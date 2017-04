Die Champ-Mannschafts-Trophy - Tour-Neuling Husberg trumpft auf

Die Champ-Mannschafts-Trophy 2017-04-06

Tour-Neuling Husberg trumpft auf

Janet Maas mit My Chance, die jetzt mit einem eigenen Team gut vorlegte, im Vorjahr für Felm startete. Foto:Jessica Bunjes

18 Teams starteten am vergangenen Wochenende in Eutin in die neunte Saison der Champ-Mannschafts-Trophy. Das Auftaktspringen der Springturnierserie auf Zwei-Sterne-A-Niveau konnte das Team des Serienneulings Husberg für sich entscheiden.

In fünf Qualifikationen reiten die Teams um Rangierungen und Punkte, die acht punktbesten Mannschaften qualifizieren sich für das große Finale in Felmerholz (28.-30. Juli), bei dem um doppelte Punktzahl geritten wird.

Zum zweiten Mal war der Eutiner Reitverein Gastgeber der Champ Trophy. „Ich war sehr erstaunt über die gezeigten Leistungen“, so Serieninitiator Thomas Stahl, in Eutin zudem Parcourschef auch für das Champ-Springen. „Denn obwohl die Saison gerade erst anfängt und viele Reiter und Pferde bisher noch nicht draußen gestartet sind, waren alle Paare sehr gut vorbereitet“, lobte Stahl. „Der Platz in Eutin ist nicht ganz einfach, da er ein leichtes Gefälle hat. Dennoch haben alle den Parcours gut gemeistert. Gut und schlecht waren nicht weit auseinander, die Reiter aus den niedrigeren Leistungsklassen nicht chancenlos“, berichtet Stahl. Der Gedanke, erfahrene Reiter aus höheren Leistungsklassen mit weniger erfahrenen Nachwuchsreitern zu koppeln, habe sich somit bewährt, findet der Serieninitiator.

Thomas Stahl, Serieninitiator und Parcourschef in Eutin. Foto: Jessica Bunjes

Für die Teilnahme an der beliebten Serie haben insgesamt 19 Mannschaften genannt. Neben Husberg sind auch Krummesse (Platz 8 in Eutin) und Schmalensee (Platz 11) zum ersten Mal dabei. „Alte Mannschaftshasen“ sind dagegen die Reiterinnen vom Team Turniergemeinschaft nach Maas, die – im Vorjahr noch für den Reitverein Felm startend – letzte Saison den Champ-Titel gewannen und sich diesmal unter neuem Namen Platz zwei in der ersten Qualifikation sicherten. Dahinter platzierten sich die erste Mannschaft von Birkengrund-Schönhorst sowie die zweite Mannschaft aus Bad Segeberg, die jeweils mit zwei Teams antreten. „Gleich bei der ersten Station waren die Fans gut vertreten, die Stimmung war gut und wir haben guten und schönen Sport gesehen“, resümiert Stahl zufrieden.

Weiter geht die Tour beim Turnier in Schönberg vom 5. bis 7. Mai, anschließend werden die Teams in Schönkirchen-Landgraben (27.-28. Mai), Rendsburg (9.-11. Juni) und Waabs-Langholz (7.-9. Juli) Können und Teamgeist unter Beweis stellen, um schließlich im großen Finale an den Start zu gehen.