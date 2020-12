Die Tage bis Weihnachten werden täglich weniger!

Ich war fleissig...

...für den Weihnachtsmann!

Jedes Exemplar aus meiner Feder - alles akribische Handarbeit! Layout - Druck - Bindung.

Dem Versand zu Euch steht nichts mehr im Wege - solange dieser Vorrat ausreicht, um Eure Bestellungen zu bedienen. (Erst nach den Feiertagen werde ich wieder nach einer Erholungsphase in der Lage sein, erneut aufzulegen. Es ist halt sehr viel anstrengende Arbeit in höchster Konzentration.)

Und um Euch die Wege zum Erwerb meiner Titel zu erleichtern, egal ob als dekorative hardcover-Ausgabe (siehe Foto), oder als preiswertes Taschenbuch,

aber auch als Ebook oder Hörbuch (Autorenlesung), füge ich hier jene Liste an, die Euch den Weg erleichtern soll.

Für alles, was ich selbst liefern soll, benötige ich eine Email-Bestellung mit Versandadresse. Für Bestellungen bei Amazon (Ebook und Taschenbuch), genügt ein Klick auf den entsprechenden Link.

Also los! Noch ist Zeit, rechtzeitig zu den Feiertagen ein gern gesehenes Geschenk zu ordern!:

"Mit zwei Pferden um die Welt"

hardcover 978-3-00-007492-9 635 Gramm 360 Seiten 32 Farbbilder 29,50 €

ebook 978-3-944416-42-7 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A1107AI45UCHXM/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 9,10 €

Taschenbuch ohne Bilder 328 Seiten https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/J3EF3GFJ5ES/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 18,30 €

Hörbuch download 978-3-944416-02-1 20,5 Stunden 9,95 €

USB - Stick oder 5xCD 24,00 €

DVD MPEG 2 60 Minuten 17,50 €

"With two horses around the world"

hardcover 978-3-944416-37-3 620 Gramm 336 Seiten 32 Farbbilder 34,50 €

ebook 978-3-944416-38-0 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/AMYDS3KPNQS2Y/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 8,18 €

Taschenbuch ohne Bilder 16,27 €

"Zweieinhalb Huzulen und ein Abenteurer"

hardcover 978-3-00-031871-9 555 Gramm 271 Seiten 72 Farbbilder 24,00 €

ebook 978-3-944416-43-4 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A39BV7W6YXQQ3K/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 9,12 €

"Dschingis Khans Tochter - Erinnerungen eines Abenteurers"

hardcover 978-3-00-033305-7 390 Gramm 185 Seiten 19,50 €

ebook 978-3-944416-12-0 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A2NNUMKHUB9YKK/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 7,29 €

Taschenbuch https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/GJBP7JA91P2/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 11,36 €

Hörbuch download 978-3-944416-04-5 7,1 Stunden 9,95 €

USB - Stick oder 2xCD 21,50 €

"Die Botschaft des alten Schamanen"

hardcover 978-3-944416-39-7 667 Gramm 399 Seiten 24,00 €

ebook 978-3-944416-40-3 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A2IHPTXM91NYT5/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 9,12 €

Taschenbuch https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/M5T7PG83QSM/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 16,24 €

Hörbuch download 978-3-944416-41-0 20,5 Stunden 9,95 €

USB - Stick oder 5xCD 24,00 €

"Eine Landratte möchte Seemann werden"

hardcover 978-3-944416-44-1 454 Gramm 235 Seiten 29 s-w-Bilder 21,50 €

ebook 978-3-944416-45-8 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A1D2IQUZWZSRB4/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 7,32 €

Taschenbuch https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/YERASEMDY03/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 12,88 €

Hörbuch download 978-3-944416-46-5 8,5 Stunden 9,95 €

USB - Stick oder 2xCD 21,50 €

"Seemannsgarn"

hardcover 978-3-944416-34-2 485 Gramm 256 Seiten 21,50 €

ebook 978-3-944416-35-9 https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/kindle/A82KLN7E2E3G/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_ep 7,24 €

Taschenbuch https://kdp.amazon.com/de_DE/title-setup/paperback/CW25T75YV08/pricing?ref_=kdp_BS_D_ta_pr 12,26 €

Hörbuch download 978-3-944416-36-6 7,3 Stunden 9,95 €

USB-Stick oder 2xCD 21,50 €