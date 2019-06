Anzeige

ELASTOSTEP - DER GEFEDERTE STEIGBÜGEL

Eine Erfindung, ein Pionier für das Wohl von Pferd und Reiter - Peter Franke erfand mit seinem Schwiegervater den Prototyp des heutigen ELASTOSTEP-Bügels.

Jede wirklich gute Erfindung bekommt ihre Zeit - Die von ELASTOSTEP ist gekommen!

Heute gibt es bereits sieben verschiedene Steigbügeltypen mit Federung. Natürlich ausgerichtet auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Reitweisen.

Patent-und Markengeschützt

in Deutschland handgefertigt

Die Elastostep Steigbügel entlasten Pferd und Reiter

Es ist einfach wunderbar, wenn man auf einem längeren Ausritt die erwachende Natur ringsherum genießen kann. Pferd und Reiter(in) bilden eine Einheit, die gut aufeinander abgestimmt ein paar frohe Stunden miteinander verbringen können. Jedoch ist diese Freude manchmal getrübt, wenn Gelenkprobleme beispielsweise durch eine Arthrose auftreten. Schnell kann dann jeder Schritt des Pferdes zu Schmerzen führen. Aber auch das Pferd kann durch eine Zerrung oder ähnliche Beschwerden unter dem Gewicht eines Reiters leiden. Bei solchen Problemen kann man Abhilfe schaffen.

Das weltweit patentierte Elastostep-Steigbügel-System entlastet Pferde und Reiter spürbar, in dem die eingebauten Federn einen Großteil der Gewichtsbelastung aufnehmen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit wollen viele nicht mehr darauf verzichten.

Was halten Sie von einem kostenlosen vierwöchigen Test?

Lernen Sie ganz unverbindlich das Reiten wieder unbeschwert zu genießen!

Elastostep Classic - Schonendes Reiten

Hier ermöglicht der Elastostep Steigbügel dem Reiter ein lockeres und ausbalanciertes Sitzen, ohne störende Stöße. Zudem fördert er die von jedem Reiter angestrebte positive Spannung des Reitersitzes. Gewicht pro Steigbügel nur 850 g, 360 Grad drehbare Aufhängung für erhöhte Sicherheit des Reiters. Hochglanzpolierter, rostfreier Edelstahl und Bronze, an praktisch jedem englischen Sattel benutzbar.

Elastostep Dressur - Leichtigkeit und Eleganz

Dressurreiten – die feine Verbindung von Pferd und Reiter... und Losgelassenheit eine der wichtigsten Voraussetzungen. Vor allem hierbei unterstützt der Steigbügel den Sitz und damit die wichtigen feinen Hilfen. Die Federung entlastet zusätzlich die Gelenke in Füssen, Knien und Hüften des Reiters. Mit dem Dressur Steigbügel von Elastostep kommt man seinen Zielen in der Königsdisziplin des Reitens näher Gewicht pro Steigbügel nur 850 g, rostfreier und hochglanzpolierter Edelstahl und Bronze mit zwei Schmuckzirkonia verziert. Passend mit weißer oder schwarzer Trittfläche ausstattbar.

Elastostep Western – Einfach lässig

Westernreiten – einerseits cool und lässig, andererseits faszinierende und atemberaubende Manöver. Dabei muss der Reiter vor allem entspannt sein – und doch Kraft für Spins und Stops haben! Elastostep Westernsteigbügel ermöglichen dabei eine optimale Gewichtsverteilung bei maximaler Entlastung – die um 360 Grad drehbare Aufhängung der Steigbügel verbessert zusätzlich den lockeren Knieschluss des Westernreiters. Wählbar zwischen zwei Varianten Elastostep Westernsteigbügel: Die eine mit 1000 g Gewicht, rostfreier Edelstahlfederung und mit Leder ummantelterTrittfläche, die andere Variante mit 800 g Gewicht und ebenfalls attraktiver Lederummantelung.

Elastostep Universal – Einer für alle

Aus vielen Kundenwünschen entstanden, verspricht dieser Elastostep Bügel Leichtigkeit im Sattel für alle Freitzeit-und Wanderreiter – und natürlich moderate Dressurarbeit. Durch seine breite Trittfläche und breitere Trittpolster ist der Reiterfuss entlastet, die rutschsicheren Rillen sorgen für Sicherheit auch im Gelände und bei schlechtem Wetter. Gewicht pro Steigbügel nur 600g! Leichter Aufbau mit dezent geschwungenen Seitenstreben. Die Federung: unsere„normale“ Standardfederung, dadurch spürbare und langfristige Entlastung der Gelenke des Reiters und auch dem Rücken des Pferdes.

Unsere Aktion bis Ende Juni 2019 - ein kostenloser Test:

Testen Sie die Elastostep Steigbügel und zahlen Sie nur den Rückversand.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die bewährten und patentierten Elastostep Steigbügel völlig kostenlos auszuprobieren. Sie hinterlegen den Kaufpreis als Kaution und erhalten ihn bei Nichtgefallen vollständig zurückerstattet. Sie zahlen lediglich die Versandgebühren für die Rücksendung. Nutzen Sie diese Chance, ein völlig neues Reitgefühl kennenzulernen.

Mit den gefederten Elastostep Steigbügeln schonen Sie Ihre Gelenke - und den Rücken Ihres Pferdes. Die Federn in den Steigbügeln schlucken einen Gutteil der Gewichtsbelastung bei jedem Schritt und jedem Sprung. Gerade bei längeren Ritten bleiben Sie und Ihr Pferd entspannt und ermüdungsfrei.

Mit dem vierwöchigen Testangebot können Sie die Elastostep Steigbügel ganz ohne Risiko für sich “einreiten”. Sie werden überrascht sein! Falls Sie wider Erwarten doch auf Ihre alten Steigbügel zurückwechseln möchten, schicken Sie die Elastostep Steigbügel einfach zurück, und der Fall ist für Sie erledigt. Es war noch nie so leicht echten Fortschritt zu erleben!

Hier einige der unterschiedlichen Steigbügeltypen von ELASTOSTEP

Und kein Reiter muss auf "seinen Elastostep-Steigbügel" verzichten, denn die Steigbügel wurden der jeweiligen Reitweise und Disziplin entsprechend konzipiert und individuell angepasst: Classic, Dressur, Springen, Distanz, Universal, Podium, Spanisch, Island, Western. Die Federungen der Steigbügel gibt es in "STANDARD" mit normaler und in "SPORT" mit starker Dämpfung: damit wurde u.a. auch den Bedürfnissen schwergewichtigerer Reiter über 100 Kilo Körpergewicht Rechnung getragen. Auch der eigene Steigbügel kann auf Wunsch in einen gefederten Steigbügel "umgebaut" werden.

FÜR WEN SIND DIE KNIESCHONENDEN ELASTOSTEP STEIGBÜGEL GEEIGNET?

Für alle Reiter...

die sich und ihrem Pferd etwas Gutes tun und sich auch nach dem Reiten fit fühlen möchten

die eine bessere Haltung und besseres Gleichgewicht im Sattel anstreben

die gesundheitliche Probleme mit ihren Knien, Knöcheln oder Bandscheiben haben und eventuell auch schwergewichtig sind

die täglich ein oder mehrere Pferde reiten

die bei langen Ausritten weniger ermüden und auch lange Wanderritte genießen möchten

Für die Pferde...

Hochleistungspferde (Distanzreiten, Springreiten, Dressurreiten) - Die Pferde sind belastbarer, verbrauchen weniger Energie und bringen mehr Leistung

Schulpferde mit wechselnden Reitern

Ältere und gelenkkranke Pferde

Pferde mit Rückenproblemen

Pferde mit schwergewichtigen Reitern

Trächtige Stuten – bei diesen wird der Rücken doppelt belastet ELASTOSTEP Steigbügel sind für alle Sättel einsetzbar!

Tierarzt Dr. Eberhard Reininger:

„Der Elastostep reduziert die auf den Rücken einwirkende Kraft des Reiters. Der Elastostep potenziert die positiven Eigenschaften eines Dämpfungselementes“

(Quelle:www.elastostep.de / Physiologische Wirkung)

Das ELASTOSTEP-Team um Firmenleiterin Franziska Franke ist jederzeit gerne für Ihre Fragen und Anliegen offen und ansprechbar. Kontakt über: info@elastostep.de

Herzlich Willkommen!

Weitere interessante Informationen über ELASTOSTEP, Erfahrungsberichte zufriedener Kunden und Referenzen sowie einige Links finden Sie unter www.elastostep.de.

