Der neue PFERD & REITER-Katalog 2020 ist da

und damit über 200 Reiseziele,

die darauf warten von Dir entdeckt zu werden!

Erreite Deine Träume und erkunde die Welt zu Pferd. Egal ob Einsteiger oder Fortgeschritten, Alleinreisend oder mit Freunden/Familie, im Ausland oder in Deutschland, PFERD & REITER bietet für jeden den passenden Reiturlaub.

Wie wäre es zum Beispiel mit Strandritten im sonnigen Andalusien, Reitsafaris im wilden Afrika, Expeditionstouren abseits der Zivilisation in Kirgisistan, Polarritte mit Nordlichtern in Norwegen oder hoher Dressur auf edlen Lusitanos in Portugal?

Oder ohne weite Anreise: Friesenpferde auf der Nordseeinsel Terschelling, Alpenritte in Süddeutschland, Wanderritte an der Mosel oder Reiten lernen im Gelände in der Rhön.

Für welchen Traumurlaub Du dich auch entscheidest, eines ist sicher – er wird unvergesslich werden. Denn seit über 43 Jahren heißt es bei PFERD & REITER „Fair zum Pferd – Fair zum Reiter – Fair zur Umwelt“, dies spiegelt sich auch in den zahlreichen Reisebeurteilungen glücklicher Kunden und Wiederholern wieder.

Worauf wartest Du also noch?

Bestell Dir jetzt kostenlos den PFERD & REITER- Katalog unter

... oder hier gleich direkt zum Katalog kommen und auf das Bild unterhalb klicken:

Du hast noch Fragen zu unseren Reiterreisen?

Wir helfen Dir gerne weiter!

Du erreichst uns per Mail: hallo@pferdreiter.de oder telefonisch: kostenfrei aus Deutschland, Österreich und Schweiz unter 0800 6566 444 bzw. kostenpflichtig oder mit Flatrate unter +49 40 607 669 0.

Über Reiturlaub mit PFERD & REITER Reiterreisen

Wir von PFERD & REITER sind sämtlichst Reiter, viele haben ein eigenes Pferd. Die Reisen werden von uns auf die unterschiedlichsten Arten getestet und laufend überprüft - also von Reitern für Reiter. Wir möchten einer breiten Schicht von Reitern Urlaubsfreuden im Sattel ermöglichen. Deswegen bieten wir von rustikal unter dem Sternenhimmel bis hin zu königlich im Himmelbett alle Preis- und Komfortarten des Urlaubs an.

