Start einer Kennenlern-Aktion

Die Equior UG bringt Pferdebesitzer online zu freien Stallplätzen

Reitsportfreunde und Stallinhaber kennen die Situation: Einerseits suchen Pferdebesitzer oft ergebnislos den bestmöglichen Stall für ihr geliebtes Ross, andererseits finden Stallplatzanbieter nur mit viel Mühe die ausreichende Anzahl an Tieren, um ihre freien Boxen und Paddocks kostendeckend zu vermieten. Zu unübersichtlich sind das Angebot und die individuellen Anforderungen auf den zahlreichen digitalen Kanälen. Die Equior UG beendet diese mühsame Suche der Pferdebesitzer und Stallplatzanbieter durch eine übersichtliche und klare Online-Plattform.

Über das Portal Equior.de können Reiterhöfe ihre freien Stallplätze inserieren, detailliert auf die Ausstattung, Verpflegungsarten und das Haltungssystem eingehen. Bilder, 360°-Rundgänge, Preislisten und einfache Kontaktmöglichkeiten zu den Reitställen sind nur einige Widgets der neuen Plattform. Ein weiterer Vorteil: Wer seine Dienste als Reitlehrer*in, Hufschmied*in, Sattler*in oder als Futtermittelberater*in anbieten will, kann sich hier auf der durchdachten Online-Plattform eintragen und die eigene Reichweite bei Pferdefreunden erhöhen.

Zusätzlich ist eine Netzwerkfunktion möglich, um sich durch die Vernetzung mit Ställen und Partner*innen hervorzuheben und neue Kund*innen zu akquirieren. Neben der Vermittlung freier Pferdestallplätze gibt es auf dem Portal auch einen Marktplatz für Pferdeartikel. Neue und gebrauchte Artikel lassen sich kostenlos inserieren.

Pferdebegeisterte sollten sich die zweite Hälfte des März 2021 vormerken: Dann startet eine Kennenlern-Aktion auf Equior.de. Die ersten 100 Stallplatz-Inserate sind kostenlos, weitere Pakete sind ebenfalls rabattiert oder mit Zusatzleistungen versehen. Zusätzlich gibt es in den ersten drei Monaten einen kostenlosen Service, der die Inserierenden beim Erstellen der Inserate umfassend unterstützt. Die Registrierung auf Equior.de ist jederzeit kostenlos.

Die Geschichte hinter der Equior UG:

Die Equior UG wurde im Juni 2019 im Rahmen eines Masterprojektes an der Europa-Universität Flensburg durch Lara Rossi gegründet. Ziel der Online-Plattform war es, Schluss zu machen mit zeitraubenden Stallsuchen auf diversen unübersichtlichen Kanälen. Wichtig war der Gründerin dabei, dass die Pferde artgerecht und liebevoll gehalten werden, dass mit den Tieren auf Augenhöhe umgegangen wird und Pferdefreunde sowie Stallanbieter eine transparente Plattform nutzen können. Aufgrund gestiegenen Zeitaufwandes verkaufte die Gründerin ihre kompletten Anteile im Rahmen eines Share Deals an die UEBF GmbH (Unternehmens-Entwicklungs-Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaft) mit Sitz in Glücksburg.

Anna-Lena Bethke