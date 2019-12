Workshops zum Wohl des Pferdes mit Top-Coaches

Die neue HansePferd Mobile Academy tourt durch den Norden

©Hamburg Messe und Congress / Michael Zapf

Hamburg, 6. Dezember 2019. Die HansePferd Hamburg kommt zu den Menschen. Nordeuropas beliebteste Messe rund um den Pferdesport bietet mit der neuen HansePferd Mobile Academy im ersten Halbjahr 2020 in mehreren norddeutschen Städten Workshops mit renommierten Tierärzten und Trainern an. Bereits vor Beginn der Veranstaltung im April können interessierte Pferdefreunde bei Partnern und Akteuren der HansePferd Hamburg dazu lernen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dabei geht es zum Beispiel um das richtige Verhalten in gesundheitlichen Notfällen oder die angesagte Disziplin Extreme Trail. Mit der HansePferd Mobile Academy wird die traditionsreiche Pferdemesse somit im Vorwege erlebbar, gewährt erste Einblicke in ihre Themen und stellt konsequent ihr Anliegen, eines harmonischen Miteinanders und einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten Partnerschaft zwischen Mensch und Pferd, in den Fokus.

Los geht‘s am Samstag, 18. Januar 2020, von 14 bis 18 Uhr, im Tiergesundheitszentrum für Pferde und Kleintiere Isernhagen mit dem Workshop „Moderne Lahmheitsdiagnostik“. Dr. Enno Allmers, Fachtierarzt für Orthopädie, stellt umfangreiche diagnostische und therapeutische Maßnahmen vor, während Dr. Helmut Ende mittels seiner einmaligen Präparatesammlung Einsichten in den Bewegungsapparat der Pferde gewährt. Mit einer detailierten und persönlichen Perspektive wirft Dr. Ende so im Vorfeld einen Blick auf seine einzigartige „Lehrschau Pferdewelt“, die auf der HansePferd Hamburg 2020 präsentiert wird. Die Teilnahmegebühren betragen 32 Euro, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 35 Personen.

Am Samstag, 15. Februar 2020, von 10 bis 15 Uhr, dreht sich auf Gut Tangstedt alles um das Thema „Erste Hilfe am Pferd“. Anke Rüsbüldt, Fachtierärztin für Pferde und ausgebildete Pferdeosteopathin, erläutert anhand verschiedener Notfallsituationen, welche Sofortmaßnahmen bei welchen Symptomen ergriffen werden sollten. Im praktischen Teil können die Teilnehmer selbst aktiv werden. Anke Rüsbüldt begleitet die HansePferd Hamburg seit 1994 als Pferdefachtierärztin. Die Teilnahmegebühren liegen bei 32 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt.

Um Vertrauen und Gelassenheit dreht es sich bei der HansePferd Mobile Academy am Sonntag, 01. März 2020, von 10 bis 16 Uhr. Auf der Wittmoor Ranch in Norderstedt führen die erfahrenen Trainer Roger und Nicola Rahn in die immer beliebter werdende Diszplin „Extreme Trail“ ein, die allen Pferderassen offen steht und auf den Teamgedanken zwischen Mensch und Pferd setzt. Der Workshop ermöglicht einen vertiefenden Einblick in die Sonderschau „Extreme Trail“ auf der HansePferd Hamburg 2020. Die Teilnahmegebühren mit Pferd betragen 140 Euro, die maximale Teilnehmerzahl liegt bei zehn Personen. Bis zu 30 Personen können ihr Wissen beim Zuschauen gegen eine Gebühr von jeweils 40 Euro erweitern.

Bei allen drei Workshops sind noch Plätze frei. Weitere Informationen und die Anmeldung zur HansePferd Mobile Academy finden Sie auf der Homepage (https://www.hansepferd.de/programm/specials/mobile-academy/). Ein tolles Extra: In den Teilnahmegebühren ist der einmalige Eintritt zur HansePferd Hamburg enthalten. Nordeuropas beliebteste Messe rund um den Pferdesport ist von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. April, täglich von 10 bis 19 Uhr auf dem Hamburger Messegelände geöffnet. Beginn des Show-Abends „Stars“ ist am 24., 25. und 26. April 2020 jeweils um 19.30 Uhr.

Jusrah Doosry

HansePferd Hamburg