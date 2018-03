Dortmund - Kristina Bröring-Sprehe und Desperados FRH “rocken” die Westfalenhalle

Feierten ein siegreiches Come-Back beim SIGNAL IDUNA CUP: Kristina Bröring-Sprehe und Desperados FRH. (Foto Stefan Lafrentz)

Kristina Bröring-Sprehe und Desperados FRH “rocken” die Westfalenhalle

“Ich glaub das ist hier sein Turnier”, lacht Kristina Bröring-Sprehe. Er ist Desperados FRH und mit 79,85 Prozent gewann der Hannoveraner Hengst mit seiner Reiterin nach dem Grand Prix nun auch den Meggle Preis, den Grand Prix Special. Hochzufrieden war seine Reiterin: “Er hat sich jung, fit und frisch angefühlt, er will ja immer arbeiten - zuhause und auch beim Turnier”, so Bröring-Sprehe. Nach einem Jahr Grand Prix-Pause schaute die Reiterin vorher lieber nochmal ins Aufgabenheft, um wieder in den Grand Prix-Modus zu kommen. Zufrieden war auch Bundestrainerin Monica Theodorescu: “Dass der Hengst fit ist, war zuhause ja schon klar, trotzdem muss man dann immer schauen ob beide nach der langen Pause, ihre Leistung auch problemlos wieder bei einem Turnier abrufen können.”

Spannend war es in Dortmunds Westfalenhallen jedoch auch wegen der Konkurrenz. Therese Nilshagen aus Schweden ritt den Oldenburger Hengst Dante Weltino auf Platz zwei, Weltcup-Finalist Daniel Bachmann Andersen aus Dänemark pilotierte den Zack-Sohn Blue Hors Zepter, der erst neun Jahre alt ist, auf den dritten Platz. Sowohl die Schweden, als auch die Dänen dürften zu den Konkurrenten der deutschen Dressurreiterinnen mit Blick auf die Weltreiterspiele in Tryon zählen. Monica Theodorescu sieht das durchaus als Vorteil: “Immer mehr gut gerittene Pferde, das ist insgesamt gut für den Sport und vielfach ist es ja auch in Deutschland erworbenes Know-How, das in anderen Ländern zur Anwendung kommt.”

Ergebnisübersicht SIGNAL IDUNA CUP

24 Meggle Preis, Grand Prix Special

Kristina Bröring-Sprehe (Dinklage), Desperados FRH, 79,85 Prozent Therese Nilshagen (Schweden), Dante Weltino OLD, 75,66 Daniel Bachmann Andersen (Dänemark), Blue Hors Zepter 73,39 Fabienne Lütkemeier (Paderborn), Fabregaz 72,80 Tatyana Kosterina (Russland), Diavolessa VA 71,34 Uwe Schwanz (München), Hermes 70,61

