Deutsche Pferdesportindustrie schaut gespannt auf 2017!

Die deutsche Pferdesportindustrie schaut gespannt auf das Jahr 2017

Das Jahr 2016 bescherte der deutschen Pferdesportindustrie erneut ein leichtes Umsatzplus und setzt damit den Trend der letzten Jahre fort. Mit Spannung richtet sich der Blick der Branche nun auf das Jahr 2017, dem man trotz der noch nicht vorhersehbaren Auswirkungen des Brexit und der US-Wahl zuversichtlich entgegenblickt.

„Insgesamt können wir mit dem vergangenen Jahr zufrieden sein. Das In- und Auslandsmessegeschäft konnte auf dem Vorjahresniveau gehalten werden, wobei auf beiden Seiten weiterhin Ausbaupotenzial besteht“, resümiert Dirk Kannemeier, Vorsitzender der Fachgruppe Pferdesport im BSI, das Abschneiden seiner Branche im Jahr 2016.

Auf der spoga horse Frühjahr 2017 präsentiert die Pferdesportindustrie zum mittlerweile neunten Mal exklusive und innovative Produktneuheiten. Die spoga horse Frühjahr hat sich als fester Branchentermin etabliert und bietet den Besuchern auch 2017 wieder ein hervorragendes Rahmenprogramm. Neben spannenden Themen bei der spoga horse academy und Live-Präsentationen von neuen Kollektionen auf dem fashion walk feiert der Reitsport-Markt Händler Award sein zehnjähriges Jubiläum. Dieser wird traditionell am ersten Messetag vergeben und prämiert Fachhändler für ausgezeichnete Ladenkonzepte.

Die Reitsportbranche heißt die Fachhändler auf der diesjährigen spoga horse Frühjahr herzlich willkommen und freut sich auf interessante Gespräche.

BSI – Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. ist der 1910 gegründete Unternehmensverband der deutschen Sportartikelhersteller, -importeure und -großhändler. Ihm gehören 150 führende meist mittelständisch geprägte Firmen an, unter ihnen internationale Marktführer wie Adidas, Puma, Asics, Fischer, Völkl, Marker, Lowa, Vaude, Tatonka oder Kettler sowie bekannte Reitsportunternehmen wie Cavallo, Passier, Pikeur, Sprenger oder Waldhausen. Die deutsche Sportartikelindustrie erwirtschaftet weltweit einen Jahresumsatz rund 25 Milliarden Euro.

Der BSI ist Mitglied des Verbandes der europäischen Sportartikelhersteller FESI mit Sitz in Brüssel und damit auch Mitglied im Weltverband der Sportartikelindustrie WFSGI mit Sitz in Bern. Der BSI ist Mitgründer und ideeller Träger der Köln-Messen spoga und spoga horse und ideeller Träger der Münchener ISPO, der Weltmesse des Sports. Gleichzeitig ist er Förderer der Augsburger Golf Europe sowie der FSB in Köln. Die im BSI organisierte Fachgruppe Outdoor ist Gründerin der Friedrichshafener Messe OutDoor.

Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie e.V. (BSI)

Nicole Espey, Geschäftsführerin Adenauerallee 134 - D-53113 Bonn