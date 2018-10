Geländeprüfungen ziehen Publikum an

Der RFV Weißenhorn blickt auf ein äußerst gut besuchtes Herbstturnier zurück

Kerstin Volz auf Cicciottella gewann mit einer Note von 8,7 den Stilgeländeritt der Klasse A**. Foto; Philipp Schuppert

Mitte Oktober fand das traditionelle Herbstturnier des RFV Weißenhorn e.V. statt. In diesem Jahr wurden wieder Prüfungen auf der Geländestrecke vom Geländereiterwettbewerb bis zum anspruchsvollen Parcours des Stilgeländerittes der Klasse A** durchgeführt. Die Strecken führte über den Vielseitigkeitsplatz über Wellenbahn, Wall, durch den Teich bis hin zum Wald. Sogenannte Schweinerücken, Häuser, Gräben, Mauer und etliche Bäume als einzelne Sprünge, sowie als Kombinationen, aber auch Auf- und Tiefsprünge stellten die Reiter vor verschiedene Herausforderungen. So kamen in der schwersten Geländeprüfung des Turniers nur zwölf der 23 Starter ans Ziel. Vertrauen, Technik, Rhythmus und ein gutes Auge wurde von den Teilnehmern und ihren Pferden entsprechend der Klasse A** abverlangt.

Das Wetter war hervorragend und somit konnte der Veranstalter optimale Bedingungen für Dressur, Springen und Gelände bieten.

Die ersten zwei Tage standen im Zeichen des Dressursports bis zur Klasse L* auf Kandare geritten. Hier setzte sich Jochen Paulheim aus Oberelchingen auf seiner Stute Belina auf Rang 1, gefolgt von der Weißenhornerin Sonja Eisele auf De La Vega. Die Weißenhorner Reiter waren in den Dressurprüfungen stark vertreten und so platzierte sich Verena Lober auf Dark Dior in der Dressurprüfung Klasse A** auf Platz 2. Die Dressurreiterprüfung Klasse A wurde ebenfalls von den Gastgebern dominiert: 2. Nelly Ott (Querido), 4. Beatrice Mühleisen (Scoobydoo), 6. Daniela Wohlketzetter (Last Man’s Highway), 9. Juliane Kamenz (Top Thiago).

Kerstin Volz war mit der von Catoki abstammenden Cicciottella eine der erfolgreichsten Starterinnen des Vereins. Sie gewann das Stilspringen der Klasse A** (Wertnote 7,8), setzte sich mit einer 8,7 an die Spitze des Stilgeländerittes der Klasse A** und auf den 4. Rang der A*-Dressur. Mit diesen hervorragenden Ergebnissen konnte das Duo so auch die kombinierte Prüfung A**, bestehend aus Springen, Dressur und Gelände, für sich entscheiden. Vereinskollegin Daniela Wohlketzetter erreichte auf Last Man’s Highway den 5. Platz im Stilgeländeritt Klasse A** und konnte somit auch den 3. Rang der Kombinierten Wertung A** nach Weißenhorn holen.

Kerstin Volz auf Cicciottella und Richter Heinrich Liegl. Er überreicht die goldenen Schleifen für den Sieg im Stilgeländeritt der Klasse A**, sowie in der kombinierten Wertung Klasse A**. Foto; Philipp Schuppert

Mit einer fehlerfreien Runde konnte sich Jasmine Lipp auf ihrer Chuduela auf Rang 3 in der höchsten Springprüfung des Turniers, einer Springprüfung Klasse A** mit steigenden Anforderungen, platzieren. Die Mannschaft des RFV erreichte im Teamspringen den 5. Platz, hier ritten Franziska Reinhardt (Diego Rona), Amelie Münz (Check Out), Beatrice Mühleisen (Köpenick) und Lisa Klingenberg (Cooper).

Auch in den Nachwuchsprüfungen waren die Gastgeber erfolgreich vertreten. Nicole Wolf setzte sich auf Blankira in den beiden Dressuren der Klasse E auf Platz 1 und 2. Im Reiterwettbewerb konnte Lia Konsek auf Landstreicherin eine Abteilung für sich entscheiden, gefolgt wurde sie von Elaine Schüler mit Glyve. Selina Walger wurde im Reiterwettbewerb Schritt-Trab Zweite auf der Ponystute Leni.

Auch in Parcours und Gelände waren die Weißenhorner vorne mit dabei: Alina Judex gewann eine Abteilung des Stilgeländerittes des Klasse E auf Solino, im Geländereiterwettbewerb wurde Vera Zwecker auf Glyve Dritte, Anouk Walter mit Thunder Jam 8., Vivian Zwecker wurde mit Glyve 2. im Springreiterwettbewerb, auf Rang 4 folgte Emily Fritz auf Andromeda und Jana Pöppelmann auf dem 6. Platz ebenfalls mit Glyve.

Das Organisationsteam, sowie die Vorstandschaft blicken auf ein sehr gut besuchtes, erfolgreiches und vor allem unfallfreies Turnierwochenende zurück.

Daniela Wohlketzetter

RFV Weißenhorn e.V.