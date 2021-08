Abwechslungsreiche Top-Genetik für eine sportlich und züchterisch erfolgreiche Zukunft: Bei der Holsteiner Elite-Fohlenauktion am 21. August suchen über 60 vielversprechende Kandidaten neue Besitzer. (Foto: Janne Bugtrup)

Elite-Fohlenauktion des Holsteiner Verbandes:

Olympische Verwandtschaft lässt grüßen

(Elmshorn) Am 21. August ist es wieder soweit – im Terminkalender des Holsteiner Verbandes steht die nächste Auktion an. Es handelt sich um die Versteigerung der Elitefohlen des Jahrgangs 2021. 64 Offerten hat Vermarktungschef Roland Metz mit seinem Team für dieses Highlight gewinnen können.



Eine abwechslungsreiche Mischung aus Vererbergrößen wie beispielsweise Casall, Clarimo, Cornet Obolensky, Vingino oder aber Tangelo van de Zuuhthoeve wird ergänzt von ganz besonderen jungen Hengsten, die zum Teil mit ihren ersten Jahrgängen aufwarten. Janne Friederike Meyer-Zimmermanns Nachwuchstalent, Chinchero, wird gleich durch fünf sportliche Fohlen vertreten. Unlängst hatte der Vierjährige mit sehr guten Preisen auf der Hof Waterkant-Auktion auf sich aufmerksam gemacht, während sein Vater Chopin VA sich mit Mathilda Karlsson (SRI) auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitete.Nicht mit seinem ersten Jahrgang, aber ebenfalls mit Fohlen von besonderer Güte, tritt der amtierende Holsteiner Landeschampion Crack in Erscheinung. Vier Söhne und Töchter stellt der Sechsjährige für die Elite-Auktion. Ebenfalls mit vier Nachkommen ist der selbst im Top-Sport erprobte Vingino vertreten. Unter anderem Katalognummer 35 aus einer Uriko-Mutter. Dieses modern konstruierte Stutfohlen aus dem Stamm 890 stammt aus einer Halbschwester zum Aushängeschild der Holsteiner Zucht, Casall – Rolf-Göran Bengtssons Olympiapferd der Spiele in London 2012. Zahlreiche Offerten der Kollektion zeichnen sich auch besonders durch ihre Mütter aus. So zum Beispiel die Katalognummer 1: Ein Hengstfohlen, das mit Chacco Blue auf der Vaterseite und Kannan und Chin Chin auf der Mutterseite aufhorchen lässt. Die Mutter von Coelho, so der Name des Hengstes, ist keine Geringere als Goya van’t Roosakker, eine der begehrtesten Stuten Belgiens. Klangvolle Namen wie die Europameisterin Cella v. Cento (Ben Maher) oder aber Equador van’t Roosakker (Kevin Staut) sind Halbgeschwister zur Mutter dieses Auktionsfohlens. Aber damit nicht genug: Aus derselben Mutter wie Laura Klaphakes Camalita v. Quinar stammt ein Stutfohlen, das den Cumano-Sohn Corfu de la Vie zum Vater hat. Und die Katalognummer 29, Quebec v. Q-Verdi-Caretino ist ein Halbbruder zum gekörten und sporterfolgreichen Hengst Quiwitino WZ (Felix Hassmann).



Vier Dressurfohlen im Lot

Auch die Freunde des Holsteiner Bewegungspferdes sollen bei der Eliteauktion auf ihre Kosten kommen. Dafür haben vier Dressurkandidaten den Weg in die Kollektion gefunden. Sie stammen ab von Franziskus, Vaderland, Callaho’s Benicio und Dynamic Dream. Eine ganz besondere Empfehlung im Dressurlot ist mit Sicherheit die Katalognummer 22. Das Stutfohlen mit dem Namen Bella Donna stammt väterlicherseits von Benicio ab, auf der Mutterseite fließt Holsteins derzeit berühmtestes Bewegungsblut. Nämlich das der Mira v. Linaro, die Mutter von der Olympia-Reservistin Annabelle (Helen Langehanenberg) und dem gekörten Hengst De Chirico ist. „Wir freuen uns auf eine Elite-Fohlenauktion in Elmshorn, die sowohl für Spring- als auch für Dressurfans viel zu bieten hat. Unsere Züchter haben uns dafür ihre Top-Fohlen des Jahrgangs 2021 zur Verfügung gestellt. Dafür bin ich sehr dankbar“, so ein zufriedener Roland Metz.



Ihren ersten öffentlichen Auftritt haben die Auktionsfohlen am 21. August um 13.30 Uhr, bevor um 17.00 Uhr die Versteigerung im Hybrid-Format beginnt. Ab sofort finden Sie alle Informationen, sowie die Videos unter www.holsteiner.auction. Bei allen Fragen rund um die Auktion sowie zur Kollektion wenden Sie sich gern unter +49 171 436 4651 oder per E-Mail rmetz@holsteiner-verband.de an Roland Metz.

