Die Entscheidung ist gefallen – Das sind die Global Jumping Schleifenkinder

Das sind die Global Jumping Schleifenkinder

Als Schleifenkind ist man beim Global Jumping Berlin mittendrin und voll dabei. Foto: Thomas Hellmann

Berlin – Sie dürfen einfach bei keinem Turnier fehlen und schon gar nicht bei der exquisiten Longines Global Champions Tour von Berlin: die Schleifenkinder. Sie spielen eine zentrale Rolle, wenn die besten Reiter der Welt vom 26. bis 28. Juli 2019 in den Sommergarten unter dem Berliner Funkturm um wertvolle Punkte fürs Ranking in der Tour sowie im GCL Team-Wettbewerb reiten oder auch um den Sieg im Championat der Deutschen Kreditbank AG von Berlin. Bei allen Siegerehrungen haben sie die ehrenvolle Aufgabe, die Schleifen und Ehrenpreise im Wettkampfoval an die Reiter zu übergeben.



Inzwischen ist es bereits Tradition, dass die Schleifenkinder in Kooperation mit der Berliner Morgenpost gesucht werden. Kids zwischen sieben und zwölf Jahren können sich für diesen tollen Job bewerben, der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Und so gingen grandiose Bewerbungen mit Wahnsinnsideen ein.



Vier Gewinner auszusuchen war eine Herausforderung, bei so vielen tollen Briefen, Bildern und Fotos.



Und die Gewinner sind die neunjährige junge Vierkämpferin Eliza Èva Bek, Lucy Britze, die schon einen Auftritt als reitender St. Martin hatte, die zwölfjährige Turnierreiterin Lea-Sophie Walther und Felice Sophie Juli, die gerade ihr Reitabzeichen bestanden hat. Sie alle fiebern jetzt dem Global Jumping Berlin entgegen und werden dort auf ihre Reitsport-Idole treffen. „Das Größte wäre es für mich, wenn ich den Stars aus dem Fernsehen ganz nah sein kann“, schrieb zum Bespiel Lucy.



Diese vier pferdebegeisterten Mädchen werden also dazu beitragen, dass das Global Jumping Berlin auch 2019 an seiner Erfolgsgeschichte weiterschreiben kann.

Wir freuen uns auf Euch!



