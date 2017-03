„Der Pferdeflüsterer“

Monty Roberts Deutschland-Österreich-Tournee 2016

Monty Roberts, bekannt als „der Mann, der mit den Pferden spricht”, ist wahrlich eine lebende Legende. Er blickt auf eine einmalige Karriere als Reiter, Stuntman, Trainer, Züchter und Lehrer zurück – im Frühjahr 2016 gib er sich noch einmal die Ehre und kommt für 5 live Termine nach Deutschland und Österreich!



Fragt man den 80jährigen, seit wann er schon mit Pferden arbeitet, antwortet er grinsend: "Oh, ich bin erst im Alter von 3 Jahren ins Pferdebusiness eingestiegen."

Und er denkt gar nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Noch immer treibt es ihn Jahr für Jahr um die Welt, um Pferden und Menschen zu helfen.



Wie immer kommentiert und analysiert Monty jedes Pferd und steht den Zuschauern in den Pausen Rede und Antwort. Seine Worte werden dabei durchgehend simultan ins Deutsche übersetzt.

Auf seinen Vorführungen erlebt das Publikum die Verständigung zwischen Mensch und Tier in der lautlosen Sprache der Pferde. Monty und seine zertifizierten Instructors demonstrieren

das Trainingskonzept Join-Up® im Umgang mit untrainierten und phobierten Pferden. Dieses Konzept ist nicht als Alternative, sondern disziplinübergreifend als wertvolle Ergänzung im Pferdetraining zu verstehen. Durch Kreativität und tiefes Verständnis für das natürliche Verhalten eines Fluchttiers eröffnen sich Lösungswege, wo konventionelle Trainingsmethoden oft an ihre Grenzen stoßen.

Und der Erfolg gibt Monty Recht. Schon als junger Mann gewann er in sämtlichen Westerndisziplinen alles, was es zu gewinnen gab. Über die Jahre trainierte er erfolgreich Hunderte von Vollblütern für die Rennbahn, unter anderem den Gewinner des Melbourne Cup 2013.



In Deutschland findet Montys Know-How daher vor allem im Galopprennsport hohe Anerkennung. So trainieren renommierte Betriebe wie Gestüt Fährhof bei Bremen schon seit 20 Jahren nach seinen mittlerweile wissenschaftlich belegten Konzepten und ziehen ihn regelmäßig als Fachmann zu Rate.



Seit 1989 trainiert Monty Roberts jährlich die königlichen Pferde von Ihrer Majestät Queen Elizabeth II und ist offizieller Berater des Königshauses in allen Angelegenheit der Pferdehaltung und Zucht. Für seine Dienste für die britische Königsfamilie wurde er im Jahre 2011 mit dem „Royal Victorian Order“ ausgezeichnet. Seit 2012 ist Ihre Majestät Queen Elizabeth II sogar Patronin von Montys Organisation Join-Up® International!



Doch Montys Konzepte finden längst nicht mehr nur in der Pferdewelt Anwendung. Von seinem Wissen profitieren neben den Managern großer Unternehmen wie Ford und Walt Disney auch traumatisierte Kriegsveteranen und andere Opfer von Gewalt. Zusammen mit „The Broke“, einer weltweit tätigen Organisation, die sich um den artgerechten Umgang von Equiden in Drittweltländern kümmert, lehrt das Konzept Join-Up®, dass auf Gewalt nicht nur im Umgang mit Pferden, sondern auch innerhalb der Familie gänzlich verzichtet werden kann. Auf Montys Farm in Kalifornien finden sich zudem im Rahmen des „Horse Sense and Healing“ Programmes regelmäßig Menschen zusammen, die unter posttraumatischem Stresssyndrom leiden. Dort lernen sie von den Pferden und in Unterstützung von Psychologen, sich ihrem Umfeld wieder zu öffnen.



Die wohl noch wichtigste Mission des 80jährigen ist das Voranbringen seiner weltweit rund 60 Instructors, die vor allem im deutschsprachigen Raum stark vertreten sind. Unter diesen jungen Menschen finden sich Talente aus verschiedenen Bereichen der Pferdeindustrie. Sei es Vielseitigkeit, Rennsport, Westernreiten, Dressur oder die wissenschaftliche Arbeit – der nächsten Generation ist es ein Anliegen, Montys Konzepte weiterzuentwickeln und zu zeigen, wie das Erlernen der Sprache der Pferde in allen Bereichen einen entscheidenden Vorteil bieten kann.

