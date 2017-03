Die Gewinner stehen fest!





Acht Turniere dürfen sich in diesem Jahr über ein exklusives Sponsorenpaket freuen (Foto: Anja Haltenhof / PSH)

(Kiel) Zu Beginn des Jahres 2017 hat die Fördergemeinschaft Holsteiner Masters mit freundlicher Unterstützung des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein und des Landesverbandes der Reit- und Fahrvereine Hamburg ein neues Projekt ins Leben gerufen: die Holsteiner Masters Reitsportförderung. Die Initiative richtete sich an Turnierveranstalter, die sich für ein exklusives Sponsorenpaket – das unter anderem einen finanziellen Beitrag, Paradedecken, Siegerschärpen und Sonderehrenpreise enthält – bewerben konnten.



Holsteiner Masters Geschäftsführerin Claudia Fuhs erklärte das neue Engagement so: „Wir wissen, dass für viele Veranstalter die Durchführung kleinerer Turniere mit viel Aufwand verbunden ist. Aber gerade dort zeigen sich die Talente von morgen und sind so viele ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Dieses Sponsorenpaket soll ein Dankeschön für das bisher Geleistete sein und ist als Motivation für die Zukunft gedacht.“ Die Resonanz war groß: Über 70 Vereine aus Schleswig-Holstein und Hamburg haben in den vergangenen Wochen ihre Bewerbung abgegeben. „Wir freuen uns, dass unsere neue Idee so gut angenommen wurde und sind überwältig von der Vielzahl der Bewerbungen. Nun wünschen wir den Gewinnern ein gelungenes und erfolgreiches Turnier und hoffen, dass sie auf beste Weise von der Holsteiner Masters Reitsportförderung profitieren“, fasst Claudia Fuhs zusammen. Das Los hat entschieden.





Über die Holsteiner Masters Reitsportförderung 2017 dürfen sich folgende Veranstalter freuen:

Meldorfer Reitertage (Concordia a.d. Miele e.V.):

5. – 7. Mai



Kirchdorf Classics (Reit- und Fahrverein Wilhelmsburg-Kirchdorf e.V.):

17. – 18. Juni



Großes Sommer-Reitturnier Waabs (Reitverein Waabs-Langholz e.V.):

7. – 9. Juli



Sommerturnier Kellinghusen (Reit- und Fahrschule für Kellinghusen und Umgegend e.V.): 24. -27. August



Vereinsturnier Bergenhusen (Reitergemeinschaft Bergenhusen e. V.):

16.-17. September



Kategorie B-Turnier Norderstedt (Hamburger Reiterverein e.V.):

7. – 8. Oktober



Reitturnier Sieversdorf (ORV Malente-Eutin e.V.):

25. – 26. November



Adventsturnier Leck (Reit-u.Fahrverein Südtondern e.V.):

1. – 3. Dezember

