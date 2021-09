Preisspitze KN 27 Ravel von Raven/Chagall aus der Kamera von Bernd Neff

Die Shooting Stars toppen alles: Neue Preisrekorde in der Spitze und im Schnitt



Raven stellt die Preisspitze mit 27.000 Euro – 21.000 Euro für einen Sohn des Elitehengstes Colestus



Sie sind stolz, die Mitglieder des Viernheimer Reitervereins und das DSP-Team auf ihre gemeinsame Fohlenauktion. Und was hier in den neun Jahren gewachsen ist, fand am Samstagabend, dem 28. August, eine neue Krönung: Für 27.000 Euro sicherte sich ein ambitionierter Käufer den schicken und sich überragend bewegenden Sohn des Raven aus einer Mutter von Chagall, die direkt aus der Neustädter P-Familie stammt. Züchter und Aussteller Wouter Meessens strahlte mit dem Käufer um die Wette. Und wenn alles aufgeht, strahlen sie in drei Jahren wieder auf den DSP-Hengsttagen in München!



Auch die Spitze im Springlager knackte die 20.000 Euro Marke mit einem Zuschlag von 21.000 Euro. Elitehengst Colestus stellte in Anpaarung an eine Tochter von Clinton I/Pilot dieses auffallende Hengstfohlen aus der Zucht von Otto Fischer sen.. Kunden aus der Region Viernheim setzten sich in einem spannenden Bieterduell gegen einen Springstall aus Baden-Württemberg durch.



Für den neuen Durchschnittspreisrekord sorgten insgesamt acht Verkäufe im fünfstelligen Bereich. Die 25 zur Auktion angetretenen Fohlen kosteten im Schnitt 9.300 Euro. Eine Steigerung um fast 2000 Euro im Vergleich zum Vorjahr! Das Ausland hatte in Viernheim keine Chance: Analog den Vorjahren war der Käuferstrom gemischt aus Sportreitern, sowie Endkunden, die ihr Herzenspferd ersteigerten, einmal mehr so finanzstark, dass das Ausland, welches sich über das Online-Angebot via Hybrid-System oder telefonisch in die Auktion einklinken konnte, nicht zum Zuge kam.



„Wir sind hoch zufrieden. Ein exzellentes Verkaufsergebnis, eine Verkaufsquote nahe der 100 Prozent, hoch zufriedene Aussteller. Viernheim ist immer wieder ein besonderes Auktionserlebnis!“, so das Fazit von Auktionsleiter Fritz Fleischmann.

Ausführliche Ergebnisliste: www.deutsches-sportpferd.de

Heike Blessing-Maurer

Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH