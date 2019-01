Eine weitere Buchempfehlung

Warum ein fiktives Abenteuer von mir mit deutlich spirituellem Hintergrund? Wo ich doch Zeit meines Lebens gegen jede Art von nicht zu beweisenden Glaubensrichtungen war? Ein Zweifler gegenüber Allem, was nach Aberglaube aussieht?

Die Antwort ist einfach: während meines Rittes um die Welt begegnete ich vielen Mysterien, die meinen Zweifel immer wieder infrage stellten. Die Begegnung mit den äußerst naturverbundenen Menschen in der Mongolei gehört dazu. Ihr unerschütterlicher Glaube an die Macht der Natur, und ein nicht mit dem Tod endendes Dasein. Schamanen, die sich in Trance versetzen und mit Ahnen kommunizieren, die schon vor langer Zeit jenes Dasein verloren, das wir als 'Leben' bezeichnen...

Und die mithilfe ihrer Fähigkeiten in der Lage sind, ihre Freunde vor Bedrohungen zu warnen und dadurch zu bewahren... Sogar vor jenen hasserfüllten, religiösen Fanatikern, die in der Realität das Blut von Unschuldigen und Unbeteiligten vergießen...

