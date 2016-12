Der tolle Pferdefilm "Sommer mit Kehilan"

Video Pferdemagazin HUFGEFLÜSTER TV

- Der Pferdefilm-

"Sommer mit Kehilan"

Ein Film von KSMFILM

Als DVD und VoD von NewKSM

Als Ida (Julie Nordhuus) aufs Land ziehen muss, gefällt ihr das zunächst gar nicht. Auch die wunderschöne Landschaft der norwegischen Küste kann das Stadtmädchen, dessen Lieblingsbeschäftigung Mode ist, nicht begeistern. Auf einem benachbarten Gestüt lernt Ida schließlich drei Mädchen kennen, die dort reiten. Doch in ihren Augen sind das nur Schmutzfinken. Ihre Meinung ändert die 15-Jährige als sie eine dramatische Begegnung mit dem betagten Rappen Kehilan hat. Das als unzähmbar geltende Pferd und Ida entwickeln tiefes Vertrauen zueinander, was den Wunsch reiten zu lernen in Ida nur bestärkt. Doch als Kehilan das Mädchen eines Tages abwirft, soll er endgültig zum Schlachthof gebracht werden...



„Sommer mit Kehilan" ist ein farbenprächtiger Film voller Dramatik, und mit weisen Untertönen zum Thema Freundschaft!