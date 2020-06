Endlich: Die erste große Reiningshow 2020

Austrian Reining Futurity & NRHA Show 2020 findet statt!

bis 22. August 2020 in Wiener Neustadt

Lendi Gennaro Xtra Black Fantasy. Fotograf: Christian Kellner

Man hatte es angesichts der Corona-Pandemie kaum mehr zu hoffen gewagt, aber jetzt steht es fest: die Austrian Reining Futurity & NRHA Show 2020 findet statt! Damit bietet Gastgeber Helmut Schulz vom 19. bis 22. August in Wiener Neustadt die erste große Reiningshow des Jahres in Österreich, wenn nicht sogar in Europa. Als Zugeständnis an die Krise musste allerdings das Gesamtpreisgeld von $ 80.000-added auf $ 57.000-added verringert werden. Davon fallen allein $ 48.000-added auf die Futurity Klassen.

Die österreichische Futurity für 3- bzw. 4-jährige ist offen für alle Pferde und in vier Levels ausgeschrieben. Alle Klassen sind NRHA anerkannt. In den Futurity Klassen können sowohl die 3- als auch die 4-jährigen Pferde nach Wahl entweder beidhändig auf Snaffle Bit bzw. Hackamore oder einhändig auf Bit vorgestellt werden. Insgesamt geht es neben dem Preisgeld um 8 Lawson Trophies, 6 Morrison, 2 Morgan Trophies & 16 Silversmith Champion Buckles, sowie 16 Reserve Champion Buckles und zahlreiche Sachpreise. Zudem ist die Show Qualifikationsturnier für die NRHA European Championship 2021

Die Ausschreibung ist online auf www.showmanager.info. Nennschluss ist der 13. Juli. Auch danach kann noch genannt werden, allersdings wird eine Late Entry Gebühr fällig.

Informationen:

Gerda Langer - ARHA Team, ARHA - Austrian Reining Horse Association, A - 2392 Sulz im Wienerwald, Raitlstraße 154, Tel. +43-2238-8484 mobil +43-664-4534726, Fax +43-2238-8545, office@nrha.at, www.nrha.at, www.futurity.at

Ramona Billing