Endlich wieder: Weihnachtsmarkt auf Burg Satzvey an allen Adventswochenenden

Weihnachtsmarkt in traumhafter Kulisse +++ Mittelalterliches Krippenspiel +++ Historischer Handwerkermarkt +++ Weihnachtsmann und Elfen +++ Hygienekonzept +++ Termine: 27./28.11., 4./5.12., 11./12.12. und 18./19.12.2021

Mechernich-Satzvey/Köln – 25.10.2021. Die Tore öffnen sich wieder! Die Patricia Gräfin Beissel GmbH kann in diesem Winter endlich wieder zur traditionellen Weihnacht nach Satzvey einladen. Der Weihnachtsmarkt inmitten des authentischen mittelalterlichen Burggeländes erstrahlt in all seiner Schönheit – gleichwohl das gesamte Terrain schwer von der Hochwasserkatastrophe betroffen war.

Unter freiem Himmel können die Besucher an allen vier Adventswochenenden – jeweils samstags und sonntags – in die feierliche Stimmung der historischen Wasserburg eintauchen. Weihnachtsduft liegt in der Luft und warmer Lichterglanz verzaubert die Burg und das festlich geschmückte Gelände. Weihnachtliche Stände laden zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein. Das historische Krippenspiel und Aktionen für Kinder machen die Burgweihnacht für Groß und Klein zu einem besonderen Erlebnis.



Mittelalterliches Krippenspiel

Mehrmals täglich wird ein historisches Krippenspiel präsentiert, das mit aufwendigen Kostümen und in detailgenauer Gestaltung der Stauferzeit nachempfunden ist. Unter freiem Himmel erwacht die Weihnachtsgeschichte auf Latein und Mittelhochdeutsch zu neuem Leben – mit Glockengeläut und Proklamationen in deutscher Übersetzung.



Weihnachtsmann und Elfen

Auch der Weihnachtsmann wird gemeinsam mit seinen Elfen vor Ort sein und die Wunschzettel der Kinder entgegennehmen. Seine kostbar gewandeten Elfen laufen eifrig umher und stecken den Besuchern die ein oder andere süße Kleinigkeit zu. Für Groß und Klein ein herrlich bunter Spaß.



Weihnachtliches Markttreiben

Ausgefallene Handwerkskunst, süße Köstlichkeiten sowie herzhafte Leckerbissen – zahlreiche Händler und Handwerker bieten auf dem weitläufigen Weihnachtsmarkt ihre Waren feil. Ob Christbaumschmuck, Holzspielzeug, Weihnachtskrippen, Seifen oder Gewürze – hier findet sich für jeden das passende Geschenk oder hübsche Andenken.



Patricia Gräfin Beissel GmbH

Konzepte & Entertainment

Burg Satzvey

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey





Die aktuellen Corona-Schutzauflagen sind unter www.burgsatzvey.de zu finden.

Termine: Samstag, 27. November 2021, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 28. November 2021, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 4. Dezember 2021, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 5. Dezember 2021, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 11. Dezember 2021, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 12. Dezember 2021, 12 bis 19 Uhr

Samstag, 18. Dezember 2021, 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 19. Dezember 2021, 12 bis 19 Uhr

Krippenspiel mehrmals täglich:

samstags zwischen 13 und 20 Uhr, sonntags zwischen 12 und 19 Uhr.



Eintritt

Erwachsene: Vorverkauf 10 €, Tageskasse 12 €

Schüler/Studenten/ermäßigt: Vorverkauf 7 €, Tageskasse 8 €

Kinder: Vorverkauf 5 €, Tageskasse 6 €, Kinder unter 4 Jahre frei

Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder): Vorverkauf 25€, Tageskasse 30 €



Die Burg lässt sich auch für Weihnachtsfeiern buchen!



Bei Interesse kontaktieren Sie uns bitte unter info@burgsatzvey.de.

Weitere Infos unter www.burgsatzvey.de

Rebecca Fuchß