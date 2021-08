Das Hengstfohlen Cosmic Flight von Catoki-Calido stammt aus der Zucht von Jörg Harder (Wewelsfleth) und ist Lot 8 der Björn Nagel Online-Auktion. (Foto: S. Lafrentz)

Dritte Online-Auktion von Björn Nagel - Fohlen, Zuchtstuten, Youngster

(Friedrichskoog) Zum dritten Mal offeriert Björn Nagel ein sorgfältig ausgewähltes Lot von Fohlen, Zuchtstuten und Youngstern in einer Online-Auktion. Besonderheit: Diesmal ist mit dem For Pleasure-Sohn For Success sogar ein sport-erfolgreicher Deckhengst im Lot. Ab sofort kann das gesamte Lot online begutachtet werden, ab dem 11. August startet die Bieterphase, am 15. August beginnt ab 19.30 Uhr MEZ die finale Bieterphase für die 3. Björn Nagel Online-Auktion.

Unter https://horse24.com/de/auctions/details/3-online-auktion-by-team-nagel-121 ist das gesamte Lot mit ausführlicher Beschreibung, Pedigree, Foto und Video zu finden. Der Springreiter und Züchter setzt dabei auf ein “Rezept”, das bereits bei den beiden vorangegangenen Online-Auktionen erfolgreich war: “Wir haben Fohlen aus eigener Zucht, sowie von uns gut bekannten Züchterinnen und Züchtern im Lot. Das gilt auch für die Zuchtstuten und die jungen Pferde - wichtig ist uns, dass wir die Stutenstämme kennen, die Nachzucht beurteilen und rundheraus sagen können - ist aus einem wirklich guten Stall.”

Im Lot stehen insgesamt 15 Fohlen von hochinteressanten Hengsten wie Catoki, Conthargos, Diarado, Nerrado, Emerald van`t Ruytershof oder auch Chopin VA. Mit Cinderella von Ibisco xx-Corrado I, Escada von Ehrenstolz-Florestan I und Chanel von Chacco-Blue-Acord II stehen drei wertvolle Zuchtstuten im Lot der Auktion. Cinderella ist elf Jahre alt, Escada 13 Jahre und Chanel gerade mal neun Jahre alt - alle drei Stuten entspringen qualitätsvollen und sport-erfolgreichen Stämmen.

Mit dem 17 Jahre alten For Success von For Pleasure-Stakkato ist erstmals ein Deckhengst Bestandteil der Online-Auktion. Mit Mathis Schwentker beeindruckte der hübsche Fuchs bereits in internationalen Parcours und als Sieger im Deutschen Championat der Berufsreiter vor fünf Jahren. For Success bietet die auch für seinen Vater typische Energie, Leistungsbereitschaft und das Springvermögen.

Drei und vier Jahre alt sind die sechs Nachwuchspferde im Lot der Björn Nagel Online-Auktion. Alle hat Björn Nagel selbst ausgesucht, alle entspringen sport-erfolgreichen Vater- und Mutterlinien. Charleston, Necofino, Stanley, Cooper VD Heffinck und Denver zeichnen als Väter verantwortlich. Alle Fohlen und Pferde werden über die Website ausführlich vorgestellt, weiterführende Dokumente und Informationen stehen registrierten Bieterinnen und Bietern zur Verfügung. Unter https://horse24.com/de/how-to-bid erfolgt eine umfassende Erklärung zum Online-Bidding. Generell sind alle Informationen in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

