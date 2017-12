EQUIPAGE BAD ELSTER – DAS PFINGSTEVENT IM VOGTLAND!

Edle Pferde & Historische Kutschen begeistern am Pfingstsonntag 2018!

Equipage 2016 - Foto Danny Otto

Bad Elster/TI. Traditionell gehört der Pfingstsonntag (20.05.2017) im Sächsischen Staatsbad Bad Elster den Pferden - denn dann findet wieder die beliebte »EQUIPAGE Bad Elster – Edle Pferde & Historische Kutschen« statt.

Im Jubiläumsjahr 2018 wird das überregional bekannte Pfingstevent bereits zum 15. Mal in den Königlichen Anlagen Bad Elsters veranstaltet. Auf Grund der königlich-sächsischen Tradition des Heilbades steht dabei vor allem der historische Bezug im Vordergrund. Am Vormittag locken ab 10.00 Uhr über 20 „herausgeputzte“ historische Gespanne aus Sachsen, Bayern und Böhmen vor das Königliche Kurhaus, wo diese stilvoll von einem fachmännischen Moderator präsentiert werden. Nach einer großen Stadtrunde aller Teilnehmer durch Bad Elster und einer grenzenlosen Rundfahrt durch das benachbarte, böhmische „Ascher Ländchen“ findet am Nachmittag ab 13.30 Uhr im zentralen Paul-Schindel-Park die große Nachmittagsveranstaltung für die ganze Familie u.a. mit Hindernisfahren, Pferdevorführungen und weiteren Publikumsattraktionen statt. Zum Abschluss des „tierisch abwechslungsreichen“ Tages wird das traditionelle, beliebte historische Kutschtheater mit Kutschen und Pferden märchenhaft eine heitere Bad-Elster-Geschichte erzählen. Das Familien-Pfingstevent im Vogtland! Alle Infos & Anmeldeunterlagen: Touristinformation Bad Elster 037437/ 53 900 | www.badelster.de

Direktlink zur Veranstaltung und ein Video finden Sie unter:

http://badelster.de/de/kultur-erleben/events-feste/equipage.html

