Dieses Interview schlägt ein: "Hui, das Interview mit Chris begeistert so richtig!"

Hui, das Interview mit Chris begeistert so richtig. In der Facebook-Gruppe schreiben Menschen Sätze wie: "Bestes Interview bis jetzt, hat mir sehr viel Input gegeben." "Tolles Interview und wieder so viele schöne Gedanken...den eigenen Weg finden und gehen.. Ja da bin ich gerade dabei. Und das Thema mit der gekauften und nicht immer freiwillig erbrachten Leistung. Genau so ist das und die Pferdewelt braucht mehr Menschen die das so sehen und nicht das Pferd als Instrument zur Erfüllung von eigenen Bedürfnissen sehen" "Danke Dir, Du sprichst mir aus der Seele .... gerade diese Manipulation am Kopf wird leider so oft als völlig normal angesehen, oder das Pferd muss im Genick nachgeben, das Stellen im Genick muss funktionieren ... aber das geht oft eben nicht ... Und dass das Pferd sich oft als Untertan fühlt, ist eigentlich traurig, es fühlt sich eben nicht als Partner, dem man vertraut ." "Sehr wichtige und wertvolle Gedanken. Sehr schön, vielen Dank dafür. Wir stülpen den Pferden doch sehr viel über und es ist gar nicht immer einfach, sein eigenes Ego dahinter zu bemerken" Zum Interview mit Chris Wolf Wer mehr von Chris lernen möchte, sie wird im Rahmen der Online-Akademie im Mai/Juni 2021 einen Kurs geben. Pferde können antworten – Möglichkeiten der Tierkommunikation wird er heissen und es geht darin darum, seine eigenen Antennen auch zu schulen. Zudem gibt es in der Akademie bereits einen Kurs "Dein Weg zur Leichtigkeit mit dem Pferd" mit Chris Wolf und Kristina Gau-Hiltbrunner. Darin geht es darum, was du tun kannst, und das ist einen Menge, um mehr Leichtigkeit in deine Begegnungen, deinen Alltag und deine "Arbeit" mit dem Pferd zu bringen. Du lernst Übungen (für dich, nicht fürs Pferd), die die Kommunikation auf erstaunliche Art leichter machen. Durch Absicht und Übung. Dabei geht es auch um dich selbst und einiges kann und soll ohne Pferd geübt werden. Die Pferd verstehen das nämlich eh schon. Ich habe diesen Kurs kürzlich jemandem empfohlen, einem Mitglied der Akademie, auf ihre Anfrage hin, was ihr helfen könnte. Die Rückmeldung war absolut begeistert. Sowas hätte sie schon lange gesucht. Mitglied der Online-Akademie werden Herzenssache Pferd findest du auch auf Facebook (click)

