Dressur: Rekord für Isabell Werth und QC Flamboyant im NÜRNBERGER BURG-POKAL

Mit 81,512 Prozent stellten Isabell Werth und QC Flamboyant einen neuen Rekord im NÜRNBERGER BURG-POKAL auf. Foto: Karl-Heinz Frieler

Donaueschingen/Nürnberg, 18. September - Bereits in der Einlaufprüfung hat es sich angedeutet, als Isabell Werth diese am Freitag mit überragenden 78,317 % für sich entschied. Mit QC Flamboyant legte die Rheinbergerin einen hochklassigen Auftritt hin, den sie am Sonntag mit einer qualitativen Steigerung und einem neuen Punkterekord für den NÜRNBERGER BURG-POKAL krönte: 1.671 Punkte, oder anders gesagt 81,512%. Der neue vierbeinige Rekordhalter ist ein neunjähriger Oldenburger Wallach von Fidertanz. Mit ihrem Ritt toppte Isabell Werth nicht nur die diesjährige Bestleistung von Reitmeister Hubertus Schmidt und Escolar aus Bettenrode (80,415%), sondern knackte auch die bisherige Rekordmarke, aufgestellt im Finale 2004. Damals bekamen Nadine Capellmann und Elvis sagenhafte 81,17%.

Mit diesem Sieg geht die dreifache 2017er-Europameisterin als Favoritin in das Finale Mitte Dezember in der Frankfurter Festhalle. Bisher konnte Isabell Werth dieses dreimal gewinnen, nach der Vorstellung von Donaueschingen ist ein vierter Finalsieg in Reichweite.

Den zweiten Rang der Qualifikation erreichte mit ebenfalls sehr starken 75,585% Oliver Oelrich, der den achtjährigen Hannoveraner Hengst Desario gesattelt hatte. Dritte wurden Matthias Bouten und Bodyguard, ebenfalls ein achtjähriger hannoversch gezogener Hengst mit 74,927%.

Der NÜRNBERGER BURG-POKAL ist der wichtigste Wettbewerb in der Ausbildung junger Dressurpferde und treffsicherer Hinweisgeber für spätere Weltklassenpferde. Ihre drei Titel bei den kontinentalen Titelkämpfen im schwedischen Göteborg erritt Isabell Werth mit Weihegold OLD. Im Jahr 2013 triumphierte Beatrice Buchwald mit der Stute im Finale dieser Turnierreihe.

Gründer der Prüfungsreihe für sieben- bis neunjährigen Dressurpferde ist Hans-Peter Schmidt, Präsident des Bayerischen Reit- und Fahrverbands e.V. und Ehrenmitglied der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), zurück. Der Ehrenaufsichtsratsvorsitzende des Namensgebers NÜRNBERGER Versicherung, schuf mit diesem seit 1992 ausgetragenen Serie ein Format, das weltweit Anerkennung findet.

Siegerinterviews und aktuelle Informationen gibt es unter YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UChK6rBhOzxbFz8KQvdCutIg/featured?disable_polymer=true

Weitere Informationen unter www.nuernbergerburgpokal.de



NÜRNBEGER Burg-Pokal 2017

Standorte und Termine

Hagen - Malin Nilsson - Foreign Affair - 74,976 %

Mannheim - Matthias Alexander Rath - Foundation - 77,366%

Redefin - Isabel Freese - Fürst Levantino - 77,098%

München-Riem / Pferd International - Aijke Fehl - Chilly Jam - 75,610%

Balve / Deutsche Meisterschaft - Helen Langehandenberg - Brisbane FE - 74,293%

Berlin / Bonhomme - Kira Wulferding - Soiree d’Amour OLD - 76,610%

Bettenrode - Hubertus Schmidt - Escolar - 80,415%

Neu-Anspach / Dressurfestival Wintermühle – Matthias Bouten – Quantum Vis – 73,829%

Schenefeld - Holga Finken - Don Frederic - 73,244%

Donaueschingen / CHI Donaueschingen - Isabell Werth, QC Flamboyant OLD - 81,512%

Nürnberg / Faszination Pferd - 31.10. - 05.11.

Finale Frankfurt - 14.12. - 17.12.

mh public relations Michael Heinen