Foto: Pixabay/Herbert2512

DOGLIVE 2022 wird verschoben

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland plant neuen Termin für die beliebte Hundemesse im Sommer 2022

Münster. Die DOGLIVE begeistert seit Jahren Hundefreunde mit einem abwechslungsreichen Mix aus Messe und Mitmachprogramm. Für 2022 war die DOGLIVE eigentlich am 22. und 23. Januar geplant. Jetzt wird die Messe auf einen Termin im Sommer verschoben. „Nach langen und sorgfältigen Überlegungen haben wir uns dazu entschieden, die DOGLIVE auf einen Termin im August oder September 2022 zu verschieben. Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwergetan, sehen diese aber aufgrund der anhaltenden Corona-Situation als alternativlos an“, begründet Andrea Sürder, Projektleitung DOGLIVE, die Entscheidung.

Erstmalig wird die DOGLIVE dadurch im Sommer stattfinden. „Wir freuen uns sehr, im Sommer neben Mitmachaktionen in den Hallen auch einen großen Outdoor-Bereich und ein riesiges Angebot zum Ausprobieren und Mitmachen anbieten zu können. Hundebesitzer können sich außerdem auf attraktive Shopping-Angebote, Workshops, Vorträge und die NinjaDogs freuen“, so Sürder. Sobald der neue Termin für die DOGLIVE 2022 feststeht, wird dieser auf der Website und weiteren Kanälen bekannt gegeben. Alle Ticketinhaber werden in den kommenden Tagen separat per E-Mail informiert.

