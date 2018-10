Eine runde Sache - Holsteiner Masters Jugend Team Cup feiert Finale

Nach drei Etappen wird der große Saisonabschluss beim Turnier SHS Holstein International in den Holstenhallen von Neumünster gefeiert. (Foto: Jendrik Rehpenning)

(Neumünster) Der Holsteiner Masters Jugend Team Cup ist feste Größe im Turniersportkalender von Schleswig-Holstein: Dem Nachwuchs im Parcours gilt diese Bühne, die besondere Serie soll darüber hinaus den Teamgedanken, Kameradschaft und Rücksichtnahme bei der Reiterjugend fördern. Nach drei Etappen wird nun der große Saisonabschluss beim Turnier SHS Holstein International in den Holstenhallen von Neumünster vom 24. bis 28. Oktober gefeiert.



Auf den Holsteiner Masters Jugend Team Cup-Stationen bei den VR Classics in Neumünster, bei den Tasdorfer Turniertagen und beim Fehmarn Pferdefestival konnten die Mannschaften Punkte für das Ranking sammeln. Acht Teams traten in 2018 an, die Namens- und Geldgeber sorgen dafür, dass den talentierten Reitern in der Tour keine Kosten entstehen, sie aber mit Preisgeldern und reichlich Wissen und Erfahrungen belohnt werden. So stehen unter anderem Top-Ausbilder und Reitsport-Experten wie Thies Luther, Reimer Köhlbrandt, Peter Rauert oder Jens Ritters den Mannschaften als Teamleiter vor. Sie sorgen für das perfekte Coaching auf dem Turnierplatz, aber auch abseits der Wettbewerbe. So erklärt zum Beispiel Jens Ritters vom Team Knutzen: „Natürlich treffen wir uns alle zu Beginn der Saison, bevor es losgeht, damit wir uns kennenlernen und vor allem neue Mitglieder in die Mannschaft integriert werden. Das Finale in den Holstenhallen, in denen ja jeder Holsteiner Reiter gerne auftritt, ist dann der sportliche Höhepunkt. Hier wollen sich alle bestens präsentieren.“



Und so schließt sich 2018 der Kreis der renommierten Nachwuchsserie und was in Neumünster begonnen hat, wird auch in der Pferdestadt wieder beendet. Die Einlaufprüfung, eine Springprüfung der Klasse M*, findet am Mittwochnachmittag statt, auf das feierliche Finale präsentiert von Peer Span am Sonntag dürfen sich Reiter und Zuschauer als gefeierten Abschluss des Turniers freuen. Aktuell führt das Team Kuschel mit 20 Punkten das Ranking an, gefolgt von dem BiB-Team Zählern mit 19 und dem Kaufhaus Stolz Team mit 17 Zählern. Aber auch die anderen Equipen sind nur ein Wimpernschlag entfernt, sodass am 28. Oktober nicht nur Top-Leistungen geboten werden müssen, sondern dass auch Spannung und beste Unterhaltung garantiert sind.



Laufende Infos sowie aktuelle Zwischenstände gibt es auch auf www.Jugend-Team-Cup.de und auf Facebook zu erfahren.



Weitere Informationen finden Sie unter www.holsteiner-masters.de

Pressemitteilung im Auftrag der Holsteiner Masters GmbH & Co. KG

RathmannVerlag GmbH & Co. KG