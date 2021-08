Francisca Den Elzen NED. Foto: Jürgen Sendel

Para-Weltmeister kommen aus den USA und Niederlanden

Deutsche Parafahrer holen Gold in der Mannschaftswertung



Schildau / Nordsachsen. Eine überglückliche Tracy Bowman nahm am Sonntag den Titel Weltmeisterin Parafahrer Grad 1 entgegen. Die US-Amerikanerin zeigte mit ihrem Pferd Lars herausragende Leistungen in den drei Teildisziplinen Dressur, Kegel- und Geländefahren. Die Konkurrenz der Parafahrer Grad 2 gewann Francisca Den Elzen. Die starke Niederländerin präsentierte mit Vandijks Superboy Glanzleistungen und sicherte sich den Titel Weltmeisterin Parafahren Grad 2. Die beiden Vize-Weltmeister kommen aus Deutschland. Auch wenn es nicht für das Siegertreppchen reichte, war der Wettkampf für sie ein riesiger persönlicher Erfolg. Heiner Lehrter, Vize-Weltmeister Para Grad 1, startete mit hohen Erwartungen in das Turnier: „Wir sind ein fulminantes Gelände gefahren. Ich habe alles gegeben. Leider patzte ich beim Kegelfahren ein wenig, das ärgert mich. Trotzdem freue ich mich über Silber.“ Für Lehrters Pferd Dashwood, als eines der ältesten Pferde des Wettkampfes, war es eine der letzten Turnierfahrten: „Er ist klasse gelaufen und hatte besonderen Spaß im Wasserhindernis. Aber langsam rücken jüngere, vielversprechende Pferde nach.“

Großes Lob gab es vom Parafahrer aus Mettingen für die Pferdesport-Arena: „Der Turnierplatz könnte für Parafahrer nicht besser sein. Unser Sport wurde hier ideal in Szene gesetzt. Wir sind dankbar, dass wir den Parasport so präsentieren dürfen und zeigen können, dass Menschen mit Behinderung zu sportlichen Höchstleistungen fähig sind.“

Ihren WM-Silberplatz konnte Ivonne Hellenbrand gar nicht wirklich fassen. Die Vize-Weltmeisterin Para Grad 2 startete mit einem kleinen Ausreißer in den Turnierkampf. Bei der Dressurprüfung war ihr Haflinger Herman aufgrund von Reflexionen in einer Scheibe kurz ausgeschert. Dafür lief es im Gelände mit anschließendem Schildbürgerparcours exzellent. Das abschließende Kegelfahren prämierte den Gesamtauftritt des Gespanns, das erstmals an einer Weltmeisterschaft teilnahm, mit Silber: „Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich war schon nach Platz 2 im Gelände total geflasht. Und das ich in der Gesamtwertung Silber in Schildau holen konnte, freut mich noch mehr.“ Mit durchweg Top-Leistungen erfuhr sich die deutsche Para-Mannschaft schließlich den Weltmeistertitel vor den Niederlanden.



Einer der nicht nur bei den Parafahrern ganz genau hinschaute, war Charly Geiger. Der leitende Bundestrainer Fahren beobachtete vor allem die Konkurrenz der Ein-, Zwei- und Vierspänner aufmerksam, schließlich ging es hier um eine weitere Qualifikationsrunde der Fahrtsportler zur diesjährigen Weltmeisterschaft, die im September in Frankreich ausgetragen wird. In Schildau fand am Wochenende gleichzeitig mit der Para-WM die 3. WM-Sichtung aller Ponygespann-Arten mit internationaler Beteiligung statt. „Die Pony-Gespanne sind in guter Verfassung. Die Anlage mit den Schildbürgerhindernissen ist fair gebaut, aber anspruchsvoll. Die Pferde stehen durchgehend unter Spannung, das ist für sie eine Herausforderung“, erklärte Charly Geiger. Der Bundestrainer lobte die Veranstaltung: „Die Organisation ist auf Weltmeisterschaftsniveau gelungen.

Das Turnier ist auch eins für Zuschauer, dementsprechend gut ist die Stimmung. Das Flaggen hochziehen bei der Siegerehrung, die Schützengilde in ihren Uniformen findet man woanders nicht. Das gibt den Turnieren in der Pferdesport-Arena eine tolle Wertigkeit.“

