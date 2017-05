Elderado der Voltigierer in Thierhaupten bei den Schwäbischen Voltigiermeisterschaften 2017

Senior Einzel - 1. Julian Wilfling, VRC Weicht, 2. Chiara Hilverkus, VRC Weicht, 3. Sarah Sirch VRC Weicht

Der Augsburger Pferdesportverein APSV veranstaltete am 2. Mai-Wochenende auf der Reitanlage Meir in Thierhaupten die diesjährigen „Schwäbischen Voltigier-Meisterschaften 2017“. Über zahlreiche Nennungen und einen reibungslosen Ablauf freute sich Turnierleiter Peter Kugland mit seinen Helfern, die wie er sagte ein Spitzenteam bilden und dem er sehr herzlich Dank sagen möchte.

Der Samstagmorgen startete mit der Verfassungsprüfung der M- und Juniorgruppen. Anschließend ging die erste Junior-Gruppe/Pflicht an den Start, wobei das Juniorteam Weicht den Sieg für sich verbuchen konnte, gefolgt von der Pflichtprüfung der M-Gruppen. Gewonnen wurde diese Prüfung von den Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe. In der zweiten Abteilung lag der VV Starnberg auf dem ersten Platz. Gegen Mittag traten die Junior-Gruppen und die M-Gruppen in ihrer Kürvorstellung an. Nach der Mittagspause und nach der Verfassungsprüfung der S-/L-Gruppen/Einzel und Doppel präsentierten sich die S- und L-Gruppen in ihrem Pflichtprogramm. Die Kür dieser beiden Gruppen folgte am Nachmittag. Das Wetter war angenehm frühlingshaft und die Stimmung war sehr gut. Den Abschluss an diesem Turniertag bildeten die S- und Junior-Einzel ihren Pflicht- und Kürdurchlauf und zum Schluss beendeten die Doppelvoltigierer diesen Turniertag. Der lange Tag schloss mit der Siegerehrung dieser Prüfungen.

Sieger L-Cup VRC Weicht IV. Foto: Hildegard Steiner

Finale der „Schwäbischen Meisterschaft 2017“ am Sonntag.

Der Sonntag begann mit einer Pferdeprüfung. Die S- und Junior-Einzelteilnehmer, anschließend die L-Einzelvoltigierer (Pflicht) folgten. Spannend wurde es bei den A-Gruppen. Nach der Mittagspause kämpften die Junior- und L-Gruppen mit ihrer Kür im Finale um gute Platzierungen. Die S- und Junior-Einzelvoltigierer, sowie die Doppelvoltigierer folgten. Das Highlight am Schluss bildeten im Finale die S/M-Gruppen in ihrer Kür und boten athletische Spitzenleistungen.

Zum Schluss folgten die Siegerehrungen der verschiedenen Prüfungen, sowie die Siegerehrung der Schwäbischen Meisterschaft. Schwäbischer Meister der S/M-Gruppen, in der 8 Gruppen in die Wertung gingen wurde die Gruppe Weicht I (7,105), gefolgt durch den VRV Memmingen I (6,905) und Schwabmünchen I (6,638). Schwäbischer Junior-Gruppen-Meister wurde das Juniorteam Weicht (6,588) gefolgt vom PSV Roggenburg mit der Endnote von 5,125. Bei den S-Einzelvoltigierern konnte alle drei ersten Plätze das VR Centrum Weicht für sich verbuchen. Julian Wilfling ging als Sieger hervor. Über den zweiten Platz freute sich Chiara Hilverkus und Sarah Sirch lag auf Platz drei. Im Junior-Einzel gewann die Meisterschaft Anna Neumann vom RVC Gutenberg. Zweitplatziert Sema Hornberg und auf dem dritten Platz Jannes Degenhardt ebenfalls aus Weicht. Bei den Doppelvoltigierern errangen Anna Neumann und Madeleine Gallien (RVC Gutenberg) den Meistertitel. Franziska Seiffert und Zoe Spreng folgten auf Platz zwei (PSV Roggenburg). Den dritten Platz sicherten sich Simone Hausmann und Johanna Sturm (RFV Donauwörth-Mertingen.

Ein anstrengendes aber sehr schönes, von turnerischen Höhepunkten geprägtes Wochenende ging seinem Ende zu. Genügend Platz für das Turnier und auch zum Abreiten stand zur Verfügung und die Verpflegung sorgte dafür, dass sich alle wohlfühlen konnten. Der 1. Vorsitzende des Reitverbands Schwaben Dr. Max Stechele stattete der Veranstaltung zur Meisterehrung einen Besuch ab, würdigte in einigen Worten die überragenden Leistungen aller Voltigierer und übernahm dann zusammen mit dem Richterteam die Sieger- und Meisterschaftsehrung, die mit einem stimmungsvollen Beifallsturm der Zuschauer und einer Ehrenrunde aller Voltigierer beendet wurde.

Junior Einzel - 1. Anna Neumann, RVC Gutenberg, 2. Sema Hornberg, VRC Weicht, 3. Jannes Degenhardt VRC Weicht. Foto: Hildegard Steiner

Doppel - 1. Anna Neumann & Madeleine Gallien, RVC Gutenberg, 2. Franziska Seiffert & Zoe Spreng, PSV Roggenburg, 3. Simone Hausmann & Johanna Sturm, RFV Donauwörth-Mertingen. Foto: Hildegard Steiner

Junior Gruppen - 1. Juniorteam Weicht, 2. Roggenburg Junior. Foto: Hildegard Steiner

S/M Gruppen - 1. VRC Weicht I, 2. VRV Memmingen I, 3. RuF Schwabmünchen I. Foto: Hildegard Steiner

Ergebnisse:

S-/S*-/S**-Gruppen

Weicht I VR Centrum Weicht e.V. S** 7,276 (1.) 6,881 (2.) 7,235 (1.) 7,130

Alexander Zebrak Rolando TS Bayern

VRV Memmingen I VRV Memmingen e.V. S* 6,509 (2.) 6,931 (1.) 6,755 (2.) 6,731

Stephanie Brechter Donetto

VV Ingelsberg III VV Ingelsberg e. V. S** 6,320 (3.) 6,671 (3.) 6,621 (3.) 6,537

Annkathrin Solf Rajan 11

M*-/M**-Gruppen

Lohe I Pffrd. Dinkelsbühl-Lohe e.V. M** 6,533 (1.) 6,740 (2.) 6,693 (2.) 6,655

Adelheid Grell Rasputin Bayern

Ampertal I VV Ampertal e.V. M** 6,188 (4.) 6,660 (3.) 6,643 (3.) 6,497

Eva Peisl Don Maestro Bayern

Bamberg I VV Bamberg e.V. M** 6,017 (5.) 6,752 (1.) 6,376 (7.) 6,381

Katrin Ullrich Dagino Bayern

M*-/M**-/S-/S*-/S**-Gruppen (Kür)

VRV Memmingen I VRV Memmingen e.V. S* 7,185 (4.) 7,614 (1.) 6,957 (1.) 7,252

Stephanie Brechter Donetto

Schwabmünchen I RFV Schwabmünchen e.V. M** 7,200 (3.) 7,285 (2.) 6,942 (2.) 7,142

Susanne Simmet Grandessa

Weicht I VR Centrum Weicht e.V. S** 7,585 (1.) 6,700 (4.) 6,885 (3.) 7,056

Alexander Zebrak Rolando TS Bayern

JUNIOR-Gruppen

Juniorteam Weicht VR Centrum Weicht e.V. JUNIOR6,392 (1.) 6,708 (1.) 6,412 (1.) 6,504

Alexander Zebrak Aragorn 102 Bayern

Starnberg Junior I VV Starnberg e.V. JUNIOR5,946 (2.) 5,994 (2.) 5,731 (2.) 5,890

Silke Scholz Pegas 05 Bayern

Starnberg Junior II VV Starnberg e.V. JUNIOR5,383 (3.) 5,350 (3.) 5,039 (3.) 5,257

Samira Jorda Faraday 16 Bayern

L-Gruppen

Poxdorf I RC in der Point Poxdorf e. V. L 5,988 (1.) 6,141 (1.) 6,461 (1.) 6,196

Andrea Dörr Rubin Noir

Weicht III VR Centrum Weicht e.V. L 5,814 (3.) 5,528 (5.) 6,151 (2.) 5,831

Melanie Schmidt Rocky Balboa Bayern

Gilching IV RVC Gilching e.V. L 5,454 (5.) 5,540 (4.) 5,708 (5.) 5,567

Vanessa Freifrau vonC Mhaarnlied e2ls0l2oh Bayern

A-/A16-Gruppen

SG Mauerbach II SG Mauerbach Abt. Reiten e.V. A 5,341 (1.) 5,272 (2.) 5,343 (2.) 5,318

Sandra Hörmann Domingo

Gilching VI RVC Gilching e.V. A16 5,135 (3.) 5,310 (1.) 5,386 (1.) 5,277

Vanessa Freifrau vonA vMaalonnd e2l7s6loh Bayern

Voltiteam Weißenhorn I RFV Weißenhorn e. V. A 5,163 (2.) 5,183 (3.) 5,170 (3.) 5,172

Daniela WohlketzetteCrhimera 5

L-/M-Einzelvoltigierer (Damen)

004 Linden, Katja PSV Neuburg a.d.Donau e.V. L 6,726 (1.) 6,286 (4.) 7,260 (1.) 6,757

Maria Baumann Kurtl Bayern

005 Schwarz, Katharina PSV Neuburg a.d.Donau e.V. L 6,633 (3.) 6,173 (6.) 6,906 (2.) 6,570

Maria Baumann Kurtl Bayern

002 Klaus, Antonia TSV Utting e. V. L 6,660 (2.) 6,293 (3.) 6,453 (5.) 6,468

Violetta Thiemann Donna Frieda 2

M-/S-Einzelvoltigierer (Damen)

011 Wilfling, Julian VR Centrum Weicht e.V. S 8,343 (1.) 8,193 (1.) 7,843 (1.) 8,126

Alexander Zebrak Hotchocolate Bayern

009 Hilverkus, Chiara VR Centrum Weicht e.V. S 7,943 (2.) 7,281 (3.) 7,631 (2.) 7,618

Petra Niemeyer Luino 19 Bayern

010 Sirch, Sarah VR Centrum Weicht e.V. S 7,600 (3.) 7,537 (2.) 6,850 (4.) 7,329

Alexander Zebrak Hotchocolate Bayern

M-/S-Einzelvoltigierer (Damen)

014 Hornberg, Sema VR Centrum Weicht e.V. M 7,443 (1.) 7,112 (1.) 7,306 (1.) 7,287

Petra Niemeyer Luino 19 Bayern

017 Neumann, Anna RVC Gutenberg e.V. S 7,250 (2.) 6,381 (5.) 7,237 (2.) 6,956

Natascha Fischer Best Dancer Bayern

013 Degenhardt, Jannes VR Centrum Weicht e.V. M 7,118 (4.) 6,931 (2.) 6,787 (4.) 6,945

Katharina Klier-MaasClaudius 36 Bayern

Doppelvoltigierer

Neumann, Anna Gallien, Madeleine RVC Gutenberg e.V. 8,120 (1.) 8,240 (1.) 7,300 (1.) 7,886

Natascha Fischer Best Dancer

Seiffert, Franzisika Spreng, Zoe PSV Roggenburg 7,620 (2.) 6,480 (2.) 6,120 (2.) 6,740

Tamara Spreng Orkanis

Schreyer, Bianca Sippenauer, Joana PF Rothsee u.U.e.V. 6,340 (3.) 6,160 (3.) 6,000 (3.) 6,166

Nadine Otto Cooky

M*-/M**-/S-/S*-/S**-Gruppen

VRV Memmingen I VRV Memmingen e.V. S* 7,185 (4.) 7,614 (1.) 6,957 (1.) 7,252

Stephanie Brechter Donetto

Schwabmünchen I RFV Schwabmünchen e.V. M** 7,200 (3.) 7,285 (2.) 6,942 (2.) 7,142

Susanne Simmet Grandessa

Weicht I VR Centrum Weicht e.V. S** 7,585 (1.) 6,700 (4.) 6,885 (3.) 7,056

Alexander Zebrak Rolando TS Bayern

PSV Roggenburg I PSV Roggenburg e.V. M* 7,214 (2.) 6,771 (3.) 6,785 (4.) 6,923

Tamara Spreng Impuls

JUNIOR-Gruppen

Juniorteam Weicht VR Centrum Weicht e.V. JUNIOR6,442 (1.) 7,100 (1.) 6,728 (1.) 6,756

Alexander Zebrak Aragorn 102 Bayern

Roggenburg Junior Team PSV Roggenburg e. V. JUNIOR5,242 (2.) 4,928 (2.) 5,285 (2.) 5,151

Franziska Seiffert Love is charmante

L-Gruppen

Weicht IV VR Centrum Weicht e.V. L 5,775 (1.) 5,937 (2.) 5,950 (2.) 5,887

Theresa Liebchen Caprigold´s Casper Bayern

Weicht III VR Centrum Weicht e.V. L 5,250 (2.) 5,950 (1.) 6,187 (1.) 5,795

Melanie Schmidt Rocky Balboa Bayern

S-Einzelvoltigierer

011 Wilfling, Julian VR Centrum Weicht e.V. S 7,871 (1.) 7,206 (1.) 7,499 (1.) 7,525

Alexander Zebrak Hotchocolate Bayern

009 Hilverkus, Chiara VR Centrum Weicht e.V. S 7,562 (2.) 6,757 (2.) 6,850 (2.) 7,056

Alexander Zebrak Luino 19 Bayern

010 Sirch, Sarah VR Centrum Weicht e.V. S 6,768 (3.) 6,717 (3.) 6,636 (3.) 6,707

Alexander Zebrak Hotchocolate Bayern

M-/S-Einzelvoltigierer (Damen)

017 Neumann, Anna RVC Gutenberg e.V. S 7,981 (1.) 7,543 (1.) 8,000 (1.) 7,841

Natascha Fischer Best Dancer Bayern

014 Hornberg, Sema VR Centrum Weicht e.V. M 7,600 (2.) 7,181 (2.) 7,537 (2.) 7,439

Alexander Zebrak Luino 19 Bayern

013 Degenhardt, Jannes VR Centrum Weicht e.V. M 7,250 (4.) 6,825 (3.) 7,293 (4.) 7,122

Katharina Klier-MaasClaudius 36 Bayern

Doppelvoltigierer

Neumann, Anna Gallien, Madeleine RVC Gutenberg e.V. 8,100 (1.) 7,980 (1.) 7,500 (1.) 7,860

Natascha Fischer Best Dancer

Seiffert, Franzisika Spreng, Zoe PSV Roggenburg 6,900 (2.) 6,920 (2.) 7,060 (2.) 6,960

Tamara Spreng Orkanis

Hausmann, Simone Sturm, Johanna RFV Donauwörth-Mertingen 5,380 (3.) 5,920 (3.) 5,360 (3.) 5,553

Machura Sabine Captin Jack Sperrow

Schwäbische Meisterschaft

Junior-Einzel

.

RVC Gutenberg e.V.

Neumann, Anna S 6,956 (2.) 7,841 (1.) 7,399

Bayern

Best Dancer

Natascha Fischer

017

VR Centrum Weicht e.V.

Hornberg, Sema M 7,287 (1.) 7,439 (2.) 7,363

Bayern

Luino 19

Petra Niemeyer

014

VR Centrum Weicht e.V.

Degenhardt, Jannes M 6,945 (3.) 7,122 (3.) 7,034

Bayern

Claudius 36

Katharina Klier-Maas

Junior-Gruppen

Juniorteam Weicht JUNIOR6,504 (1.) 6,756 (1.) 6,588

Bayern

Aragorn 102

Alexander Zebrak

PSV Roggenburg e. V.

Roggenburg Junior Team JUNIOR5,112 (2.) 5,151 (2.) 5,125

Love is charmante

Franziska Seiffert

S-Einzel

Wilfling, Julian S 8,126 (1.) 7,525 (1.) 7,826

Bayern

Hotchocolate

Alexander Zebrak

011

VR Centrum Weicht e.V.

Hilverkus, Chiara S 7,618 (2.) 7,056 (2.) 7,337

Bayern

Luino 19

Petra Niemeyer

009

VR Centrum Weicht e.V.

Sirch, Sarah S 7,329 (3.) 6,707 (3.) 7,018

Bayern

Hotchocolate

Alexander Zebrak

S/M-Gruppen

Weicht I S** 7,130 (1.) 7,056 (3.) 7,105

Bayern

Rolando TS

Alexander Zebrak

VRV Memmingen e.V.

VRV Memmingen I S* 6,731 (2.) 7,252 (1.) 6,905

Donetto

Stephanie Brechter

RFV Schwabmünchen e.V.

Schwabmünchen I M** 6,386 (3.) 7,142 (2.) 6,638

Grandessa

Susanne Simmet

PSV Roggenburg e.V.

Doppel

Neumann, Anna 7,886 (1.) 7,860 (1.) 7,873

Best Dancer

Natascha Fischer

Gallien, Madeleine

PSV Roggenburg

Seiffert, Franzisika 6,740 (2.) 6,960 (2.) 6,850

Orkanis

Tamara Spreng

Spreng, Zoe

RFV Donauwörth-Mertingen

Hausmann, Simone 4,533 (3.) 5,553 (3.) 5,043

Captin Jack Sperrow

Muchura Sabine

Sturm, Johanna

