CSI2* Arena Nova 2019: Dieter Köfler (AUT/K) gewinnt den Preis der Statutarstadt Wr. Neustadt, zwei Siege für Willi Fischer (AUT/OÖ)





Alpenspan Reiter Dieter Köfler (K) & Askaban. © HORSIC.com

Die zweite Qualifikation zum Großen Preis vom Sportland Niederösterreich beim CSI Arena Nova (Wr. Neustadt) wurde als internationale Standardspringprüfung mit 1,40 m Höhe ausgetragen. 31 Paare hatten sich in den Preis der Statutarstadt Wr. Neustadt eingetragen und als Sieger galoppierte Alpenspan-Teamreiter Dieter Köfler (K) vom Platz.

„Ich bin heilfroh, dass Askaban nach einer längeren Durststrecke heute wieder so toll gesprungen ist. Ich werde morgen im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich aber erstmals Farah Dibah an den Start bringen, die ihr Grand Prix-Debüt geben wird“, zeigte sich Dieter Köfler erleichert nach dem abendlichen Erfolg.

Der Kärntner hatte für die mit 7.000.- Euro dotierte Springprüfung sein Top-Pferd Askaban gesattelt. Der Sieger im Großen Preis vom Sportland Niederösterreich in den Jahren 1998 und 2007 lieferte in gewohnt souveräner Manier einen unschlagbar schnelle Runde ab und siegte in 57,69 Sekunden vor Wolfgang Puschak (GER) auf Number One 32.



Der Sieger der Eröffnungsspringprüfung am Donnerstag, der Feldbacher Markus Saurugg (ST), sprang im Sattel von Baloubet by Etl auf Rang 3 im Preis der Statutarstadt Wr. Neustadt, was ihn natürlich ebenfalls zu einem heißen Tipp macht für das Weltranglistenspringen der besten 40 morgen ab 13.30 Uhr.

Zwei Siege für Willi Fischer

Für gleich zwei rot-weiß-rote Top-Erfolge am Samstag sorgte Willi Fischer. Nachdem der Oberösterreicher bereits am Freitag die U25-Tour für sich entschieden hatte, führte auch am Samstag im EY Cup um den Preis der Stiegl Ambulanz (1,40 m) kein Weg an dem 24-jährigen Oberösterreicher vorbei. Mit seiner Oldenburgerstute Dollar Girl 16 setzte sich Willi Fischer gegen die internationale Konkurrenz durch und siegte vor Lisa Schranz (NÖ) und Magdalena Margreiter (NÖ). Das Finale im EY Cup wird morgen ab 11 Uhr 30 als U25 Weltranglistenspringen ausgetragen. Dass die Arena Nova ein guter Boden für ihn ist, hatte Fischer im Sattel von Grande Casanova am Vormittag bereits mit einem Sieg im mit 3000 dotierten ERREPLUS Preis der Mittleren Tour (1,35 m) bewiesen.

Finalsiege für Polen und Ungarn

An Tag 3 des internationalen 2-Sterne-Springturnieres in der Arena Nova standen auch die ersten Finalspringen auf dem Programm. Im internationalen Jungpferdefinale um den Preis von Hirter (1,30 m) waren 28 Sechs- und Siebenjährige vorgestellt worden und die Siegesprämie sicherte sich 7-jährige KWPN Wallach Hanky Panky St Ghyvan unter dem erfolgreichen, polnischen Nachwuchsreiter Adam Grzegorzewski (0/30,67 Sekunden) den Sieg. Bestes österreichisches Duo in diesem 1,30 m hohen Finale waren die steirische Springreiterin Jennifer Jaritz und ihr 6-jähriges Österreichisches Warmbluts Copino J auf Rang 5 (0/33,21).

Im EQUIVA VIP Tour Finale (1,20m) stand mit Liza Budai eine ungarische Nachwuchsreiterin auf dem Siegespodest. In rasanten 28,26 Sekunden hatte die 15-jährige trotz rot-weiß-roter Übermacht einen österreichischen Erfolg verhindert und Ludovica Goess-Saurau (B) sowie Svenja Bahr (NÖ) im Stechen auf die Plätze verwiesen.

Alle Berichte im Detail gibt es unter www.csi-arenanova.at.

Vorschau

SONNTAG, 06.10.2019

09.00 Finale Mittlere Tour mit Stechen Preis der PROFI BAUSTOFFE 1,35 m

11.30 Finale EY CUP mit Stechen Preis der WKÖ 1,45 m

13.00 Führzügelklasse powered by EQUIVA

13.30 Großer Preis vom Sportland Niederösterreich mit Siegerrunde 1,45 m

ERGEBNISÜBERSICHT Samstag, 05.10.2019

Bew. 14 EY-Cup powered by Stiegl Ambulanz

Intern. Springprüfung U25 1,40m

Willi FISCHER AUT/OÖ - DOLLARGIRL 16 0.00 62.12 Lisa SCHRANZ AUT/NÖ - CASCADEUR 88 0.00 64.46 Magdalena MARGREITER AUT/NÖ - CHAMORKA 0.00 66.98 Daniel BÖTTCHER GER - Lorenzo P 0.00 67.41 Jennifer JARITZ AUT/NÖ - WS FBI 1.00 75.44 Teresa JURK GER - Waikadia 4.00 67.98 Malin REIPERT GER - MANOLITO 466 9.00 74.10 Adam GRZEGORZEWSKI POL - HEARTCOR F 9.00 91.70 Josefina GOESS-SAURAU AUT/B - CASSIJO 2 10.00 76.15 Thomas HIMMELMAYER AUT/OÖ - LA VIVA SZG 13.00 72.50 Katharina BIBER AUT/NÖ - BABILON D 19.00 82.06 Lara-Marie JURASKE GER - Ballousson 20.00 100.63

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=14&url=&lng=de&hash=1570306870

Bew. 13 Preis der Statutarstadt Wr. Neustadt

CSI2* Intern. Springprüfung Große Tour 1,40m

Dieter KÖFLER AUT/K - ASKABAN 0.00 57.69 Wolfgang PUSCHAK GER - Number One 32 0.00 61.17 Markus SAURUGG AUT/St - BALOUBET BY ETL 0.00 62.17 Jane RICHARD PHILIPS SUI - KENIA VAN ' T LAERHOF 0.00 62.23 Malin REIPERT GER - NIKITA 0.00 64.00 Bianca BABANITZ AUT/B - GAME DK Z 0.00 64.19 Kamil GRZELCZYK POL - MISTER DR HEIGL 0.00 64.47 Tobias BACHL GER - Corne B 0.00 64.82 Maksymilian WECHTA POL - LA CALIDAD 1.00 70.98 Peter BRAUNEIS AUT/NÖ - UPSET DES CINQ CHENES 1.00 71.92 Matthias ATZMÜLLER AUT/OÖ - OBORA´S CAN CAN 1.00 72.52 Christian SCHRANZ AUT/NÖ - CYDERS 1.00 72.82

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=13&url=&lng=de&hash=1570302530

Bew. 10 Hirter Preis

CSIYH1* Finale Youngster Tour mit Stechen 1,20/1,25m

Adam GRZEGORZEWSKI POL - HANKY PANKY ST GHYVAN 0.00 30.67 im Stechen Ignace PHILIPS DE VUYST BEL - MODEST VD VROENTE 0.00 30.76 im Stechen Frederic TILLMANN GER - CLAUS-HERMANN 0.00 32.28 im Stechen Daniel BÖTTCHER GER - Comfrey Mm 0.00 32.49 im Stechen Jennifer JARITZ AUT/NÖ - COPINO J 0.00 33.21 im Stechen Denis NIELSEN GER - CLOSE 3 00.00 36.28 im Stechen Lisa SCHRANZ AUT/NÖ - MEROLINE 4.00 31.99 im Stechen Teresa JURK GER - Florian 4.00 35.13 im Stechen Gloria CURZOLA ITA - NICO CHICCO VAN DE PADENBORRE 8.00 32.50 im Stechen Gencho GENCHEV BUL - CHILI H 4.00 56.53 Kamil GRZELCZYK POL - FRUGO 4.00 60.38 Markus SAURUGG AUT/St - FIOLETTA 4.00 60.66

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=10&url=&lng=de&hash=1570255503

Bew. 11 ERREPLUS Preis

CSI2* Intern. Springprüfung in 2-Phasen Mittlere Tour 1,135m

Willi FISCHER AUT/OÖ - GRANDE CASANOVA 0.00 25.37 in der 2. Phase Wolfgang PUSCHAK GER - CONCEETA 0.00 26.11 in der 2. Phase Zsófia VÁNDOR HUN - CASSELO 0.00 28.83 in der 2. Phase Christian SCHRANZ AUT/NÖ - CANCARO 0.00 31.73 in der 2. Phase Frederic TILLMANN GER - CONCETTA W 4.00 25.43 in der 2. Phase Sabine SEEBURGER - SCHRANZ AUT/NÖ - CASTRO DE LA BRYERE 4.00 30.33 in der 2. Phase Zsófia VÁNDOR HUN - LEOPARD OF BALLMORE 8.00 29.22 in der 2 Phase Bianca BABANITZ AUT/NÖ - CONTACT ME'S JACK 8.00 30.86 in der 2 Phase Denis NIELSEN GER - Cover Girl 12.00 27.92 in der 2. Phase Gerhart Alexander HIMMELMAYER AUT/OÖ - PAPILLON D'AZUR 1.00 52.35 Roland FISCHER AUT/OÖ - CALMA 4.00 44.79

12 Gini PIRKER AUT/W - GREEN'S LORDANO 4.00 46.30

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=11&url=&lng=de&hash=1570263958

Bew. 12 EQUIVA VIP Tour Finale

CSI2* Inten. Springprüfung mit Stechen 1,20m

Liza BUDAI HUN - MEGARA 0.00 28.26 im Stechen Ludovica GOESS-SAURAU AUT/B - KNIGHTFIELD ELLA 0.00 29.21 im Stechen Svenja BAHR AUT/NÖ - EMPORIO CAELLO 0.00 29.67 im Stechen Sarah OMARI AUT/NÖ - QUINN VAN DE HEFFINCK 0.00 30.02 im Stechen Florian LORENZ AUT/St - FABEL 0.00 31.72 im Stechen Julia JARITZ AUT/NÖ - LITTLE FOOT 3 0.00 32.07 im Stechen Beate STEINER AUT/W - COCO LOCO 4 4.00 26.90 im Stechen Marlene HUBER AUT/NÖ - CELESTE MHN 4.00 29.62 im Stechen Sophie POLLAK AUT/NÖ - FSS CATCH PHRASE 4.00 30.39 im Stechen Fiona HÖNIGSCHNABL AUT/NÖ - MISTER MAGIC 4.00 37.28 im Stechen Sophia BILLETH AUT/NÖ - QUIBELL PJ 12.00 30.80 im Stechen Sabrina MUHR AUT/W - EVELIN 2 0.00 63.71 ausgeschieden im Stechen

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=12&url=&lng=de&hash=1570269661

Bew. 31 SANOVET Ponytour Finale

Nationale Standardspringprüfung mit Stechen 1,15m

Elisabeth Knaus ST/ASVÖ Reitclub Gleisdorf - Joe Cool 6 0.00 32.60 im Stechen Ludovica Goess-Saurau B/Reitclub Neumarkt/Raab - Valmy De Treille 4.00 33.35 im Stechen Florentina Erkinger B/Reithof Leitenwald - Beverly 8.00 53.08 Nil Soyer NÖ/Team Semper Salio - Abbeygrey Poppy 8.00 54.05 Klara Goess-Saurau B/Reitclub Neumarkt/Raab - 8.00 54.27 Romana Winter B/Zucht- und Ausbildungsstall Winter Rudersdorf - 16.00 53.09

Ergebnislink https://www.equi-score.de/results.php?mod=mod_wr-neustadt-arenanova2019&class=31&url=&lng=de&hash=1570279430

Siegerliste Großer Preis vom Sportland Niederösterreich 1998—2018

1998 | Dieter Köfler | AUT

1999 | Wim Schröder | NED

2000 | Jörg Domaingo | AUT

2001 | Gerfried Puck | AUT

2002 | Rebecca Golasch | GER

2003 | Hugo Simon | AUT

2004 | Jürgen Krackow | GER

2005 | Thomas Frühmann | AUT

2006 | Stefan Eder | AUT

2007 | Dieter Köfler | AUT

2008 | John Gustav Knutsen | NOR

2009 | Beat Mändli | SUI

2010 | Philipp Züger | SUI

2011 | Tobias Meyer | GER

2012 | Janne Friederike Meyer | GER

2013 | Jan Distel | GER

2014 | Hugo Simon | AUT

2015 | Hugo Simon | AUT

2016 | Lawrence Greene | GER

2017 | Michele Previtali | ITA

2018 | Sabrina Berger | GER

APROPOS PFERD 2019

Internationales Springturnier

CSI2* Arena Nova

03.-06. Oktober 2019

www.csi-arenanova.at

