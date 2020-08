Ein Dank an alle Besucher meiner hp

Danksagung

Eine Welle wohltuenden Zuspruchs und ungewöhnlich vielen Klicks auf die website "www.weltumreiter.de"

und die facebook-Seite "weltumreiter" haben die "Gefällt mir"- Zahlen hochschnellen lassen.

Ausgelöst wurde diese Welle von einer fb-Freundin und Muli-Liebhaberin aus Österreich.

Liebe Tanja, vielen Dank für Dein (nicht bestelltes, aber sehr gern empfangenes!) hilfreiches Engagement. Aber auch ein großes Dankeschön an Alle, die mir ihre Sympathie und Zuneigung bekundet haben und Tanja und mich gegen Unverständnis einiger Weniger verteidigten.

Gleichzeitig erhielt ich so viele freundschaftliche und aufmunternde Zuschriften, dass ich mich entschlossen habe, weitere Erlebnis- und Erfahrungsberichte zu veröffentlichen:

zwecks Aufmunterung aller Pandemie-Geschädigten, denn es sieht so aus, dass wir noch längere Zeit vom Corona-Virus verfolgt sein werden.

Ergebnis dieser "Klick-Welle" ist ein Anstieg der Buchbestellungen. Besonders bei Amazon sind die Taschenbücher mit dem Titel "Mit zwei Pferden um die Welt" hochgeschnellt.

Ich hatte zwar in meiner letzten Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass es in dieser Version des Buches keine Bilder gibt, doch es ist möglich, dass dieser Satz von einigen Lesern übersehen wurde. Deshalb hier noch einmal der Hinweis, dass es eine Steigerung der visuellen und hörbaren Erweiterung des Buches in Form einer DVD gibt:

Im Format MPEG2 sieht und hört man innerhalb von 60 Minuten dieses einmalige Abenteuer,

ausgestattet mit 252 Bildern und 40 kurzen Filmsequenzen.

Untermalt sind die Bilder und Filme mit zu den einzelnen Regionen passender Musik

und die Geschichte der Erdumrundung ist vom Abenteurer persönlich erzählt.

Diese DVD kann jederzeit bestellt werden: per Email bei "manfred@weltumreiter.de"

und kostet 17,50 Euro.