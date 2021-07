Bundeschampionate des Schweren Warmblutes und Deutschen Fahrpferdes, Deutsches Fahrponychampionat und Edelbluthaflinger-Trophy

Die Fahrpferde und Fahrponys stehen in den Startlöchern



Fotos: B. Placzek

Moritzburg. In drei Wochen beginnen in Moritzburg die Bundeschampionate des Schweren Warmblutes und der Deutschen Fahrpferde sowie das Deutsche Fahrponychampionat. Vom 19. bis 22. August 2021 wird das herrliche Gelände der Sächsischen Gestütsverwaltung in Moritzburg zum zwanzigsten Mal Kulisse für die Wettbewerbe der Jungen Fahrpferde und Fahrponys sein. In diesem Jahr präsentieren sich die Topnachwuchspferde wieder vor Publikum. Dabei ist der Eintritt für interessierte Besucher an allen Tagen frei.

Wer dabei sein will, muss eines der 3G erfüllen – geimpft, getestet, genesen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Es gibt übrigens auch vor Ort am Haupteingang eine Teststelle. Zur Rückverfolgbarkeit setzen wir die Luca-App ein oder einen entsprechenden Anwesenheitsnachweis. Natürlich ist weiterhin auf Hygiene und Abstand zu achten. Wo der nicht eingehalten werden kann, wie zum Beispiel in geschlossenen Räumen, herrscht Maskenpflicht.

Wer sich auf den Weg nach Moritzburg macht, den erwartet ein hochkarätiges Starterfeld. Auch in diesem Jahr verzeichnen die Moritzburger Championatstage wieder ein sehr gutes Nennungsergebnis! Die Steigerung um 23 % zum letzten Jahr zeigt einen deutlichen Trend nach oben und zeugt auch für das Vertrauen, welches die Teilnehmer den Moritzburger Championaten entgegenbringen. Ein Wiedersehen wird es zum Beispiel mit der amtierenden Bundeschampioness der Deutschen Fahrpferde von DSP Noble Lady v. Feiner Fürst geben, die mit Bettina Winkler bei den 6- und 7-jährigen Fahrpferden zur Titelverteidigung antreten wird. Auch Golden Dancing Darling B wird mit am Start sein, die Reitponystute v. Golden West war im vergangenen Jahr an den Leinen von Silke Bückemeyer Bundeschampioness der 4- und 5-jährigen Fahrponys geworden. Bei den Schweren Warmblütern geht Marken Fallak mit dem Vizechampion von 2020 Vittaro Thekulies v. Veltin auf Medaillenkurs. Bei den jüngeren Schweren Warmblütern wird sie den Kör- Reservesieger von 2019 Casco v. Capitano anspannen. Die international erfolgreiche Einspännerfahrerin Jessica Wächter hat allein vier Schwere Warmblüter für die Wettbewerbe genannt. Ihre Bundeskaderkollegen Lars Krüger und Marie Tischer zählen ebenfalls zum Fahrerfeld und dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Neben den insgesamt 14 Basis- und Aufbauprüfungen im Fahren stehen an den vier Turniertagen auch Reitpferdeprüfungen auf dem Programm. Besonderes Augenmerk liegt auf der Edelbluthaflinger-Trophy, zu der mit 13 Startern ein großes Teilnehmerfeld erwartet wird. Mit am Start sein wird unter anderem der Süddeutsche Körsieger von 2020, der dreijährige Shaolin v. Sammi. Auch die Reitpferdeprüfung für die Schweren Warmblüter ist sehr gut besetzt. Die beiden Finalprüfungen der Edelbluthaflinger-Trophy können sie am Samstagvormittag auf dem Hauptplatz verfolgen. Im Anschluss werden die ersten Finalprüfungen der Fahrpferde und Fahrponys ausgetragen und somit die ersten Bundeschampions gekürt. Für den Sonntag stehen am Morgen die besonders für die Zuschauer interessanten Geländewettbewerbe der sechs- und siebenjährigen Schweren Warmblüter, Fahrpferde und Ponys sowie die feierliche Ehrung der Bundeschampions auf dem Programm. Ein Highlight am Sonntagnachmittag ist das Finale der 4-5jährigen Sächsisch-Thüringischen Schweren Warmblüter. Die Fachgruppe Fahren im Deutschen Reiter- und Fahrer-Verband e.V. (wir-sind-fahrer.de) hat auch in diesem Jahr einen Sonderehrenpreis ‚Bestes Fahrpferd aller Rassen‘ für den Fahrer des besten Fahrpferdes aller Rassen ausgelobt, jeweils in der Altersgruppe Vier- und Fünfjährige sowie Sechs- und Siebenjährige.

Die kulturelle Umrahmung des Events durch „Musik & Hengste“ ist derzeit in Planung. Tango Passion heißt das Motto - Sinnlicher Tango Argentino, inszeniert vom Cuarteto Tango Bravo mit dem faszinierenden Tanzpaar Candela Ramos und Constantin Rüger. Weitere Informationen finden sie unter: https://www.saechsische-gestuetsverwaltung.de/termine/musik-und-hengste/





Termin:

bis 22. August 2021

Ort:

Sächsisches Landgestüt Moritzburg, Reitstadion an der Meißner Landstraße, 01468 Moritzburg (Paradeplatz)

Zeitplan:

Donnerstag 19.08. Einlaufprüfungen Fahrponys, Fahrpferde, Schweres Warmblut Kl.A 4- und 5-jährige

Freitag 20.08. Einlaufprüfungen Fahrponys, Fahrpferde, Schweres Warmblut Kl.M 6- und 7-jährige

Kleines Finale Fahrponys, Fahrpferde, Schweres Warmblut Kl.A 4- und 5-jährige

Einlaufprüfungen Edelbluthaflinger-Trophy 3-und 4-jährige

Samstag 21.08. FINAL-Prüfungen Teil A Deutsches Fahrponychampionat für 6- und 7-jährige Fahrponys

Bundeschampionat des 6- und 7-jährigen Deutschen Fahrpferdes

Bundeschampionat des 6- und 7-jährigen Schweren Warmblutes

Reitpferdeprüfung Schweres Warmblut 3-und 4-jährige

FINALE Edelbluthaflinger-Trophy 3-jähr. / 4-jähr. Edelbluthaflinger

FINAL-Prüfung Deutsches Fahrponychampionat für 4- und 5-jährige Fahrponys

Sonntag 22.08. FINAL-Prüfungen Teil B Deutsches Fahrponychampionat für 6- und 7-jährige Fahrponys

Bundeschampionat des 6- und 7-jährigen Deutschen Fahrpferdes

Bundeschampionat des 6- und 7-jährigen Schweren Warmblutes mit anschließender Championatsehrungen

FINAL-Prüfungen Bundeschampionat des 4- und 5-jährigen Deutschen Fahrpferdes

Bundeschampionat des 4- und 5-jährigen Schweren Warmblutes

Susann Pretzschner

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit