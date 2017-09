Eine Million Kinobesucher für OSTWIND – AUFBRUCH NACH ORA

© 2016 Constantin Film Verleih GmbH / SamFilm GmbH/Marc Reimann

München, 18. September 2017 – Seit Ende Juli zieht OSTWIND – AUFBRUCH NACH ORA unzählige Zuschauer in seinen Bann und lässt die Herzen kleiner und großer Fans höher schlagen. Am gestrigen Donnerstag löste nun der millionste Besucher ein Kinoticket für den dritten Teil der beliebten Pferdesaga um Mika und ihren Hengst Ostwind. Damit führt der Publikumsmagnet den Erfolg seines Vorgängers aus 2015 fort und ist in diesem Jahr erst die dritte deutsche Produktion, die den Meilenstein von einer Million Kinobesuchern setzt.

Bei OSTWIND – AUFBRUCH NACH ORA sind vor der Kamera um Hanna Binke als Mika auch diesmal Amber Bongard, Marvin Linke, Jannis Niewöhner, Tilo Prückner und Cornelia Froboess zu sehen. Neu mit dabei sind Lea van Acken („Das Tagebuch der Anne Frank“) Nicolette Krebitz („Bandits“), Thomas Sarbacher („Der Bozen-Krimi“) und Martin Feifel („Die Welt der Wunderlichs“).

Für die Produktion von OSTWIND – AUFBRUCH NACH ORA ist einmal mehr die Münchner SamFilm mit den Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton verantwortlich. Das Drehbuch stammt abermals von Bestseller-Autorin Lea Schmidbauer. OSTWIND – AUFBRUCH NACH ORA unter der Regie von Katja von Garnier ist in Co-Produktion mit Constantin Film entstanden und wurde gefördert von FilmFernsehFonds Bayern, HessenFilm und Medien, FFA, BKM und DFFF.

Kinostart: 27. Juli 2017 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard, Marvin Linke, Nicolette Krebitz, Thomas Sarbacher, Martin Feifel, Tilo Prückner, Jannis Niewöhner, Cornelia Froboess u.v.a.

Drehbuch: Lea Schmidbauer

Regie: Katja von Garnier

Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton, SamFilm GmbH

Co-Produzent: Martin Moszkowicz, Constantin Film

PURE Online Digitale Kommunikation