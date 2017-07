DSP-ELITE-FOHLENAUKTION AM 22. JULI AUF DER KAISERWIESE IN NÖRDLINGEN





Klingende Namen und qualitativ hochkarätige Fohlen stehen Lot der 11. DSP-Elitefohlenauktion, die am 22. Juli im Rahmen des Scharlachrennens und der Süddeutschen Championate für Reit-, Dressur- und Springpferde in Nördlingen auf der Kaiserwiese ausgetragen wird. Begehrlichkeiten wecken die im Internationalen Sport erfolgreichen Väter wie Apache, Arezzo VDL, Catoki, Comme il faut, Cornet Obolensky, Damon Hill, Eldorado van de Zeshoek, Fahrenheit, For Romance I, Fürst Wilhelm, Fürstenball, Glasgow van’t Merelsnest, Now or Never M, Ogano Sitte, Pacific, Vitalis und Zack.

Hinzu kommen aufstrebende Vererber die im Sport aktiv sind bzw. waren wie Benicio, Bon Coeur, Cascadello I, Descolari, Escolar, Chap II, Dominator Z, Hickstead White, Kasanova de la Pomme, Manchester van’t Paradise, Marc Cain, Morricione, Quadroneur, Quiz, San Amour I, Santo Domingo, Sir Heinrich, Topas, Unbreakable Z und Zalando. Auch die im Zuchtgebiet stehenden von den Körungen bekannten Junghengste wie Bailando, Ben Benicio, Fair Game und Zackman M sind mit ihren ersten Jahrgängen im Lot zu finden und stellen hoch attraktive Offerten u.a. für die Beschickung der DSP-Körungen im Jahr 2020. Mit der Tochter des Peppermint Blue schließt sich der Kreis: ein ehemaliges Elite-Fohlen steht mit seiner Tochter in der Kollektion. Vom Körsieger über Championatssieger bis in die schwere Klasse im internationalen Sport sind ehemalige DSP-Diamanten erfolgreich.

Die auserwählte Kollektion, die mit hoher Bewegungsgüte, Korrektheit und herrlich typierten Fohlen aufwartet, wird am Freitagabend, dem 21. Juli 2017 um 19 Uhr auf dem Springplatz präsentiert. Eine zweite Präsentation wird am Samstag, 22. Juli 2017, um 13 Uhr in der Reithalle stattfinden. Die Auktion wird um 19 Uhr beginnen. Alle 72 Fohlen sind mit Pedigree, Stamminformationen sowie Video und Foto online auf www.deutsches-sportpferd.de . Beide Präsentationen und die Auktion mit Hendrik Schulze Rückamp am Pult wird auf www.suedpferde.tv powered by clipmyhorse.de im Stream zu verfolgen sein.

Karten für die Auktion können per E-Mail (info@suedpferde.de) oder telefonisch unter 09823/9242588 reserviert werden. Auktionsleiter Roland Metz steht gerne mit weiteren Informationen zu den Elite-Fohlen unter der Rufnummer 0171/4364651 parat.

