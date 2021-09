Foto: Klaus Ferdinand Hempfling

Der mit den Pferden tanzt

Im Interview: Klaus Ferdinand Hempfling

Plötzlich tauchte Klaus Ferdinand Hempfling auf der Equitana 1993 auf und polarisierte. Als Green- und Einhorn in der Herde der Pferde-Experten wurde er von Reitsportgrößen angefeindet. Anderseits fand seine gewaltfreie Pferdedressur unter Freizeitreitern in Windeseile weltweit eine große Fangemeinde. Sein Buch „Mit den Pferden tanzen“ wurde bereits bei seiner Messevorstellung über 20.000 Mal verkauft. Sein Bestseller wurde in zwanzig Sprachen übersetzt. Die Videos werden millionenfach angeklickt. Ein mit 64 Jahren immer noch rebellischer Klaus Hempfling, über Pferdesprache, Schulter herein, Dominanz und Vertrauen und über sein fünftes Buch „Die wahre Reitkunst“, an dem er gerade arbeitet.

Herr Hempfling, warum treffen sie mit ihrem Buch „Mit den Pferden tanzen“ auch heute noch den Nerv der Zeit und nerven zugleich seit 30 Jahren viele Profireiter?

Hempfling: Erfolg schafft Neider, aber das ist ok so. Ich nehme alles was positiv ist, positiv. Und alles was negativ ist kann man in positive Energie umwandeln. Man muss sich das damals auch vorstellen: Ich war ein Spätberufener. Ich bin erst mit 28 Jahren zum Pferd gekommen und brachte ein Jahr später schon mein Buch „Mit Pferden tanzen“ heraus, dass sich bei der Vorstellung auf der der Equitana 1993 sogleich über 20.000 Mal verkaufte. Man hat mir damals jegliches Recht abgesprochen genug Pferdeerfahrung mitzubringen.

Für alle Cavallo-Leser, die „Mit den Pferden tanzen“ nicht in ihrem Regal stehen haben. Was macht dies Buch so besonders?

Hempfling: Um versammeltes Reiten am losen Zügel. Um dorthin zu kommen habe ich meinen ganz persönlichen Hintergrund eingebracht. Als Hochschullehrer für Kunst und Design habe ich mich immer schon für Geschichte und Persönlichkeitsentwicklung und für humanistische Fragen interessiert. Dabei bin ich immer wieder auf das Pferd als der große Kulturbringer gestoßen. Man hat schon vor Jahrhunderten zwischen Ritter und Reiter unterschieden, zwischen dem edlen und den gemeinen Menschen. Ich wollte mir anschauen ob es nicht nur ein Mythos ist, dass ein Pferd mit dem Menschen etwas macht. Deshalb lebte ich mit den wilden Pferden in den Pyrenäen.

Und ist etwas dran am Mythos Pferd?

Hempfling: Das ein Pferd mit den Menschen etwas macht ist wirklich so. Das Pferd ist das Wesen, das den edlen Ritter vom gemeinen Reiter unterscheiden kann, der aus dem Reiter einen Ritter machen und die letzten Urqualitäten aus dem Menschen herauskitzeln kann. Dadurch ist mein Interesse noch gestiegen. Ich habe in den Pyrenäen Tagebuch geführt und „Mit den Pferden tanzen“ als mein eigenes Lehrbuch geschrieben, weil ich das Buch, das ich gesucht habe nicht gefunden habe.

Was hat ihnen denn in den Pferdelehrbüchern gefehlt?

Hempfling: Mir hat insgesamt in der Reiterwelt der historische und humane Ansatz gefehlt. Es verbietet sich schlicht und einfach, jemals ein Tier zu prügeln, zu schlagen, Gewalt anzuwenden. Daher sind Sporen, Gerte, scharfe Gebisse die angezogen werden, die dem edlen Geschöpf irgendwie Schmerz verursachen ein No-Go. In meinem Lehrbuch geht es darum, wie es möglich ist mit einem Tier zusammen zu sein, das groß, schnell, wuchtig und statistisch 25-mal gefährlicher ist als Motorradfahren, ohne dem Pferd Schmerz zuzufügen. Sonst wollte ich mit dem Tier nicht zusammen sein wollen. Das ist übrigens auch ein Aspekt des Wandels vom Reiter zum Ritter.

Was sind hier Ihre Rezepte?

Hempfling: Du bekommst das Vertrauen vom Pferd nur, wenn Du es dominierst. Allerdings nicht mit Gewalt, sondern mit Deiner Persönlichkeit. Und das funktioniert meist nicht. Selbst mit den Olympiareitern in meinem Ausbildungskader musste ich von vorne anfangen.

Wie kann Dominanz Vertrauen schaffen? Was bedeutet denn Dominanz für sie?

Hempfling: Dominieren heißt nichts anderes als das eine Reihenfolge hergestellt wird. Den Fehler, den viele Menschen machen ist, dass sie versuchen einen Hund, eine Katze, einen Elefanten, ein Pferd in ihre Welt zu holen. Das ist vollkommen unmöglich. Wenn ich das Pferd verstehen will muss ich mit meiner Intelligenz in die Welt des Tieres eindringen. Die Welt des Pferdes wird dadurch bestimmt, dass das Gesamtereignis das Vertrauen ist und Schutz zu suchen. Das Pferd sucht das stärkere Wesen in der Herde das ihm den Schutz bietet. Vorne haben wir die Leitstute, hinten den Leithengst, dazwischen die anderen Pferde. Die sind wie eine Perlenschnur nach der Dominanzidee – ich vertraue dem Pferd vor mir – aufgefädelt. Ein Pferd, das ich aus der Herde raushole ist wie eine Perle, die ich aus einer Kette entferne. Es hat das hinter sich und vor sich verloren, ist unsicher. Ebenso die Herde, weil zwei Perlen sich aneinanderreihen, die normal nicht zusammengehören. Deshalb will das Pferd den Menschen auch nicht anleiten. Nein, das Pferd will Schutz und Sicherheit, damit es sich beschützt in seinem Freiraum bewegen kann. Ein Pferd ist immer ängstlich und einsam, wenn es, seit es von der Mutter getrennt wurde, nie diesen Schutz erfahren hat, weil es nie wieder dominiert wurde.

Und wie dominiere ich das Pferd, um ihn diesen Schutz zu bieten?

Hempfling: So komisch es klingen mag: Nur durch Distanz entsteht Nähe. Wichtig ist dabei das Prinzip der Freiwilligkeit. Das Pferd muss sich Dir anschließen und nicht umgekehrt. Lasse die Freiheit und Eigenständigkeit Deines Pferdes zu, nur dann ist Dein Pferd bei Dir. Suche niemals Nähe und Liebe bei Deinem Pferd, die musst Du bei Menschen suchen. Schon der Wille, dass das Pferd bei mir ist ist bereits ein Zwang. Das ist das Gegenteil von Liebe. Augen, Augenbrauen dürfen das nicht ausdrücken.

Dringe niemals in die Intimsphäre eines Pferdes ein und wenn, dann musst Du Dir bewusst sein, dass jede Berührung Deines Pferdes ein ganz großes Gewicht hat, ebenso wie akustische Äußerungen. Die Menschen reden viel zu viel. Wenn Du Deine Kommunikation von100 auf eins reduzierst ist, kannst Du davon ausgehen, dass es immer noch zu viel ist.

Was wäre stattdessen angebracht?

Hempfling: Weniger ist mehr. Statt übertriebener Kommunikation absolute Reduktion der Stimme und auch der Bewegungen. Feine nonverbale Sprache aus der Distanz, kleine Bewegungen zum Beispiel mit dem Finger. Denn Pferde sind Wildtiere und reagieren daher vor allem auf kleinste Bewegungen, weil sie nicht so scharf sehen wie wir. Bei der Bodenarbeit stoppe ich die Pferde aus der Distanz mit meiner Körper-, nicht mit verbaler Sprache. Oft reicht hierfür nur mein Atem, kleinste Gedanken. Dann entscheide ich ob ich zum Pferd komme oder das Pferd zu mir lasse – das ist die absolute Reduktion. Durch die immer bessere Körperwahrnehmung entsteht dann die Synchronisierung mit dem Tier, wie man sie in meinen Videos sieht. Lehne ich mich zurück, richtet sich das Pferd auf. Jede Hüftbewegung, synchron zur Schulter des Pferdes ist ein Signal. Das Tier denkt sich, der spricht ja meine Sprache. Ich signalisiere ihm: Hey, ich bin vielleicht kleiner und langsamer wie Du, aber ich kann das mit meiner inneren Stärke kompensieren. Und dann kommt genau das, was Sie auch in meinen Videos sehen. Die Ohren und Knopfaugen richten sich auf mich und das Pferd zeigt mir: Du bist jetzt derjenige, der mich bitte, bitte dominieren darf! Dann erst kann ich beginnen das Pferd auszubilden. Dann kann ich das Pferd in die freie Natur holen ohne Zäune ohne irgendwas, wo immer ich bin, und kann das Pferd durch meine Physis vormachen, ein Vorbild sein, wie es sich selber immer besser trainieren kann. So kommen die wunderschön aufgebauten Pferde in vollkommener Losgelassenheit zustande. Dann habe ich die wirkliche Versammlung, die von hinten kommt, ohne dass das Pferd irgendwelche Hilfszügel hat. Und das ist dann für das Pferd das tollste Erlebnis, weil es stark wird. Weil die Hinterhand der Motor des Pferdes ist.

Hingegen muss ich ein Pferd, das wegläuft, an die Longe nehmen, die gespannt ist, an den Zügel stellen der angespannt ist. Und ich muss ihm hinter her laufen, denn glauben Sie mir, ich bin mindestens so faul wie die Pferde.

Das heißt ich lerne versammle das Pferd erst einmal vom Boden aus?

Hempfling: Genau. Die Versammlung auf dem Pferd ist dann nur das Abrufen der Bodenarbeit. Zuerst muss ich den Rücken, den Schwachpunkt des Pferdes durch Bodenarbeit stärken. Die Brücke zwischen Vorder- und Hinterhand. Den Rücken kann ich stärken, indem ich die Brückenpfeiler enger zusammenbringe. Wobei der hintere Brückenpfeiler der Stärkere ist. Denn die Hinterhand ist wie ein Zollstock oder wie eine Ziehharmonika aufgebaut, während die Vorderhand starr ist. Somit geht es darum, die Hinterhand unter den Mittelteil der Brücke zu bringen. Wenn ich das tue, wird das Pferd eine ganz bestimmte s-förmige Linie zwischen den Ohren und der Schweifrübe entwickeln mit einem stark angespannten Rücken. Der wird durch seine gewölbte Form stabil wird, ein ähnliches Prinzip wie bei einer Eierschale oder der gebogenen Höhlendecke. Das ist der intellektuelle Teil, den ich in der Pferdewelt vermisse. So sieht man in der klassischen Reiterei, dass auf der Vorhand geritten wird, der Sattel viel zu weit vorne liegt, Martingal und Schlaufzügel den Kopf nach unten zwängen, aber nicht wirklich die Hinterhand tierschonend aktiviert wird.

Man sieht in ihren Videos immer das Longieren ohne Longe, oftmals auch nur mit einem lockeren Seil um den Hals.

Hempfling: Anfänglich lasse ich das Pferd dehnen, lasse es mit dem Kopf dicht über die Grasnarbe laufen. Ich halte eine lockere, physische Verbindung, klingele sachte mit den Fingerspitzen am Seil, damit es mit der Kruppe noch ein bisschen zu mir kommt. Am Schluss vibriere ich nur noch fein mit dem Finger und das Pferd nimmt die Kruppe nach innen überkreuzt hinten. Ich zeige dem Pferd so ohne seinen Kopf mit dem Seil nach innen ziehen wie Schulter herein völlig zwanglos funktioniert. Ich zeige ihm, wie angenehm sich die Versammlung anfühlt, dass es entspannend ist wie eine Massage. Am Ende brauche ich für die Kommunikation auch das Seil nicht mehr.

Ich bleibe beim Longieren nicht in der Mitte stehen, sondern imitiere die Position des Leithengstes der Pferdherde. Für das Pferd nachvollziehbar gehe ich hinter der Herde auf einem kleineren, sehr präzisen Kreis in der Mitte von ein bis zwei Meter Durchmesser hinter dem Pferd her. Ich komme immer dichter an die

Kruppe bis zum Versammlungsoptimum nach vier Wochen. Das Pferd macht mit, weil es sich so gut anfühlt. Es ist ganz entscheidend zu begreifen, dass das Pferd ein König in seinem eigenen Königreich ist, in dem Du Dich immer wie ein Gast benehmen solltest. Du solltest höflich sein, leise und aufrecht gehen, Abstand halten, den König amüsieren und ihm weiterhelfen. Ein richtiger König hat Berater, hat Minister. Du musst ihn lehren, dann hilft der König auch Dir. Er ist sehr mächtig und wird Dir sagen, was Du machen muss und kann Dich auch anscheißen. Haltet also die Regeln der Pferde ein!

Und worum geht es in ihrem fünften Buch, an dem Sie gerade schreiben?

Hempfling: Auch wenn es arrogant klingen mag: Der Titel meines fünften Buchs lautet „Die wahre Reitkunst“. Hier geht es nochmals um den Zusammenhang zwischen Dominanz und Vertrauen, um Schutz durch Dominanz und um das, das ich hierfür brauche: Charisma, innere Entschlossenheit und Sicherheit, Vertrauen in mich selbst, in das Leben, in das Schicksal, in Dinge die ich erlebt habe. Es wird in den nächsten Monaten herauskommen.

Was KFH heute macht

Der 64-jährige Bestsellerautor lebt heute mit seiner Familie in Dänemark, hat 50 Farmen revitalisiert, davon fünf behalten. Klaus Hempfling bietet heute vor allem Management-und Führungstraining sowie Kurse in Persönlichkeitsentwicklung an, daneben aber auch weiterhin Pferde-Ausbildungen, speziell Workshops zur Versammlung am losen Zügel. KFH schreibt gerade an seinem sechsten Buch mit dem bescheidenen Arbeitstitel „Die wahre Reitkunst“.

Julia Kistner

