Die J.J.Darboven Vereins-Initiative 2017

Leipzig, 22. Januar 2018 — Es war ein turbulentes Jahr für den 1. Reit- und Fahrverein Chemnitz in Draisdorf. Ein echter Lichtblick dabei war die J.J.Darboven Vereins-Initiative, die das Turnier des Vereins zu einem Zeitpunkt unterstützt hat, als dieser es wirklich gut brauchen konnte.



Für den 1. Reit- und Fahrverein Chemnitz war es ein echter Glücksfall, bei der J.J.Darboven Vereins-Initiative zu gewinnen. Sie gehörten zu den 100 Reitvereinen, die aus den 1.462 Bewerbungen ausgesucht wurden und sich so über eine professionelle Kaffeeversorgung, ein umfangreiches Werbekit und drei Präsentkörbe als Ehrenpreise für ihr Turnier freuen konnten. Auch den anschließenden Dokumentations-Wettbewerb, der zeigen soll, wie kreativ die Unterstützung durch J.J.Darboven umgesetzt wurde, haben sie gewonnen. Somit wurden 50 Mitglieder des Vereins zum Weltcup-Turnier PARTNER PFERD in Leipzig eingeladen. „Es war einfach toll, dass wir durch diese Einladung ein Mal mehr unsere Gemeinschaft im Verein richtig erleben konnten“, strahlte die Vorstandsvorsitzende Katrin Felsch. „Das belohnt auch für die Mühen und motiviert, sich weiterhin im Verein einzubringen.“



Technikwart Mario Ahnert, der auch die Bewerbung für die J.J.Darboven Vereins-Initiative abgeschickt hatte, fasste den Wert der Initiative für den Verein zusammen: „Diese Unterstützung hat sich sehr stark bemerkbar gemacht, wir hatten auf jeden Fall einen Besucherrekord beim Turnier. Die professionelle Kaffeeversorgung hat dem Catering des Turniers massiv geholfen und die Einnahmen fließen ja wieder in die Vereinskasse.“ In diesem Jahr war dies für den Verein extrem wichtig, denn nach dem Verlust eines Schulpferdes konnte durch diese Mehreinnahmen bei Kaffee und Kuchen ein neues gekauft werden.



Auch Albert Darboven, Geschäftsführer der J.J.Darboven GmbH & Co. KG, war begeistert, dass die Initiative derart gut ankommt und hilft: „Ich freu mich über die strahlenden Gesichter der Vereinsmitglieder, die hier bei der PARTNER PFERD sind. Wenn sich die Leute so anstrengen für unsere Gesellschaft, gehört das belohnt und klar geht die Vereins-Initiative weiter!“



Übrigens: Noch bis zum 31. Januar 2018 können sich Reitvereine, die zwischen dem 1. April und dem 30. September 2018 ein Turnier veranstalten und dort die Gastronomie ehrenamtlich stemmen, für diese umfangreiche Unterstützung bewerben.



