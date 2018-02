DERBY Dressage Cup beim Spring- Dressurturnier in Dortmund - Nachwuchsförderung geht ins 5. Jahr

Katharina Hemmer und ihr Oldenburger Don Larino-Sohn Don Angelo waren die strahlenden Sieger

beim Finale des DERBY Dressage Cups 2018 Mitte Januar in der Halle Münsterland - Foto: T. Hartwig

DERBY Dressage Cup beim Internationalen Spring- und Dressurturnier in Dortmund

Nachwuchsförderung geht ins fünfte Jahr

Anlässlich des Internationalen Spring- und Dressurturniers in der Dortmunder Westfalenhalle vom 22. bis 25. März kann der DERBY Dressage Cup ein kleines Jubiläum feiern. Denn mit der ersten Qualifikationsprüfung der neuen Saison 2018/2019 geht dieses in Deutschland einzigartige Projekt der Nachwuchsförderung in der Disziplin Dressur in sein fünftes Jahr.

Die in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Reiter- und Fahrerverband (DRFV) und der DERBY Spezialfutter GmbH in Münster entwickelte Förderserie bietet ein im Dressursport ganz besonderes Format. Einerseits wendet sie sich an Nachwuchsreiter der Altersklasse U25 auf dem Niveau der Klasse Intermediaire, andererseits bietet sie auch älteren Reitern auf Nachwuchspferden eine ideale Startmöglichkeit auf dem Weg in den internationalen Spitzensport.

Schaut man sich die Ergebnislisten des DERBY Dressage Cups der vergangenen Jahre an, so tauchten dort einige Reiter- und Pferdenamen auf, die heute im Spitzensport bekannt sind. Bei den Pferden sind dies zum Beispiel der von Anabel Balkenhol gerittene Trakehner Hengst Heuberger TSF oder Dorothee Schneiders Olympia-Pferd, der Hannoveraner Showtime FRH. Auch unter den Nachwuchsreitern, die Laufe der vergangenen Jahre am DERBY Dressage Cup teilgenommen haben, sieht man mittlerweile manche im Spitzensport wieder wie etwa Julia Piotrowski (Kaarst), im vergangenen Jahr Mannschafts-Europameisterin der U25-Reiter oder Jill de Ridder (Aachen), Sophie Holkenbrink (Münster) und Charlotte Rummenigge (Grünwald), die alle in den letzten Monaten Erfolg im Grand Prix-Sport zu verzeichnen hatten.

Auch Dr. Hans-Peter Karp, Geschäftsführer der DERBY Spezialfutter GmbH, freut sich über diese positive Entwicklung: „Nach den quantitativ wie qualitativ sehr guten Starterfeldern in der Saison 2017/2018 bin ich sicher, dass wir auch in der neuen Saison, die sich zudem im 50. Jubiläumsjahr unseres Unternehmens abspielt, zahlreiche interessante Paare zu sehen bekommen. Ich glaube auch, dass unter den in dieser Saison im DERBY Dressage Cup startenden Paaren einige sein werden, von denen wir in den kommenden Jahren noch manches erwarten dürfen.

Die erste Qualifikationsprüfung des DERBY Dressage Cups beim Internationalen Spring- und Dressurturnier in der Dortmunder Westfalenhalle findet am Donnerstag, dem 22. März ab 13 Uhr statt. Die Finalprüfung in Dortmund wird am 23. März ab 18 Uhr ausgetragen.

Weitere Stationen der diesjährigen Serie sind das Dressurturnier in Bettenrode (5. – 8. Juli), das Internationale Spring- und Dressurturnier AGRAVIS-Cup in Oldenburg (1. – 4. November) sowie das Finale anlässlich des Spring- und Dressurturniers in der Halle Münsterland (10. – 14. Januar 2019).

Weitere Informationen: www.derby.de oder www.escon-marketing.de