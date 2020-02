Dressurlehrgang und Zirzensische Lektionen beim Reitverein Thierhaupten/Ötz

Foto: Hildegard Steiner

Nachdem die Nachfrage voriges Jahr von größtem Interesse war, bietet der Reitverein dieses besondere Ausbildungsschmankerl für klassische Dressur bis zu den höheren Klassen und/oder zirzenschischen Lektionen mit Antonio Conejo und Susanne Andersch, auch dieses Jahr diesen Lehrgang an.

Arbeit an der Hand, Piaffe-/Passagetraining, Jungpferdeausbildung. Europaweit bietet Antonio Conejo aus Cartana/Spanien Kurse an. Höchste Kompetenz und Einfühlungsvermögen als Trainer, was die Leistungsfähigkeit eines Pferdes sein kann, zeichnet ihn aus. Susanne Andersch als sehr erfahrene Bereiterin und Ausbilderin gelingt es, den Unterricht motivierend und individuell, auf den Ausbildungsstand der Pferde und Reiter abgestimmt, zu gestalten. Sie hilft den Reitern Situationen bewusst zu machen, den Pferden Lektionen zu lernen, zu verfeinern und zu vertiefen.

Einige Plätze sind noch frei! Alle Rassen und jeder Ausbildungsstand können teilnehmen. Gastboxen stehen zur Verfügung. Für Zuschauer ist der Eintritt frei.

Wann: 13. – 15. März 2020

Wo: Reitverein Thierhaupten,

Reitanlage Meir, Thierhauptener Str. 6

86672 Thierhaupten

Info und Anmeldung:

Dani Osswald

Mobil: 0179-4696139 oder 0171-5841230

E-Mail: info@tierarztpraxis-osswald.de

www.antonioconejo.de

Hildegard Steiner