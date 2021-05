Der Ritt durch die Tornado Alley

Im Jahr 1999 und 2000 durchquerte ich auf meinem Ritt um die Welt die USA von West nach Ost. Dass in den Sommermonaten immer wieder oft verheerende Hurricanes vor allem die Südstaaten heimsuchen, wusste ich natürlich. Auch von zerstörerischen Tornados wurde ja immer wieder berichtet. Angst verspürte ich dennoch nicht, ich vertraute auf unsere gemeinsamen Schutzengel, die uns schließlich bis hierher immer treu zur Seite gestanden hatten.

Also starteten wir wie jeden Morgen mit neuem Enthusiasmus und viel Neugier auf weitere Erlebnisse. Leider mussten wir im 'Mittelwesten' oft am Rande von Highways nach geeignetem Geläuf Ausschau halten. Autos jeder Größe rollten immer wieder an uns vorbei. Plötzlich hält ein Pkw neben uns. Eine junge Frau spricht mich auf Deutsch an. Es war eine Auswanderin, die unsere Geschichte in den Medien verfolgt hatte.

"Ich rate Ihnen dringend, beim Herannahen eines Tornados Schutz in einem dieser Flutschächte unter dem Highway aufzusuchen. Lassen Sie dann die Pferde lieber laufen!"

Ich war sehr erschrocken. "Die Pferde im Stich lassen? Um mich zu retten? Niemals! Wenn es uns treffen soll, dann alle gemeinsam!" Das war meine Antwort und die hatte ich in vollem Ernst gesagt.

Aber wir blieben verschont. Wieder waren uns unsere Schutzengel treu geblieben und diese extremen Wirbelstürme hatten anderweitig Opfer gefordert. Vielleicht hundert Meilen weiter sahen wir eine komplett zerstörte Siedlung. Von vielen Häusern waren nur noch Fundamente und Trümmer zu sehen. Bäume waren entwurzelt und lagen weit entfernt von ihrem ursprünglichen Standort. Dass auch Menschen und Tiere in die Höhe gerissen werden und selten überlebten, ist allgemein bekannt. Und nun beginnt sie wieder, die Hurricane- und Tornado-Saison...