Der Oster Newsletter vom Kaltenberger Ritterturnier

Bist du bereit für das beste Ritterturnier aller Zeiten?

Die Arbeiten an der neuen Live-Show 2018 laufen bereits auf Hochtouren



Unser Kreativtermin feilt schon seit Wochen an der neuen Show. Aufregende Schlachtenmüssen choreografiert und Special Effects erdacht werden. Und die Autoren sorgen neben der rasanten Action für eine Geschichte zum Mitfiebern, Mitlachen und Mitjubeln.



Sicher euch am besten noch heute die Tickets für die besten Plätze in der Arena. Ritterturnier Ticket jetzt sichern VIDEO Highlight:

Stimme dich mit unserem neuen Showtrailer auf das Kaltenberger Ritterturnier 2018 ein: Ritterturnier Ticket jetzt sichern Neu auf Schlosss Kaltenberg:



Mit der „Deutschland Military Tattoo“ kommt am 4. August um 20:00 Uhr eine Musikshow der Extraklasse in die Arena nach Kaltenberg. Traditionelle Dudelsack-Musik, martialischer Trommelwirbel und spektakuläre Tänze werden im Rahmen einer prunkvollen Marching-Band-Parade dargeboten. Mehr INFOS zu Military Tattoo Kaltenberg Tickets Military Tattoo Kaltenberg Tagsüber werden am 4. August zum ersten Mal Highland Games in Kaltenberg ausgetragen.



In traditionellen Wettkämpfen keltischen Ursprungs wird nach den stärksten Manns- und Weibsbildern gesucht. Sie alle messen sich im Baumstammziehen, im Steinkugelnheben, im Farmer‘s Walk, im Baumstammwerfen oder im Bogenschießen.



Wer mag, kann den Spielen nicht nur als Zuschauer beiwohnen, sondern sich mit einem Team von fünf Freunden in den einzelnen Wettkämpfen versuchen. Ein Riesenspaß! Mehr INFOS zu Highland Games Kaltenberg Tickets Highland Games Kaltenberg Weitere Veranstaltungen in Kaltenberg