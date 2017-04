Der Startschuss zur Alpenspan Team Tour fällt in Gniebing

Markus Saurugg, der ja am vergangenen Wochenende zweimal siegreich war und auf dessen Anlage in Gniebing der Startschuss zur Alpenspan Team Tour 2017 fallen wird. © Horse Sports Photo

Am kommenden Wochenende ist es endlich soweit: Die Alpenspan Team Tour wird von 07.-09, April auf der Anlage der Familie Saurugg in Gniebing eingeläutet. Insgesamt 13 Teams haben für die diesjährige steirische Cupserie, die ja offen ausgeschrieben ist für ganz Österreich, genannt. Alles in allem winkt eine lukrative Gesamtdotation von 26.000,- Euro.

Fünf Vorrunden mit dem Finale in Pachern. 13 Teams mit ReiterInnen und Reitern, die die Klassen 95 cm, 105 cm, 115 cm und 125 cm abdecken. Alle haben ein großes Ziel vor Augen: in der Alpenspan Team Tour ganz vorne dabei zu sein und den Gesamtsieg zu holen. Nicht weniger als 26.000,- Euro Preisgeld stehen auf dem Spiel, wobei die siegreiche Mannschaft den stattlichen Jackpot von 6.500,- Euro gewinnen wird.

Die Neuerungen sind bekannt und so darf man sich neben der Punktejagd, Preisgeld und Prestige auch auf vier neue Sonderwertungen freuen:

O Erfolgreichste Einsteiger powered by Northland

Reiter mit der höchsten Punktzahl nach den Vorrunden und dem Finale aus der Klasse 95 cm erhalten wertvolle Sachpreise der Firma Northland.

o Erfolgreichster Reiter powered by Pferdperfekt.com

Die drei Reiter mit der höchsten Punktzahl nach den Vorrunden und dem Finale aus den Klassen 105 bis 125 cm erhalten wertvolle Geld- und Sachpreise. Der Sieger erhält eine Magnetdecke im Wert von € 3.000,00 gegeben von der Firma Pferdperfekt.

O Bestes österreichisches Pferd powered by Broadmoar

Das erfolgreichste Pferd aus österreichischer Zucht (höchste Punktzahl nach Vorrunden und Finale) wird mit einer beträchtlichen Prämie, gegeben vom erfolgreichen Zuchtbetrieb Broadmoar KG, geehrt. Darüber hinaus erhält der Züchter des erfolgreichsten österreichischen Pferdes einen Decksprung.

o Lucky Looser powered by Northland

Alle Reiter, die bei einer Etappe der Alpenspan Team Tour 2017 in den Klassen 105 cm bis 125 cm um einen Rang die Platzierung verfehlen, erhalten wertvolle Gutscheine aus dem Hause Northland.

Darüber hinaus wird es bei jeder Alpenspan Team Tour- Etappe Gutscheine & Sachpreise geben:

In der Klasse 95 cm bekommen alle Nullfehlerritte einen Memoro-Gutschein

In den Klassen 105 cm, 115 cm und 125 cm erhalten die besten drei Platzierten einen Elité Fixkraft-Müslisack

Und die 18 erfolgreichsten Nachwuchssportler (bis 21 Jahre) werden wir zu einem besonderen Workshop einladen. Jeder Teilnehmer wird durch ausgewählte Trainer und Vortragende Einblicke in folgende Aspekte des modernen und professionellen Springsportes erhalten:

Reit- bzw. Springkurs (Carsten Averkamp, Nationenpreisreiter für Deutschland)

Fitness für Sportler (Michael Moser, staatl. Fitness- & Athletiktrainer)

Mentaltraing für Reiter (Andreas Pirker, Dipl. Master – Mentaltrainer)

Ernährung für Sportler (Melanie Reiter, BEd., MA; Ernährungspädagogin)

Veterinärvortrag (Mag.med.vet. Christian Tanczos, Mobile Pferdetierärzte)

Beschläge für Sportpferde (Günther Spitzer, staatl. geprüfter Hufschmied)

Zucht und Sport (Mag. Theresa Deisl, Geschäftsführerin AWÖ)

Preisgeld Alpenspan Team Tour 2017

Platz € 6.500,- Platz € 5.200,- Platz € 3.900,- Platz € 2.860,- Platz € 2.080,- Platz € 1.560,- Platz € 1.300,- Platz € 1.040,- Platz € 780,- Platz € 780,-

Die Alpenspan Team Tour -Saison 2017:

Vorrunde: 07.-09.04.2017 in Gniebing Vorrunde: 05.-07.05.2017 in Preding Vorrunde: 12.-14.05.2017 in Sachendorf Vorrunde: 03.-05.06.2017 in Frauenthal Vorrunde: 16.-18.06.2017 in Tillmitsch

Finale: 23.-25.06.2017 in Pachern

www.teamtour.at



