferde zu echten „Problempferden“ machen. An diesem Abend stellen wir uns dem Thema "Schiefe des Pferdes" in all seinen Details! Ich freue mich auf euch!



Beginn: 18.15 Uhr

Voraussichtliches Ende: 21.15 Uhr, Restplätze noch verfügbar, am besten gleich Platz sichern!



07. - 09. April 2017 – Boden-/Schiefen-/Zirzensikseminar in 83104 Tuntenhausen, Bayern



Lerne, wie du dein Pferd jeden Tag selber, gesünder, schöner, selbstbewusster und sicherer machst! Das ggf. GANZHEITLICHSTE BODENARBEITSSEMINAR überhaupt :)) Hier auf einer wunderschönen Reitanlage in Bayern!

Aktive Plätze sind leider restlos ausgebucht, es gibt aber noch SEHR LEHRREICHE Zuseherplätze inklusive Fragerecht in der Theorie!



Für mehr Informationen: Sendet eine E-Mail an info@sandrafencl.com







Mai 2017:

06. Mai 2017 – Zöpfe-Flechtkurs am Pferd mit Elisabeth Trunkenpolz von Fliegende Zöpfe im Süden von München



Kein Fingerverknoten mehr! Hier lernen wir gemeinsam mit Elisabeth besondere Flechttechniken vom Barockzopf über den Schlangenschweif bis hin zum dreireihigen Wasserfall. Das wird sicher voll cool :)))



Alle Anmeldungen bitte an info@fliegende-zoepfe.at senden!





13. - 20. Mai 2017 – Island-Fotografie-Intensivseminar mit Sandra Fencl und Eva Frischling: Pferdefotografie, Reiten und Naturerlebnis auf Island



Wir verbringen eine Woche auf dem superschönen Pferdehof Eldhestar in Südisland – dem idealen Ausgangspunkt für bezaubernde Shootinglocations, Ausritte oder einen Ausflug zum berühmten „Golden Circle“. In Vellir werden wir voll verpflegt, entspannen abends in naturheißen Hot Pots und sind wahlweise im hofeigenen Hotel oder Gästehaus untergebracht. Mit einer letzten Nacht in Reykjavík findet diese vielfältige Reise ihren Ausklang. Ein „Muss“ für alle Islandfans, Islandpferde-Freunde und alle, die sich dem „Zeichnen mit Licht“, also der wunderbaren Welt der Fotografie, widmen wollen …



Für mehr Informationen zu dieser Reise, schreib mir bitte eine Email an info@sandrafencl.com oder antworte einfach auf diesen Newsletter! Es sind aktuell noch drei letzte Plätze verfügbar :)





25. - 27. Mai 2017 – Pferde ganzheitlich heilen mit Margrit Coates im Raum München, Bayern



Ich freue mich RIESIG, dass ich im kommenden Jahr nochmal die Chance bekomme eine der größten Tierkommunikatorinnen der Welt zu uns nach München holen zu dürfen und euch damit die einmalige Chance an einem Seminar mit Margrit Coates, u.a. Pferdepsychologin und Cranio-Sacral-Therapeutin, teilzunehmen.



Dieses Seminar ist ausgebucht.

Für alle Teilnehmer des 3-tägigen Seminars (auch für jene Teilnehmer von letztem Jahr oder Interessierte, die bereits ein Seminar bei Margrit besucht haben) besteht die Möglichkeit im Anschluss am 28. Mai am Seminar für Fortgeschrittene mit Margrit Coates teilzunehmen. Siehe unten





28. Mai 2017 – Körpertechniken für Fortgeschrittene mit Margrit Coates im Raum München, Bayern



Für alle, die bereits den dreitägigen Kurs in Energie- und Körperarbeit bzw. Tierkommunikation absolviert haben, ist dieser Seminar die perfekte Ergänzung und Intensivierung der gelernten Techniken.



TEILNEHMERZAHL STRENG LIMITIERT!!!

Buchungen bitte an mich unter info@sandrafencl.com. Es sind aktuell noch drei letzte Plätze verfügbar :)





September 2017:

08. September 2017 - Abendseminar mit Praxisdemonstration *NEU*



Am Freitagabend halte ich einen umfassenden Theorie-Abend mit Praxisdemonstration zum Thema "Die ganzheitliche Ausbildung vom Pferd: Was ist wichtig, um Pferde pferdegerecht & gesund auszubilden und warum ist Reiten mehr als „nur am Pferd sitzen".

Ich kann Dir garantieren, dass ich Dir viele Aha-Erlebnisse bescheren werde



Auf das Praxisdemonstrations-Abendseminar folgt dann am 09. und 10. September 2017 ein klassisches Dressurseminar.... siehe unten!







08. - 10. September 2017 - Klassischer Dressurkurs mit Sandra Fencl in 83104 Tuntenhausen in Bayern *NEU*



Man sagt "Die Dressur ist für das Pferd da" und das ist meiner Meinung nach auch völlig richtig. Damit ihr alle OPTIMAL vorbereitet seid, eröffne ich das Seminar am Freitag mit meinem NEUEN Abendseminar zum Thema "Die ganzheitliche Ausbildung von Pferd und Reiter: Was ist wichtig, um Pferde pferdegerecht und gesund auszubilden und warum ist Reiten mehr als 'nur am Pferd sitzen'" MIT PRAXISDEMONSTRATION!



Am Samstag und Sonntag erhält jeder aktive Teilnehmer je 2 Praxiseinheiten pro Tag, sowie eine Sitzschulungseinheit am Boden (mit Sitzball, Zuseher dürfen ebenfalls mitmachen!)



Für mehr Informationen sendet mir bitte eine Email an info@sandrafencl.com.







23. -24. September 2017 – Wege zum losgelassenen Sitz in 83727 Schliersee in Bayern



Wir erarbeiten uns gemeinsam einen losgelassenen und unabhängigen Reitersitz zur Gesunderhaltung VON DIR UND DEINEM Pferd. Denn ein störender, unkoordinierter Reiter wird langfristig dem Pferd schaden, beispielsweise in Form von Verspannungen/Blockaden oder ungleichmäßiger Gewichtsverteilung beim Pferd. Mit Hilfe diverser gymnastischer Übungen am Boden und am Pferd werden wir Verspannungen und Problembereiche lokalisieren, um ein besseres Körpergefühl zu entwickeln!







Oktober 2017:

13. - 15 Oktober 2017 – Das gesunde (Barhuf-)Pferd in 85408 Gammelsdorf in Bayern



Das Seminar „Gesundes Barhufpferd“ gibt Aufschluss über die Zusammenhänge von Hufbearbeitung, Haltung und Fütterung, Training und die damit verbundene Gesundheit von Pferden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer die Hufbearbeitung ihrer Pferde kritisch zu beurteilen und üben Hufe zu schneiden und zu raspeln. Das absolute MUST-HAVE ERFOLGSSEMINAR!



Buchungen bitte direkt an info@sandrafencl.com. Teilnehmerplätze sind limitiert!





26. + 27. Oktober 2017 – Boden-/ Schiefen-/ Zirzensikseminar in A-2020 Kleinstelzendorf, Niederösterreich



Lerne, wie du dein Pferd jeden Tag selber gesünder, schöner, selbstbewusster und sicherer machst! Das ggf. GANZHEITLICHSTE BODENARBEITSSEMINAR überhaupt :))

Die Teilnahme ist wie immer mit dem eigenen Pferd, sowie mit Leihpferden möglich.



Es sind noch aktive, wie auch Zuseherplätze frei! :)))







27. - 29. Oktober 2017 – Intensivworkshop Pferdefotografie mit Meisterfotografin Sandra Fencl in A-2020 Kleinstelzendorf, Niederösterreich



In diesem Praxis-Workshop findet am Freitagabend eine circa zweieinhalbstündige Einführung in das Thema Fotografie und Pferdefotografie statt: Von technischen Parametern, über Bildaufbau, Ausdruck, Lichtführung etc. bis hin zu den speziellen Anforderungen der Pferdefotografie wird auf alles was uns an diesem Wochenende begegnet theoretisch eingegangen.



Am Samstag und Sonntag geht es dann raus in die Praxis mit tollen Herbstmotiven. Auf dem Plan steht ein besonderes Pferd-Mensch-Portrait, außerdem machen wir ein wundervolles Pferdeportrait vor schwarzem Hintergrund. Ebenfalls werden wir Pferde in Bewegung, auch mit Hinblick auf „der ideale Moment in jeder Gangart“ fotografieren. Auch ein cooles Halloween-Shooting und vieles mehr erwarten Euch!



Eine Auswahl der besten Bilder und die Nachbesprechung dieser stehen ebenfalls auf dem Programm, denn das fördert das fotografische Auge ungemein.



Ich freue mich auf dieses sehr umfangreiche Fotografieseminar mit euch!







November 2017:

17. - 18. November 2017 – Intensivworkshop Pferdefotografie mit Meisterfotografin Sandra Fencl in Olching bei München, Bayern

Optional zubuchbar: Theorie & Portfolio-Review am Freitag den 17. November



Bei diesem Seminar widmen wir uns ganz besonderen Pferd-Mensch-Portraits. Hier lernst du, wie man nicht nur Pferde, sondern auch Menschen richtig inszeniert und positioniert.



Und ich zeige Euch meinen gesamten Workflow in Photoshop! Ein Intensivkurs der besonderen Art!







Dezember 2017:

01. - 03. Dezember 2017 – Das gesunde (Barhuf-)Pferd in 83104 Tuntenhausen, Bayern



Das Seminar „Gesundes Barhufpferd“ gibt Aufschluss über die Zusammenhänge von Hufbearbeitung, Haltung und Fütterung, Training und die damit verbundene Gesundheit von Pferden. Außerdem lernen die Kursteilnehmer die Hufbearbeitung ihrer Pferde kritisch zu beurteilen und üben Hufe zu schneiden und zu raspeln.



Zitat aus dem Feedback einer Kursteilnehmerin:

"Ich habe in diesen drei Tagen so unglaublich viel gelernt! Vor allem hat es meinen Blick auf Pferde komplett verändert, alles steht und fällt mit einem gesunden Huf, das war mir vorher einfach nicht bewusst. Es war wie eine Offenbarung für mich."

Hannah Benischke, Teilnehmerin am Hufeseminar in Gerabronn, 2016



DAS absolute MUST-HAVE ERFOLGSSEMINAR!! Es gibt noch freie Plätze.





Für mehr Informationen zu meinen Seminaren und Fotografiereisen, schreib mir bitte eine Email an info@sandrafencl.com oder antworte einfach auf diesen Newsletter! :)))







Meine nächste Webinartermine sind online:



So fütterst Du Dein Pferd gesund:

https://www.edudip.com/w/231604



Die natürliche Schiefe verstehen & ganzheitlich korrigieren:

https://www.edudip.com/w/231546





Foto des Monats







Zu unserer einzigartigen Island(pferde)-Fotografie-Reise gibt es noch drei letzte Plätze!



Sicher Dir am besten gleich einen Platz!!! Du wirst mit Garantie nicht nur jede Menge atemberaubender Fotos mit nach Hause bringen, und sehr viel mehr zum Thema Fotografie verstehen, sondern auch vom "Lebensgefühl" Island berauscht sein. Meine Meisterfotografiekollegin Eva Frischling und ich freuen uns auf dich!!! Gern sende ich dir unverbindlich alle Infos zu Termin: 13. bis 15. Mai 2017, Hotel & Reitstall Eldhestar; Island



Das Foto vom Skogafoss wurde aufgenommen mit meiner GoPro

Finde deine GoPro unter: http://www.grofa.com/gopro



PS. Du kennst eine Person, die dir am Herzen liegt und die der Inhalt dieser Infomail brennend interessiert? Dann lass ihr etwas Gutes zukommen und klicke ganz einfach HIER, um sie über Pferdegesundheit, tolle Pferdeprodukte und Events zu informieren.



