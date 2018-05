Der neue Name „Reit-Events-Würzburg“ hält was er verspricht - Das Hoffest 2018

Reitsport in vielen Facetten

Im ehemaligen Reiterhof Reifenscheid in Mainbernheim hat sich in einem Jahr unter der neuen Leitung viel getan.

Der neue Name „Reit-Events-Würzburg“ hält was er verspricht. Hier finden das ganze Jahr über viele verschiedene Veranstaltungen rund um den Pferdesport statt, wovon Sie sich beim 2. Hoffest in der Reitschule Petra Kronwitter überzeugen können.

Neben den Jugendlichen und Kindern, für die Spiel- und Spaß-Stunden, Voltigieren oder Bambini-Unterricht angeboten wird, finden immer mehr Erwachsene, Späteinsteiger und Wiedereinsteiger den Weg in die Reitschule. Hier geht man individuell mit angepasstem Unterricht auf die Bedürfnisse und Vorkenntnisse der Erwachsenen ein.

Für alle Fortgeschrittenen werden Dressur- und Springstunden gegeben, zu welchen Sie auch mit Ihrem eigenem Pferd als Externe kommen können.

Das Jagdtraining, welches schon im Frühjahr mit ausgedehnten Ausritten und längeren Galoppstrecken beginnt, bereitet Pferde aber auch Reiter durch das Konditions- und Springtraining auf die Jagdsaison vor. Die Reitschule bietet ihren sattelfesten Schülern an, mit den gut trainierten Schulpferden an Jagden oder Reitturnieren in der Nähe teilzunehmen.

Wenn Sie sich über „Mounted Games“ - die Geschicklichkeitsspiele mit den Pferden - informieren wollen, können Sie beim Hoffest zuschauen oder auch aktiv mit Ihrem Pferd teilnehmen, Gastreiter sind herzlich willkommen. Die Mounted Games sind noch relativ unbekannt und deshalb ein Grund, diesen vielseitigen Sport mit dem großen Spaß-Faktor vorzustellen und zu demonstrieren. Egal welche Reitweise und welche Pferderasse, die Mounted Games Spiele machen nicht nur Spaß, sondern bringen Pferden und Reitern eine sehr positive Weiterentwicklung und setzen neue Impulse für das Training. Das Einsteiger-Training, zu dem auch Gastreiter eingeladen sind, findet am Samstag, dem 9. Juni 2018 in der Reitschule Petra Kronwitter, dem Trainings-Stützpunkt Nordbayern, statt. Von 16.00 bis 18.00 Uhr kann auch jeder interessierte und sattelfeste Reiter mit seinem Pferd (10,- € Anlagennutzung) oder einem Pferd der Reitschule (gegen Bezahlung einer Reitstunde) teilnehmen.

Das Erlernte kann dann am Sonntag, 10. Juni während des Hoffestes bei den Mounted Games Spielen umgesetzt werden, wobei es sich dabei um die einfacheren Spiele handelt und die Trainerinnen mit Tipps eventuell zur Seite stehen. Die Pferde dürfen auch gerne von den Eltern oder Jugendlichen geführt werden. Das Geschicklichkeitsturnier am Sonntag wird durchgeführt von Miriam und Veronika Wacht von Mounted Games Bayern (www.mountedgamesbayern.de).

Auch der Polosport wird beim Hoffest vorgestellt. Die Polo Match (Germany) GmbH und der Poloclub Hessen e.V (www.frankfurtpolo.de) ermöglicht Ihnen Einblicke in die Faszination Polo. Es wird ein verkürztes Polospiel gezeigt und erklärt, wie die Regeln sind. Wenn Sie Lust zum Polospielen bekommen haben, können Sie in der Reitschule Petra Kronwitter auf einem ausgebildeten Polopferd die Grundlagen des Spiels mit dem Schläger und dem Ball trainieren.

Rund um das Hoffest gibt es noch viele andere Attraktionen. Hier das Hoffestprogramm:

11.00 Uhr Geschicklichkeitsparcours mit dem Fahrrad (Fahrräder von www.sport-matthaei.de stehen zur Verfügung).

13.00 Uhr Probereiten für Jung und Alt ,

Planwagenfahrt durch Mainbernheim,

Verkauf von Reitsportartikeln von www.kutschen-veh.de

13.45 Uhr Die Reitschule stellt sich vor mit unterschiedlichen Reitvorführungen

14.45 Uhr Einblicke in den Polo-Sport durch die Polo Match (Germany) GmbH und der Poloclub

Hessen e.V.

15.45 Uhr Geschicklichkeitsturnier durchgeführt von www.mountedgamesbayern.de

Gastreiter sind herzlich willkommen

16.00 Uhr Probereiten für Jung und Alt

Für das leibliche Wohl wird gesorgt, sowohl mit Deftigem als auch mit Kaffee und Kuchen. Parkplätze sind leider nur außerhalb der Reitschule vorhanden, bitte die PKWs auf den Parkplätzen am Ortsrand abstellen, damit an diesem Sonntag die Pferde Vorfahrt haben.

Reitschule Petra Kronwitter

Sickershäuser Weg 5a

97350 Mainbernheim

Tel. 0151-563 406 44

e-mail: Reitschule@kronwitter.net

Web: www.reit-events-wuerzburg.de

Für die Reitschule Petra Kronwitter

Reit-Events-Würzburg