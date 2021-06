Der LVM Cup Schleswig-Holstein startet in die nächste Saison

In diesem Jahr gaben Hannes Lütt (Foto) und Maximilian Gräfe ihr Wissen in zwei Lehrgängen an die Finalteilnehmer des LVM Cups weiter. 2022 wird der krönende Abschluss der Serie bei den VR Classics in Neumünster gefeiert.(Foto: Stefan Stuhr)

(Kiel) Es geht wieder los: Lange hat die Corona-Pandemie Amateursport unmöglich gemacht. Nun dürfen sich nicht mehr nur die Profis auf dem Turnierplatz messen, sondern auch die Amateure. Und diese positive Nachricht haben die Macher des LVM Cups Schleswig-Holstein gleich in die Tat umgesetzt und mit der Planung der beliebten Serie begonnen. Fünf Etappen stehen bereits fest: „Und für die weiteren drei Stationen sind wir bereits mit Veranstaltern im Gespräch, um wieder einen Cup mit acht Turnieren auf die Beine stellen zu können“, fasst Organisator Peter G. Rathmann zusammen.



Der Cup der LVM Versicherungen, der in 2021 bereits zum zwölften Mal ausgetragen wird, richtet sich an Junioren des Jahrgangs 2003 aus den Leistungsklassen 4 und 5. Auf jeder Etappe qualifizieren sich die vier besten Athleten im Springen (Stilspringprüfung der Klasse L) und die an Stelle eins und zwei Platzierten in der Dressur (Dressurprüfung der Klasse L) für ein großes Finale. Bei Doppelqualifikationen rücken die nachfolgenden Reiter auf. In diesem Jahr wurde Corona-bedingt das große Abschluss-Event durch zwei hochkarätige Lehrgänge ersetzt. Im nächsten Jahr wird das anders sein: Dann werden die Gesamtsieger des LVM Cups in Springen und Dressur im Februar 2022 bei den VR Classics in Neumünster ermittelt. Eine schönere und bessere Bühne können sich die Nachwuchssportler im Norden für ihre Finalveranstaltung wohl kaum wünschen!



Aber nun geht es erst mal los mit der ersten Etappe der renommierten Serie und zwar vom 25. bis 27. Juni beim Fehmarn Pferdefestival auf der Sonneninsel Fehmarn.





LVM Cup Schleswig-Holstein-Qualifikationsstandorte 2021

(Stand: 2. Juni 2021)



25. bis 27. Juni: Fehmarn, Fehmarnscher Ringreiterverein e.V.

16. bis 18. Juli: Heide, Reit- und Traberclub Ditmarsia e.V.

16. bis 18. Juli: Ahrensburg, Reitverein Ahrensburg-Ahrensfelde e.V.

12 bis 15. August: Tangstedt, RV Tangstedt e.V.

21. bis 22. August: Löwenstedt, RC Blau-Weiß Löwenstedt e.V.

17. bis 22. Februar 2022: FINALE VR Classics Neumünster



