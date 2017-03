Dr.med.vet. Ina Gösmeier



Akupressur für Pferde – Grundlagen, Pferdetypen, praktische Anwendung



Traditionell Chinesische Medizin







Yin Yang, Renzhong oder Leber3 – so fabulös die Bezeichnungen in der Traditionell Chinesischen Medizin auch klingen, Dr. Gösmeier gelingt es, die für unser westliches Verständnis häufig schwierigen Zusammenhänge leicht verständlich zu erklären. Sie zeigt wichtige Akupressurpunkte direkt am Pferd und beschreibt deren Wirkung. Anhand von Fallbeispielen geht sie auf konkrete Probleme ein und erläutert, wie jeder Pferdebesitzer Gesundheit und Wohlbefinden seines Pferdes durch Akupressur unterstützen kann.



Lernen Sie in diesem Film alle wichtigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Akupressur:



- Grundlagen der TCM

- Vorbereitung auf die Akupressur

- Korrekte Ausübung der Akupressur

- Akupressur im Alltag

- Pferdetypen nach Dr. Ina Gösmeier

- Beschreibung der angewandten Akupressurpunkte

- Anwendungsbeispiele in der Praxis

- Akupunktur und Akupressur / Wissenschaftliche Grundlagen



Autorin



Dr. med. vet. Ina Gösmeier führt eine Tierarztpraxis für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) in Marl. Sie ist spezialisiert auf Akupressur und Akupunktur am Pferd. Seit Jahren betreut sie die Pferde der Deutschen Dressur- und Vielseitigkeitsreiter bei internationalen Championaten. Zum Thema Akupressur hält sie zahlreiche Vorträge im In- und Ausland. Fragen in ihrem Film und geben viele Tipps und Anregungen für das Training am Beispiel verschiedener Pferde von unterschiedlichem Ausbildungsstand.



DVD Video, ca. 120 Min., € 34,90

PAL, Deutsch, Nr. 200500 / ISBN 978-3-95499-061-0 / GTIN 42 6000013 3672