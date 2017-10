Die Voltis aus Weißenhorn suchen Unterstützung

Einige unserer Kinder und Jugendlichen auf dem Voltitag in Rot an der Rot. Foto RFV Weißenhorn e.V.

Der RFV Weißenhorn e.V. zählt mittlerweile fünf Voltigiergruppen und eine Krabbelgruppe. Diese fünf Voltigruppen teilen sich in vier Kinder- und Jugendgruppen und eine Turniergruppe. Die Warteliste für Krabbel- und Nachwuchsgruppe wird wöchentlich länger – Voltigieren ist gefragt wie nie zuvor!

Aus privaten und studienbedingten Gründen scheiden nun zwei Übungsleiter aus und können das Voltiteam leider nicht weiter unterstützen. Da der Verein die Gruppen auf keinen Fall auflösen möchte, werden dringend Nachfolger gesucht.

Der RFV sucht daher neue Teammitglieder – auch gerne als Duo, denn man ergänzt sich oft ganz schnell. Gesucht werden Personen, die longieren können, mal voltigiert haben oder es immer noch tun oder Turner sind oder waren. Wichtig ist, Spaß daran zu haben, mit Kindern ab 6 Jahren, in der Krabbelgruppe ab 3 bis 4 Jahren, zu arbeiten.

Auch die Erweiterung der Krabbelgruppe steht an – die Kinder werden auf Schulpony Leni geführt und machen erste Vertrauen aufbauende Übungen und schulen ihr Gleichgewicht sowie das Körpergefühl. Die Warteliste ist so gefüllt, dass sofort eine zweite Gruppe starten könnte.

Keiner muss alle Voraussetzungen erfüllen – eine oder zwei genügen vorerst schon. Ein Trainerschein wird nicht verlangt, das Absolvieren eines Longierabzeichens kann beim Reitverein angeboten werden. Die zu besetzenden Trainingseinheiten sind Freitag- und Samstagnachmittag und werden selbstverständlich entlohnt.

Der RFV Weißenhorn ist in der glücklichen Lage, über sechs Schulpferde zu verfügen, welche alle über eine gute Grundausbildung verfügen und bereits im Voltiunterricht eingesetzt werden. Eine gepflegte Voltiausrüstung, eine große Reithalle und sämtliche Trainingsutensilien stehen stets zur Verfügung. Das mehrköpfige Team um die Voltigruppen ist stets im Austausch und vertritt und unterstützt sich gegenseitig.

Unsere Ausbilder haben die Möglichkeit, sich an Lehrgängen weiterzubilden oder mit den Schulpferden und ihren Voltigruppen auf Turniere in der Umgebung zu fahren.

Die Turniergruppe des Vereins ist im vergangenen Jahr zum ersten Mal im LPO-Bereich in der Klasse auf Turnieren gestartet und hat die Kür und Pflicht im Galopp geturnt. Im Jahr 2017 starte das Voltiteam I auf der Stute Chimera dann erfolgreich in die Saison. In Thierhaupten-Ötz erreichten die Mädels den 3. Platz in einem sehr starken Starterfeld, im benachbarten Roggenburg wurden sie sogar 2.

Wie es aber so ist – einige Mädels mussten zum September hin aus schulischen und studienbedingten Gründen die Gruppe verlassen. Nun sucht das Team händeringend Mädels und Jungs, mit Volti- und oder Turnerfahrung, die Interesse haben, in die Turniergruppe einzusteigen. Das Alter spielt dabei keine Rolle – die Motivation, Ziele ins Auge zu fassen und dafür zu arbeiten, sollte an vorderster Stelle stehen. Ein motiviertes und fröhliches Team freut sich auf frischen Wind!

Bei Interesse darf gerne Kontakt aufgenommen werden: Daniela Wohlketzetter 0176/30306858 oder während unserer Trainingszeiten, freitags 15 Uhr bis 17.30 Uhr,

samstags 16 Uhr bis 17 Uhr.

Daniela Wohlketzetter

RFV Weißenhorn e.V.