Die Insel der Pferde - der deutsche Trailer

Video Pferdemagazin HUFGEFLÜSTER.TV

- Die Insel der Pferde -

der Trailer auf deutsch

Ein Film von KSMFilm

Auf DVD und Blu-ray von KSM



Dana McSpadden lebt in Seattle und arbeitet als Ballettlehrerin. Als sie hört, dass ihr Vater schwer an Demenz erkrankt ist, kehrt sie recht unfreiwillig nach Orcas Island, den Ort ihrer Kindheit, zurück. Hier angekommen, erfährt sie, dass die Farm ihrer Eltern kurz vor der Zwangsversteigerung steht. Zwischen den verfeindeten Brüdern Finn und Bran herrscht Streit, denn Bran will die Farm sofort verkaufen, während Finn sie für die Familie erhalten will. Es gibt nur eine Möglichkeit zu helfen und schnell an Geld zu kommen: Dana muss Taliesin, das gefährliche Pferd ihrer Mutter, zähmen und dressieren, um auf dem großen Dressurreitturnier den ersten Preis zu gewinnen. Kann Dana die Farm retten und die Harmonie auf Orcas Island wiederherstellen?



Eine dramatische und herzerwärmende Geschichte über das Leben und den Wunsch, dass auch bereits verlorene Träume in Erfüllung gehen können!