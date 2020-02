Dressurreiter nutzen den SIGNAL IDUNA CUP als Olympiavorbereitung

In zwei Wochen ist der Aufbau bereits in vollem Gange und die Westfalenhalle wird zu einer Reitarena umgebaut. Bereits jetzt darf sich das Dortmunder Publikum vom 12. – 15. März 2020 auf ein außergewöhnlich gutes Starterfeld im Dressurbereich freuen.





Reitmeister Hubertus Schmidt wird in Dortmund in der Grand Prix Special Tour an den Start gehen. Foto: Stefan Lafrentz



Und da das Starterfeld mit vielen Olympia-Aspiranten bestückt ist, nutzt Bundestrainerin Monica Theodorescu am Freitag und Sonntag die Chance ihre Schützlinge genauer zu beobachten und unter die Lupe zu nehmen. 62,5 % der Reiter des aktuellen Olympiakaders und 75 % der siegreichen Olympiamannschaft von 2016 in Rio de Janeiro (BRA) werden in Dortmund an den Start gehen. Aus dem Goldteam von Rio werden Sönke Rothenberger, die erfolgreichste Reitsportpersönlichkeit aller Zeiten Isabell Werth und Reitermeisterin Dorothee Schneider beim SIGNAL IDUNA CUP starten. Ebenso wird der Ersatzreiter aus Rio, Hubertus Schmidt, mit seinem Nachwuchspferd Escorial in Dortmund ins Dressurviereck einreiten. Auch Reitmeisterin Ingrid Klimke wird sich in Dortmund bestmöglich zu präsentieren. Sie ist in der besonderen Situation, dass sie sich sowohl in der Dressur als auch in der Vielseitigkeit für Tokio (JPN) qualifizieren kann.



Neben dem Championatskader wird Theodorescu ein besonderes Augenmerk auf die beiden Nachwuchsreiterinnen Bianca Nowag und Jil-Marielle Becks legen. Beide konnten im vergangenen Jahr in San Giovanni (ITA) gemeinsam Mannschaftsgold bei den Europameisterschaften U25 gewinnen konnten. Nowag ist dem U25-Lager nun entwachsen und wird versuchen im Lager der Reiter Fuß zu fassen. Becks ist zwar noch bei den U25-Reitern startberechtigt, wird aber neben dem DERBY Dressage Cup auch in bei den Großen in der Grand Prix Special Tour an den Start gehen. Und dass beide bei den Großen mitmischen können, haben sie in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.



Die Leistungsdichte in der Spitze des deutschen Dressursports ist ungemein groß, daher bleibt es bis zum Ende spannend, wer für die Olympischen Spiele in Tokio (JPN) nominiert wird.



Tickets sind im Online-Shop unter www.eventim.de oder auch direkt bei den Westfalenhallen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonisch können unter 0231 1204 666 von Mo-Fr von 9-18 Uhr Karten bestellt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.escon-marketing.de



Pressemittelung vom 25. Februar 2020

ESCON- Marketing GmbH

Pegamo Networks GmbH