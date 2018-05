Dressur: Friederike Hahn gelingt Durchmarsch im NÜRNBERGER BURG-POKAL bei Horses & Dreams

Friederike Hahn und ihre achtjährige Oldenburger Stute Die Fürstin haben das erste Finalticket der Saison gelöst. © Thomas Hellmann

Dieses Paar war in der ersten Qualifikation des Jahres zum NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018 einfach nicht zu schlagen. Friederike Hahn und ihre achtjährige Oldenburger Stute Die Fürstin haben das erste Finalticket der Saison gelöst und ihren Startplatz in der Frankfurter Festhalle sicher. In der Einlaufprüfung am Donnerstag waren sich alle Richter einig und setzten die Reiterin einmütig auf Rang Eins mit satten 74,366%.



In der heutigen Qualifikation bestätigten Friederike Hahn und ihre vierbeinige Partnerin den guten Eindruck und ließen der Konkurrenz keine Chance. Mit 73,927% verwiesen sie Kira Wulferding und Bohemian Rhapsodie auf den zweiten Platz (72,878%). Dritte wurden Susan Pape und Harmony's Eclectisch, deren Präsentation mit 72,244% bewertet wurde.



Insgesamt lagen sieben Paare am Ende der Prüfung über der 70%-Marke, was für die Qualität des Starterfeldes spricht und einen ersten Einruck der Qualität des aktuellen Jahrgangs vermittelt.



Bereits am kommenden Wochenende geht es mit einem Doppelschlag weiter in der renommierten Prüfungsreihe. Sowohl beim Pferdefestival im mecklenburgischen Redefin als auch beim traditionsreichen Mannheimer Maimarktturnier werden die nächsten Finaltickets vergeben.



Der NÜRNBERGER BURG-POKAL gehört seit 1992 zum Turnierkalender und hat sich als wegweisender Wettbewerb des Dressursports einen Namen gemacht. Zu Recht gilt diese Serie als wichtigstes Instrument der Nachwuchsförderung. Ideengeber des NÜRNBERGER BURG-POKALs ist Hans-Peter Schmidt, Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Der Pferdemann, Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, setzt sich seit vielen Jahren für den partnerschaftlichen Umgang von Reiter und Pferd ein und wurde für seine Verdienste um den Pferdesport 2016 mit dem Reiterkreuz in Gold ausgezeichnet.



Mehr Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de





NÜRNBERGER BURG-POKAL 2018

Standorte und Termine



Hagen - Friederike Hahn - Die Fürstin - 74,366%

Mannheim / Maimarktturnier - 04.05 – 06.05.

Redefin / Internationales Pferdefestival - 04.05. - 06.05.

München-Riem / Pferd International - 10.05. – 13.05.

Balve Optimum / Deutsche Meisterschaft - 07.06. – 10.06.

Dressurfestival Bonhomme - 21.06. – 24.06.

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage - 05.07. – 08.07.

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle - 26.07. – 29.07.

Verden / Verden International - 01.08. – 05.08.

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - 16.08. – 19.08.

Schenefeld / Horse & Classic - 23.08. – 26.08.

Nürnberg / Faszination Pferd - 30.10. – 04.11.



Finale Frankfurt / Festhallen Reitturnier - 13.12. - 16.12.





Nicola Schnitzler l SID Marketing