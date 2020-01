Der Norden tanzt wieder - 21. Ball der Pferdefreunde

Musik mit Live-Bands wie Tin Lizzy und den Tonados sorgt beim Ball der Pferdefreunde für großen Andrang auf der Tanzfläche. (Foto: Ostseefotograf/ Hansen)

(Neumünster) Es ist ein gesellschaftliches Ereignis: Zum 21. Mal bittet der Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V. zum Ball der Pferdefreunde in die Holstenhallen Neumünster. Am 18. Januar “tanzt der Norden” in fünf Hallen und tauscht Reithosen, Helm und Stiefel gegen Abendkleid und Smoking. Manche Besucher nehmen dafür sogar viele Kilometer Anreise in Kauf.

Aus Hamburg, Niedersachsen und aus Berlin reisen Ballbesucher an. “Das ist immer ein tolles Fest mit mehreren Generationen und alle feiern fröhlich. Es ist eine wunderbare und friedliche Stimmung hier”, erklärte 2019 eine Besucherin aus Berlin, die mit Freunden alljährlich zum Ball der Pferdefreunde anreist.

Erfolgsgeschichte seit 2000

Freundlich, festlich und vergnügt - das charakterisiert den Ball der Pferdefreunde, der von Dieter Medow, Vorsitzender des Pferdesportverband Schleswig-Holstein e.V., und der Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, am Samstagabend eröffnet wird. Gleich danach wird die Tanzfläche erobert und das geht sogar in drei Hallen. Als Millenniums-Projekt wurde der erste Ball in zwei Hallen im Jahr 2000 gefeiert, inzwischen zählt der Ball der Pferdefreunde zu den größten in ganz Deutschland.

Neben Live-Musik mit den Top-Bands Tin Lizzy und Tonados in den Hallen 1 und 2 gibt es die Disco in der Halle 5. Dazwischen sorgen Marching-Bands für feinste Stimmung und spontane Tanzeinlagen. Die Hallen 3 und 4 beherbergen Garderobe, Schuh- und Taschenstation und beide sind 2020 erweitert worden, um Wartezeiten bei der Ab- und Ausgabe zu reduzieren. Erneut wird es auch den Friseur- und Schminkstand des Friseurteams Mohr und das Fotostudio von ostseefotograf.com beim Ball der Pferdefreunde geben. Die Chance, den eleganten Auftritt im Bild festzuhalten oder den letzten Schliff für die Frisur zu bekommen, nutzen Ballbesucher immer wieder gern und ausgiebig.

Einlass über Halle 4 neu geregelt

Der Einlassbereich über die Halle 4 ist jetzt noch praktischer geregelt. Damit Gäste mit Ballkarte nicht draußen warten müssen, werden sie sofort weiter geleitet in den Garderobenbereich. Besucher, die noch ein Ticket benötigen, haben Zutritt zur Abendkasse. Die Abendkasse ist von 18.30 bis 21.00 Uhr geöffnet. Dort sind nur noch Sattelplatzkarten (Stehplatzkarten) für 30 Euro erhältlich. Dies aber nur, solange der Vorrat reicht. Wer noch “last minute” das gesellschaftliche Ereignis des Monats in Neumünster miterleben möchte, sollte sich sputen.

