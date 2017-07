Ein aktives Frühjahr liegt hinter dem Schleppjagdverein von Bayern:

Trainingsritte, Frühjahrsschleppen, Meutepräsentationen und ein Geländekurs in Schwaiganger standen auf dem Programm.

Nach diversen Trainingsritten und einer schönen Übungssjagd im April startet der SvB den Wonnemonat Mai mit einer Bilderbuchjagd am Kennel in Gundelsdorf. Die Jagdreiter sind froh, endlich wieder mit den Hunden zu reiten. Und die zeigen perfekte Nasenarbeit und verdienen sich ihr Curée (Rinderpansen) redlich. Ein aktiver Monat für den SvB ist der Juni: Meutepräsentationen beim Turnier in Steinsee, der Festumzug in Ludwigsburg etc.

Das nächste Highlight ist am 10. Juni eine weitere Frühjahrsschleppe am Kennel. Die Wiesen sind inzwischen alle gemäht und so kann die Jagdgesellschaft die Schleppen rund um den Kennel genießen und zwischendurch die Hunde zur Erfrischung im Teich baden lassen. Einladende Sprünge und schnelle Schleppen bieten auch den Zuschauern ein schönes Bild in der lieblichen Landschaft des Wittelsbacher Landes.

Als nächstes geht es vom 23. Bis 25. Juni ins Landesgestüt nach Schwaiganger: Dr. Gerhard Bosselmann hält einen Geländekurs zum Thema „Sicher ins Gelände, sicher zur Jagd“. Der Kurs findet regen Anklang bei den Mitgliedern des SvB und alle Teilnehmer haben viel gelernt.

Und dann freuen wir uns auf das Jagdpferdetraining ab 30. Juli am Kennel in Gundelsdorf: Diesmal mit besonderen Highlights: drei Bayerische Olympia Reiter der Vielseitigkeit werden uns im Training unterstützen. Alle drei haben nicht nur als Reiter, ebenso auch als Trainer und Ausbilder beste Referenzen: Bodo Battenberg, Dr. Matthias Baumann und Dr. Annette Wyrwoll. Ein Grund mehr, die letzten freien Plätze baldmöglichst zu reservieren und unser vielseitiges Trainingsangebot zu nutzen.

Trainingstermine

Schleppjagdtraining: 30. Juli bis 3. August 2017 Schleppjagdtraining: 4. August bis 8. August 2017 Schleppjagdtraining: 9. August bis 13. August 2017

Informationen dazu: Toni Wiedemann, Tel. 08253 928092 oder http://www.schleppjagd.de/schleppjagtraining/index.html

PR- und Öffentlichkeitsarbeit

Schleppjagdverein von Bayern