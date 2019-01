Die EQUITANA der Weltmeister

Weltmeister, Olympiasieger, Top-Athleten, Ausbilder-Legenden und Vorreiter: Zur 25. Jubiläums-Ausgabe bringt die EQUITANA vom 9. bis 17. März das Beste zusammen, was die Pferdewelt aktuell zu bieten hat – im Spitzen- und Freizeitsport, in Dressur, Springen, Western und Horsemanship. Noch nie kamen so viele Stars und Medaillenträger nach Essen. Im Ausstellungsbereich zeigen zudem die großen internationalen Marken und Hersteller die größte Vielfalt an Neuheiten und Bestsellern aus dem Pferdesport.

Die Besucher erwartet ein Programm der Extraklasse: Exklusive Ausbildungsabende mit Jessica von Bredow-Werndl und ihrem Bruder Benjamin Werndl, Ludger Beerbaum und Monty Roberts. Live-Trainings mit Simone Blum, Ingrid Klimke, Isabell Werth, Dorothee Schneider und Julia Krajewski. Und natürlich die Show-Highlights: die neue HOP TOP Show „LaOra“ und die Voltigiershow Volti-Magic.

Dazu kommen zahlreiche Lehrstunden, Vorführungen und Cups. In den sieben Reitarenen der EQUITANA stehen insgesamt mehr als 2.000 Programmpunkte in neun Tagen an – oder anders gerechnet: Über 850 Stunden Know-How und beste Unterhaltung.

Premiere mit Power-Paar: „Von Bredow-Werndl Live powered by Lami-Cell“ am 11. März

Foto: Ludwiga von Korff

Das derzeit erfolgreichste Geschwister-Paar des Reitsports ist erstmals in einer gemeinsamen Abendshow zu erleben: Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl. Jessica holte sich im September mit der deutschen Dressur-Mannschaft den Weltmeistertitel, Benjamin erreicht in internationalen Prüfungen regelmäßig Top-Platzierungen. Vor allem aber ergänzen sich die beiden als Team: Sie trainieren zusammen und leiten gemeinsam ihre Reitanlage Aubenhausen in Bayern. Warum sie und ihre Pferde sportlich so erfolgreich sind, zeigen die beiden am 11. März in der Abendshow „Von Bredow-Werndl Live powered by Lami-Cell“. In der zweistündigen Show zeigen sie verschiedene Abschnitte in der Ausbildung ihrer Dressurpferde, erläutern ihre Arbeitsmethodik und zeigen, wie sie sich selbst körperlich und mental fit halten.

Premiere einer Spring-Legende: „LUDGER BEERBAUM live powered by Prestige“ am 12. März

Foto:EQUITANA / Sven Cramer

Er ist ein Multi-Champion und bereits jetzt eine Legende des internationalen Springsports. Der mehrmalige Welt- und Europameister ist auch als Trainer und Ratgeber international gefragt. Zum ersten Mal ist Ludger Beerbaum nun in einem exklusiven Ausbildungsabend zu erleben: Am 12. März 2019 gibt er in seinem Live-Training „Ludger Beerbaum live powered by Prestige“ gemeinsam mit Topreitern aus seinem Turnierstall Einblicke in seine Arbeit und teilt seine Erfahrungen aus 30 Jahren Turniersport und Ausbildung. Medienpartner der Lehrstunde ist die Fachzeitschrift „Pferd und Sport“.

Altmeister des Horsemanship: “Monty Roberts live” am 14. März

Foto: Katrin Junker

Er ist DER Pferdeflüsterer. Vor allem aber ist er der Mann, der den Pferden zuhört und ihre Sprache wie kein anderer beherrscht: Monty Roberts. Auf der EQUITANA gibt die seltene Gelegenheit, den Altmeister des Horsemanship in Deutschland noch einmal live zu erleben. Mit „Monty Roberts live“ widmet die EQUITANA am 14. März 2019 dem preisgekrönten Trainer und Bestsellerautor einen Ausbildungsabend. Dabei präsentiert Roberts seine Trainingsmethoden, mit der er eine vertrauensvolle Basis als Grundlage für das Training und den täglichen Umgang mit Pferden schafft.

Live-Trainings mit Weltmeistern und Olympiasiegern

Rund 80 Ausbilder, Trainer und Top-Sportler sind im Tagesprogramm der EQUITANA zu sehen. Mit Isabell Werth (präsentiert von Fendt), Simone Blum (präsentiert von Spooks), Ingrid Klimke (präsentiert von SAP), Dorothee Schneider (präsentiert von St.Georg), Julia Krajewski (präsentiert von USG), Nicole Uphoff-Selke (präsentiert von Equiva), Jana Freund (präsentiert von Stübben) Sandra Auffahrt, Andreas Kreuzer, Monica Theodorescu, Christoph Hess, Martin Plewa und Nico Hörmann kommen die erfolgreichsten Reiter und Ausbilder aus Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Westernsport nach Essen, um den EQUITANA-Besuchern ihre Tipps für das eigene Training zuhause mitzugeben.

Das Beste: Das Zusehen bei den Lehrstunden im Tagesprogramm im großen Rings in Halle 4 ist im EQUITANA-Messeticket inklusive. Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert im Vorfeld aber einen Sitzplatz über den EQUITANA-Ticketshop.

EQUITANA Education

In Ganztages-Seminaren bieten die großen Horse(wo)men der Pferdewelt beim Format „EQUITANA Education“ jeden Tag ein neues lehrreiches Programm in Halle 1A an – vom feinen Reiten über Trainingstipps für die Freiarbeit und die Motivation bis zur Gymnastizierung. Folgende Trainer sind in diesem Jahr dabei: Uta Gräf, Anja Beran, Bernd Hackl, Nicole Uphoff-Selke, Kenzie Dysli, Thomas Türmer und Dr. Claudia Münch. Die Seminare finden täglich von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr und von 16:30 bis 18:30 Uhr statt. Für den Besuch ist ein extra Ticket nötig.

„LaOra” – die neue HOP TOP Show der EQUITANA 2019

Foto: EQUITANA / Sven Cramer

„Die Zeit ist das bewegte Bild der Ewigkeit“, schrieb der griechische Philosoph Platon. „LaOra“, die neue HOP TOP Show der EQUITANA 2019, hält diese Zeit für zwei Stunden an – und das Publikum den Atem, wenn ab dem 9. März die Topstars und Newcomer der Showszene mit neuen und spektakulären Nummern begeistern.

Die neue Produktion „LaOra“ überrascht mit neuen und ungewöhnlichen Ideen – in beeindruckenden Freiheitsdressuren und Quadrillen, mit faszinierender Voltigier-Akrobatik, bunten Pony-Bildern und klassischen Elementen aus Dressur, Spring- und Fahrsport. Immer im Mittelpunkt: die tiefe Bindung zwischen Pferd und Mensch und die feine Kommunikation mit kaum sichtbaren Signalen. 2019 übrigens erstmals an fünf Abenden.

BLEYER Volti-Magic: Ein Fest für alle Voltigierfans und Familien-Event

Foto:EQUITANA / Sven Cramer

Spitzensport, Show, akrobatische Meisterleistungen und mitreißende Fan-Stimmung kommen bei BLEYER Volti-Magic zusammen. Die Premiere der Voltigier-Gala vor zwei Jahren war ein voller Erfolg – die zweite Auflage wird nicht weniger spektakulär. Top-Stars und Nachwuchs-Hoffnungen präsentieren am Sonntag, 17. März, eine zweistündige Show. Egal, ob ein Show Cup für regionale Vereine, die besten deutschen Küren aller Disziplinen oder ein spezieller Einzel-Wettkampf der besonderen Art, ob im Einzel, im Team oder im Pas-de-Deux: BLEYER Volti-Magic zeigt, warum Voltigieren heute so beliebt ist

750 Aussteller zeigen größtes Reitsport-Angebot

Foto: EQUITANA / Behrendt und Rausch

Der modernste Pferdestall, der flexibelste Transporter, der bequemste Sattel, das gesündeste Futter oder die modischste Reitbekleidung? Findet man alles auf der EQUITANA. Es ist das wohl größte Reitsport-Angebot, das man unter einem Dach finden kann. 750 Aussteller aus 30 Ländern, darunter die großen internationalen Marken und Hersteller, aber auch viele kleine, innovative Aussteller, zeigen ihre Neuheiten und Bestseller.

Das Angebot reicht von ganzen Stallbauten mit modernen Bewegungs- und Laufstallkonzepten über die Führanlage bis zum Pferdemüsli, vom Transporter bis zum neuesten Modetrend in der Turnierbekleidung.

Die Auswahl ist riesig: Rund 1.600 verschiedene Sorten an Grund-, Spezial- und Zusatzfuttermittel haben die Aussteller im Angebot. 700 unterschiedliche Sättel warten aufs Probesitzen, 100 Pferdeanhänger und Transporter können vor Ort miteinander vergleichen werden.

Neue Hallenstruktur erleichtert die Übersicht

Nach den Umbauarbeiten auf des Essener Messegelände bekommt die EQUITANA 2019 in Teilen ein neues Gesicht. Fünf neue, große Hallen sind bereits entstanden, die die bisher genutzten kleinteiligen Bauten – darunter auch die Obergeschosshallen – ablösen. Das erleichtert künftig die Übersicht in den klarer strukturierten Messehallen, die eine neue Nummerierung bekommen haben.

Anlaufstelle für sämtliche Produkte rund um den Stall- und Reitanlagenbau, Transporter, moderne Hof- und Weidetechnik, technisches Equipment für die Pferdehaltung, Futter, Pflege und Medizin bleiben die bekannten Hallen 1 und 3.

Die Themen Zucht & Sport, Ausbildung und Tourismus sind künftig in Halle 6 zu finden. Nationale und internationale Zuchtverbände präsentieren sich hier mit ihren Pferden – vom Araber bis zum Warmblut. In einem großen Tribünen-Ring finden ganztägig Vorführungen und Ausbildungsdemos statt. Auch die FN wird das Programm mitgestalten.

Bekleidung für Turnier- und Freizeitsport, Zubehör und Accessoires – von modisch bis klassisch: In den Halle 2, 7 und 8 zeigen die Aussteller das komplette Sortiment. Während die Halle 2 zum Shoppingparadies wird, präsentieren sich in den Halle 7 und 8 die internationalen Hersteller und Marken ihre Neuheiten aus dem Bereich Reitbekleidung, Zubehör, Turniersport und Mode. Neue Heimat für Western-Sport, Horsemanship und Wanderreiten wird die Halle 5.

Temporeich, elegant, präzise und kreativ: die Cups der EQUITANA

Sportler aller Disziplinen – vom Nachwuchstalent bis zum gestandenen Profi – messen sich in zahlreichen Wettkämpfen auf der EQUITANA. Im KATINA Showcup (10.3.) zeigen die Showstars von morgen in Freiheitsdressuren, Quadrillen, Zirkuslektionen oder der Kür, was sie können. Ran an die Leinen heißt es im Fahrsport-Cup der EQUITANA (10.3.). Echtes Busch-Feeling kommt in der USG Indoor-Vielseitigkeit (13.3.) auf, wenn der große Ring mit Hecken, Baumstämmen und Eulenloch zur Cross-Strecke wird. Am Western-Tag (14.3.) treten die Top-Stars im Böckmann Reining-Cup und im NCHA – BONDA RANCH Cutting Cup gegeneinander an. Beim Uelzener Horse & Dog Trail (15.3.) geht es um Teamwork und um enge Kommunikation zwischen Mensch, Pferd und Hund. Im LOUVEN Working Equitation-Cup (15.3.) absolvieren die Reiter Dressuraufgaben, Trailhindernisse und einen Speed Trail. Seit Jahren schon ein fester Programmpunkt auf der EQUITANA: der RRI Golden Kids Cup (16.3.). In einer Dressurkür der Kl. L präsentieren Deutschlands Top-Ponyreiterinnen und -reiter sich mit phantasievollen Outfits mit passender Musik dem EQUITANA-Publikum. Ein weiteres Highlight der EQUITANA ist der KÖNIGS Barockpferde-Cup (17.3.), in dem Pferde aller barocken Rassen in hochkarätigen Dressurprüfungen an den Start gehen.

Aus der Wissenschaft für die Praxis: Premiere der GWP-Akademie und Jobbörse

Haltung, Fütterung, Ausbildung, Gesundheit und Leistung – das sind Themen, die bei der ersten Tagung der „Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft um das Pferd e.V.“, kurz GWP, am 11. März im Rahmen der EQUITANA auf der Tagesordnung stehen. In Vorträgen und Praxisberichten referieren Experten die Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die angegliederte Jobbörse, die von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen veranstaltet wird, bringt Auszubildende und Studierende mit Unternehmen aus der Pferdebranche zusammen. Firmen und Organisationen zeigen, welche interessanten Jobs rund um das Pferd angeboten werden.

Jetzt Tickets buchen und sparen

Wer online bucht, spart Zeit und Geld: Tickets zur Messe und den Abendshows, zu Backstage-Touren oder Sitzplatzreservierungen sind im Online-Shop der EQUITANA erhältlich: Eintrittskarte auswählen, online buchen und direkt ausdrucken. Weitere Informationen zu sämtlichen Tickets, regelmäßigen Gewinnspielen und aktuellen Infos im Newsletter-Abo unter www.equitana.com

EQUITANA 2019 - Weltmesse des Pferdesports

9. - 17. März 2019

Messegelände Essen

Reed Exhibitions Deutschland GmbH