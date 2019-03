Die neue Vielseitigkeitssaison startet im April 2019 in Strzegom

Im letzten Jahr galoppierten über 1500 Pferde über das Gelände in Strzegom und etliche Tausend Menschen verfolgten das pferdesportliche Geschehen über Onlinesreaming und andere Medien oder Plattformen.

Die neue Saison in Strzegom startet im April mit insgesamt fünf geplanten internationalen Turnieren – inklusive dem FEI Nations Cup und den Europameisterschaften der Ponies.

Die Saison wird mit der Früjahrsveranstaltung “Spring Open” am ersten Aprilwochenende eröffnet.

Die Nennungseingangsbox ist eröffnet: für die internationalen Klassen über die FEI Website und für die nationalen Klassen über “www.ZawodyKonne.com”.

Die sogenannten “Strzegom Spring Open” werden die erste Möglichkeit für die Ponies sein, um sich für die später im Jahr stattfindenden Europameisterschaften zu qualifizieren.

Die prestigeträchtigste Prüfung in 2019 und eine der wichtigsten Prüfungen im internationalen (kontinentaleuropäischen) Turnierkalender werden die “Strzegom Horse Trials” finden Ende Juni 2019 statt. In diesem Jahr wird diese Internationale Vielseitigkeitsprüfung eine ganz besondere Bedeutung haben, weil die Nations Cup Serie darüber entscheidet, welche Mannschaft (en) sich direkt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokyo qualifizieren. Zusätzlich stellen die “Strzegom Horse Trails” im Juni eine der letzten Möglichkeiten dar, sich für die Europameisterschaften der Ponies zu qualifizieren.

Die Veranstaltung im August mit der “Strzegom Summer Tour” wird ebenso ein sportliches Highlight darstellen – Die Europameisterschaften für Ponies in Dresuur, Vielseitigkeit und Springen beginnt am 15. August 2019.

Das “Strzegom Oktober Festival” (Mitte Oktober) rundet die Vielseitigkeitssaison in Strzegom ab. Gemäß dem neuen FEI Reglement

Zwei neue Kategorien werden eingeführt: zum einen das nun so genannte “CCI1*-Intro” mit Hindernissen bis 1.05m Höhe. Entsprechend werden alle Kategorien werden mit einem Stern mehr tituliert – und entsprechend wird es im April “Vier-Sterne-Prüfung” wird somit ertsmalig in Polen so ausgetragen.

In 2019 wird in Strzegom jedes Turnier Wettklassen von der niedrigsten nationalen Klasse bis zum internationalen 4*-Niveau anbieten (inklusive der neuen “CCI1-Intro” Klasse).

Für nähere Details bezüglich der neuen Kategorien kann man sich unter www.StrzegomHorseTrials.pl unter ‘Riders’ oder über Facebook auf der Strzegom-Seite jederzeit ausgiebig informieren.

Calendar 2019:

05-07.04.2019 – Strzegom Spring Open

26-30.06.2019 – Strzegom Horse Trials

01-04.08.2019 – Strzegom Summer Tour

15-18.08.2019 – FEI European Championships for Ponies

10-13.10.2019 – Strzegom October Festival

